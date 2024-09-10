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Сегодня, 17:15

Хабиба нет среди лучших бойцов по версии Даны Уайта. Зато есть Макгрегор

Дана Уайт не включил Хабиба в список лучших бойцов UFC
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Хабиб Нурмагомедов, Дана Уайт и Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов, Дана Уайт и Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press, Getty Images
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Босс UFC раскритикован.

Президент UFC Дана Уайт рассказал, кого считает лучшими бойцами ММА в истории, «достойными быть на Рашморе» (гора в США, на которой высечены лица четырех выдающихся американских президентов). Уайт включил в свой список Джона Джонса, Ронду Раузи, Жоржа Сен-Пьера и Конора Макгрегора.

«Точно назову Джона Джонса. Далее — Ронда Раузи, так как женщины не дрались бы в UFC, если бы не она. Не обойтись без Жоржа Сен-Пьера. И абсолютно точно — Конор Макгрегор. Он изменил и поднял ММА на глобальный уровень», — объяснил свой выбор Дана Уайт.

Уайт регулярно называет лучших в истории. Каждый раз — разных

Босса UFC регулярно просят составить топ лучших бойцов в истории. Часто он соглашается и называет несколько фамилий. Например, в 2020 году ему задали идентичный вопрос о горе Рашмор, и тогда Уайт также включил в список Джона Джонса, а также Ройса Грейси, Аманду Нуньес и Чака Лидделла.

«Первым, без сомнений, мы должны назвать Ройса Грейси. Аманда Нуньес, величайший боец женского пола в истории, — она тоже должна быть там. Двух оставшихся выбрать трудно. Я бы назвал Джона Джонса. Парня никто не смог победить... Номер четыре на горе Рашмор, полагаю, Чак Лидделл. В свое время он был самой большой звездой», — объяснил тогда свое мнение Дана.

 
Гордон Райан (слева) и&nbsp;Джон Джонс. «Он стал бы легендой, даже если бы его рич был 190 см, а не 215». Лучший джитсер в мире — о гении Джонса

Он добавил, почему на воображаемой горе не нашлось места некоторым людям: «Я сказал, что выбрать четверых очень трудно. Если мы посмотрим, что Андерсон Сильва сделал для Бразилии, а Сен-Пьер — для Канады, мы поймем, что эти парни оказали огромное влияние на свои страны, но, к сожалению, на горе Рашмор только четыре места».

В 2022 году топ-4 поменялся — тогда Уайт включил в него Андерсона Сильву, Жоржа Сен-Пьера, Джона Джонса и Камару Усмана. Из списка в список стабильное место есть только у Джона Джонса — скандальный американец давно известен как любимчик Даны Уайта.

Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Global Look Press

Фанаты недовольны, что в списке нет Хабиба

Глава UFC — важная фигура, его слова много весят и сразу вызывают обсуждение. Тем более когда Уайт называет четырех лучших спортсменов в истории. В России отсутствие в списке Хабиба Нурмагомедова вызвало возмущение:

«Первая четверка — неоспорима, — заявил в комментарии для «СЭ» выступавший в UFC россиянин Олег Тактаров. — Вы же не будете спорить? Джон Джонс — номер один. Ронда Роузи была другом семьи Уайта. Сен-Пьер собирал такие стадионы, что ни Лас-Вегас, ни Бразилия повторить его не смогли. В Канаде UFC — самый популярный вид спорта после хоккея.

А кто будет спорить с Конором? Все, к чему Макгрегор прикасался, превращалось в золото. Один узбекский авторитет сказал: «Таких соперников на руках надо таскать». По идее, должен быть еще пятый, но его нет, потому что это был такой политический плевок. Что остается еще думать заключил Тактаров.

«Каждый человек, которого назвал Дана Уайт, заслуживает попадания в этот список. Конечно, в нем не хватает Хабиба Нурмагомедова, Деметриуса Джонсона, но сложно взять и кого-то убрать из этого списка. Кажется, Уайт включил в этот список тех людей, которые приносили больше всего коммерческой прибыли», — сказал «СЭ» президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

 
Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор и&nbsp;Дональд Трамп. «Сейчас я участвую в аукционе на покупку его дома». Конор снова атаковал Хабиба после похвалы Трампа

Интересную версию в комментарии для «СЭ» озвучил Джефф Монсон: «Дана говорит о самых влиятельных — тех, кто вывел бой на новый уровень. Ронда Роузи смогла это сделать. Она была самым известным бойцом всех времен до Макгрегора. А теперь Конор, очевидно, довел это до того, что его имя стало общеизвестно. И вам не нужно быть спортивным фанатом, чтобы знать его.

Не назвал Хабиба? Не думаю, что это была специальная уловка для возвращения россиянина в UFC. Он знает, Нурмагомедов слишком умен. Возможно, Дана не назвал его, потому что знает: Хабиб предан своему слову. Он уже принял решение не возвращаться. Хабиб был лучшим бойцом в UFC. Это известно всем. Не могу утверждать, что это лучшие из лучших. Но если говорить о самых влиятельных, то да, согласен на сто процентов».

Из попавших в список Даны Уайта уже успел высказаться Джон Джонс. Он подтвердил, что топ-4 от президента UFC — не про самых сильных, а про влиятельных: «Большой комплимент от босса, но он не говорит о лучших. Он говорит о людях, которые изменили игру».

Дана Уайт
Джон Джонс
Жорж Сен-Пьер
Конор Макгрегор
Ронда Роузи
Хабиб Нурмагомедов
UFC

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