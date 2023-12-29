«Мне каждую неделю пишут, что я подонок». Самый грязный боец в истории ММА — он кусался, тыкал в глаза, а как-то даже нокаутировал рефери

Не мог ослушаться злого голоса в голове.

Гилберт Айвел провел больше 50 боев в ММА, выступал в Rings, Pride, Affliction, UFC, бился с легендами. Но фанатам запомнился не столько победами/поражениями, сколько хулиганством — прямо во время боев. Вячеслав Дацик голландского разлива. Только выступавший не на цирковых аренах, а в лучших промоушенах мира. И ставивший целью не народ повеселить, а победить.

Список выходок Айвела:

23.05.1998, Москва, турнир IAFC. Айвел дисквалифицирован за укусы Каримулы Баркалаева. Баркалаев в интервью «СЭ»: Он-то в стойке хорош, а борьбы у него не было. Он знал, что если я его поймаю, то не отпущу. Начал лезть в глаза, пальцы совать, кусать. Я судье показывал, говорил: «Смотри, он кусается!» Он меня и за грудь укусил, и за ногу".

23 мая 1998 года. Следы от укусов Гилберта Айвела на груди Каримулы Баркалаева.

20.06.1999, Утрехт, турнир Rings Holland. Айвел победил нокаутом Сэмми Шилта. Но что этому предшествовало! Гилберт нанес супермен-панч сразу, как только раздался гонг о начале первого раунда. Это был точный удар в висок. Айвел развил успех и уронил оппонента. Шилту отсчитали нокдаун (такими были правила — весьма странными: например, Айвел был в перчатках, а Шилт — без и мог бить только ладошками). Бой был исключительно упорным, и во втором раунде, во время борьбы в партере, Гилберт умышленно надавил сопернику на глаз — большим пальцем. Рефери это проигнорировал. В конце концов Айвел победил — нокаутом.

26.02.2000, Токио, турнир Rings Kings of Kings. Когда Дэн Хендерсон проводил тейкдаун, Айвел нанес запрещенный удар локтем — сверху в район уха (т.н. удар 12-6). За это Гилберта наказали предупреждением. Бой он в результате проиграл единогласным решением судей.

24.09.2001, Токио, турнир Pride 16. Айвел в бою с Доном Фраем удостоился двух желтых карточек за то, что хватался за канаты. При этом Гилберт постоянно тыкал пальцами в глаза американскому патриоту. Бой закончился поражением голландца дисквалификацией — Гилберт снова полез в глаза и снова схватился за канат. Айвел был очень недоволен судейским решением — хотел разобраться с рефери, но его сдержала девушка-угловой. «Почему вы мне даете желтые карточки?» — возмутился боец, будто искреннее не понимая, что он грубо нарушал правила.

13.11.2004, Хельсинки, турнир Fight Festival 12. Самая громкая выходка Айвела — он нокаутировал рефери. Дело было во время боя с финном Атте Бакманом. Гилберт и его соперник вошли в клин, после чего вывалились за канаты. Рефери пытался вновь поставить их в клинч — у канатов, но в итоге получил удар в подбородок. В 2007-м Pride назначил бой Айвела против Сергея Харитонова в Лас-Вегасе, однако Атлетическая комиссия Невады отказала голландскому мордовороту в лицензии из-за его поступков в ринге. Случай редкий, но не первый. В 1997-м эта же атлетическая комиссия запретила проводить бои в Неваде Майку Тайсону — за укус Эвандера Холифилда, а затем продлевала срок дисквала — в том числе в связи с поведением Тайсона вне ринга (постоянно кого-то обижал).

Минувшим летом Айвел дал небольшое интервью Youtube-каналу Human Animal, в подробностях рассказав об инциденте в финской столице. Приводим монолог Гилберта полностью:

«Этот парень как-то подошел ко мне и сказал: «Эй, Гилберт, я, бла-бла-бла, и у меня будет мероприятие по ММА в Финляндии. Мы не такие уж большие, но если бы у нас был такой боец, как ты, это было бы потрясающе. Но я не могу заплатить тебе много». Я ответил: «Ничего страшного. Просто вы заплатите мне немного меньше. Если дадите мне нормального соперника — тогда все в порядке». Видите? Поэтому-то бойцам и не следует устраивать себе бои самостоятельно.

Оказалось, что этот парень и промоутер, и тренер моего соперника, а еще и рефери. Ну, ок. Я вышел в ринг, чтобы сделать свое дело. Мы сразу начали биться. Я ударил его коленом, мы упали за канаты. Встали. Соперник начал истекать кровью, мы повисли на канатах, он стал толкаться, и я чуть не выпал с ринга. Судья дал команлду «брейк». Ладно, «брейк», так бывайте. Давайте продолжать в середине ринга. Но противник такой: «Нет-нет-нет!» Он истекал кровью. Рефери: «Та же позиция!» Хм, какая еще та же позиция? Если ты лежишь на полу в паршивой позиции или у канатов, тебя должны поместить в середину ринга — чтобы уже там продолжить бой из той же позиции. По его же словам, мне нужно было встать вот так (отклоняет голову назад) у канатов с рукой на горле. Я сказал, что не собираюсь так делать. Тогда мой тренер Иван Ипполит сказал мне: «Просто сделай это, мы все равно у него выиграем». Ладно, я сделал так. Положил руку ему на горло, все делал быстро. Но он всякий раз повторял: «Нет-нет-нет!» Так было три или четыре раза. В это время рефери кричал на меня, тянул за руку, толкал, опять кричал. «Та же позиция!»

(вздыхает) Но я уже здесь — чтобы кого-то избить, а ты собираешься мною помыкать? И тут я услышал в голове злой голос: «Я собираюсь ударить его». Я сказал себе: «Нет, не надо!» А он: «Да, я собираюсь. Если я слышу этот голос, я это делаю. Хотя знаю, что не нужно. Хороший голос и плохой голос. «Нет!» «Да!» «Нет!» «Да!» И тут он [рефери] снова закричал. Бэнг! Я втащил ему разок.

Я подумал: «Что ты делаешь?» Но потом еще и пнул его. Я сейчас смеюсь, потому что это было очень давно. Это действительно ненормально. Но... пошел ты нахрен, чувак. Отвали от меня, придурок. Но опять же — это действительно ненормально. Сейчас я смеюсь, потому что ты смеешься, но это нехорошо".

Тот случай преследует меня до сих пор. Думаю, если сейчас проверю Инстаграм (соцсеть, запрещенная в РФ. — Прим. «СЭ»), окажется, что там есть новое сообщение про это. Конечно, вчера. Думаю, где-то четыре раза в неделю я получаю сообщение от кого-либо, в котором говорится: «Ты мошенник», «Ты грязный подонок», «Ты бил каких-нибудь рефери в последнее время?» Ха-ха-ха! Серьезно! Клянусь, раза четыре в неделю мне так пишут. Я им отвечаю: Нет-нет, в последнее время такого не было. Но вчера я трахнул твою мать". Ха-ха-ха! А они: эм, ам, эм, ам... Это забавно".

***

Айвел выступал почти до 42 лет, завершив карьеру в 2018-м. Сейчас работает персональным тренером. И напоследок такой факт о нем: будучи еще молодым бойцом — который постоянно нарушает правила, кусает и тычет пальцами в глаза — Айвел работал рефери. В том числе в России — на турнирах M-1.