Нганну говорит, что африканцам не стоит мигрировать в Европу. «Африка и так богатая, нужно развивать ее»

Неожиданно.

Бывший чемпион UFC Франсис Нганну попал в Европу 13 лет назад как нелегальный мигрант.

Он незаконно пересек границы трех африканских государств, прятался год в марокканских лесах, дожидаясь удачного момента для обхода антимигрантских заграждений, затем на плоту добрался до корабля Красного Креста и уже на нем прибыл в Испанию.

Для обывателя подобный маршрут выглядит чем-то невероятным, но для африканских мигрантов он давно стал нормой — тысячи беженцев по-прежнему попадают в Европу таким путем. Несколько лет назад у самого Нганну была жесткая промигрантская позиция, он ругал европейские правительства за то, что они мешают африканцам идти к своей мечте и лучшей жизни.

Но недавно он дал большое интервью Пирсу Моргану, где высказался о проблеме с неожиданного угла — африканцам больше нет нужды стремиться в Европу, им лучше оставаться дома и развивать свой континент.

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— Как ты относишься к проблеме мигрантов? У нас в Британии тоже есть такая проблема, мигрантов демонизируют, никто не знает выхода из этой ситуации. Ты сам был мигрантом, что тут нужно делать?

— Я попал в Европу как миллионы других африканцев, в моем пути ничего особенного. И африканцы продолжают таким путем пробираться туда. Думаю, в будущем их будет меньше. На мигрантов смотрят сверху вниз, заранее считают их плохими людьми, видят в них тех, кто приехал сюда что-то урвать у местных. Это задевает тебя, но и мотивирует, ты хочешь доказать обратное. И часто политики используют проблему мигрантов, чтобы скрыть свои ошибки в управлении страной. Они хотят свалить все на мигрантов.

Думаю, ситуация будет меняться, в будущем все меньше и меньше африканцев будет мигрировать в Европу. Африка эмансипируется, африканцы начинают многое понимать, и им больше не нужно ехать в Европу, другие места, потому что они понимают, насколько их континент богат. Они хотят остаться дома и развивать его. Интересно смотреть за тем, как произошла эта перемена в сознании. Раньше все хотели уехать на Запад, в Европу, но теперь люди говорят: «Знаете что? Мне и тут хорошо. Я хочу открыть бизнес, я хочу развивать свой регион». У нас богатый и непаханый континент, тут можно сделать что угодно. Нужны только люди. Нас всегда учили, что жизнь есть только в Европе, но это неправда. Нам это навязали.

Франсис Нганну. Фото соцсети

Я могу сказать за себя, я провожу в Африке четыре-пять месяцев в году, я объездил весь мир, и для меня лучшее место — это именно Африка. Тут открыты все возможности, делай что хочешь. Я открою здесь бизнес. На Западе конкуренция такая насыщенная, что тебе надо думать о том, как хоть какие-то остатки заполучить. А в Африке ты можешь бороться не за остатки, а вообще за всё. И африканцы сейчас это понимают.