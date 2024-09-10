Хабиба нет среди лучших бойцов по версии Даны Уайта. Зато есть Макгрегор

Босс UFC раскритикован.

Президент UFC Дана Уайт рассказал, кого считает лучшими бойцами ММА в истории, «достойными быть на Рашморе» (гора в США, на которой высечены лица четырех выдающихся американских президентов). Уайт включил в свой список Джона Джонса, Ронду Раузи, Жоржа Сен-Пьера и Конора Макгрегора.

«Точно назову Джона Джонса. Далее — Ронда Раузи, так как женщины не дрались бы в UFC, если бы не она. Не обойтись без Жоржа Сен-Пьера. И абсолютно точно — Конор Макгрегор. Он изменил и поднял ММА на глобальный уровень», — объяснил свой выбор Дана Уайт.

Уайт регулярно называет лучших в истории. Каждый раз — разных

Босса UFC регулярно просят составить топ лучших бойцов в истории. Часто он соглашается и называет несколько фамилий. Например, в 2020 году ему задали идентичный вопрос о горе Рашмор, и тогда Уайт также включил в список Джона Джонса, а также Ройса Грейси, Аманду Нуньес и Чака Лидделла.

«Первым, без сомнений, мы должны назвать Ройса Грейси. Аманда Нуньес, величайший боец женского пола в истории, — она тоже должна быть там. Двух оставшихся выбрать трудно. Я бы назвал Джона Джонса. Парня никто не смог победить... Номер четыре на горе Рашмор, полагаю, Чак Лидделл. В свое время он был самой большой звездой», — объяснил тогда свое мнение Дана.

Он добавил, почему на воображаемой горе не нашлось места некоторым людям: «Я сказал, что выбрать четверых очень трудно. Если мы посмотрим, что Андерсон Сильва сделал для Бразилии, а Сен-Пьер — для Канады, мы поймем, что эти парни оказали огромное влияние на свои страны, но, к сожалению, на горе Рашмор только четыре места».

В 2022 году топ-4 поменялся — тогда Уайт включил в него Андерсона Сильву, Жоржа Сен-Пьера, Джона Джонса и Камару Усмана. Из списка в список стабильное место есть только у Джона Джонса — скандальный американец давно известен как любимчик Даны Уайта.

Хабиб Нурмагомедов. Фото Global Look Press

Фанаты недовольны, что в списке нет Хабиба

Глава UFC — важная фигура, его слова много весят и сразу вызывают обсуждение. Тем более когда Уайт называет четырех лучших спортсменов в истории. В России отсутствие в списке Хабиба Нурмагомедова вызвало возмущение:

«Первая четверка — неоспорима, — заявил в комментарии для «СЭ» выступавший в UFC россиянин Олег Тактаров. — Вы же не будете спорить? Джон Джонс — номер один. Ронда Роузи была другом семьи Уайта. Сен-Пьер собирал такие стадионы, что ни Лас-Вегас, ни Бразилия повторить его не смогли. В Канаде UFC — самый популярный вид спорта после хоккея.

А кто будет спорить с Конором? Все, к чему Макгрегор прикасался, превращалось в золото. Один узбекский авторитет сказал: «Таких соперников на руках надо таскать». По идее, должен быть еще пятый, но его нет, потому что это был такой политический плевок. Что остается еще думать?» — заключил Тактаров.

«Каждый человек, которого назвал Дана Уайт, заслуживает попадания в этот список. Конечно, в нем не хватает Хабиба Нурмагомедова, Деметриуса Джонсона, но сложно взять и кого-то убрать из этого списка. Кажется, Уайт включил в этот список тех людей, которые приносили больше всего коммерческой прибыли», — сказал «СЭ» президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Интересную версию в комментарии для «СЭ» озвучил Джефф Монсон: «Дана говорит о самых влиятельных — тех, кто вывел бой на новый уровень. Ронда Роузи смогла это сделать. Она была самым известным бойцом всех времен до Макгрегора. А теперь Конор, очевидно, довел это до того, что его имя стало общеизвестно. И вам не нужно быть спортивным фанатом, чтобы знать его.

Не назвал Хабиба? Не думаю, что это была специальная уловка для возвращения россиянина в UFC. Он знает, Нурмагомедов слишком умен. Возможно, Дана не назвал его, потому что знает: Хабиб предан своему слову. Он уже принял решение не возвращаться. Хабиб был лучшим бойцом в UFC. Это известно всем. Не могу утверждать, что это лучшие из лучших. Но если говорить о самых влиятельных, то да, согласен на сто процентов».

Из попавших в список Даны Уайта уже успел высказаться Джон Джонс. Он подтвердил, что топ-4 от президента UFC — не про самых сильных, а про влиятельных: «Большой комплимент от босса, но он не говорит о лучших. Он говорит о людях, которые изменили игру».