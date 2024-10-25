«Мое колено попало Хабибу точно в подбородок». Этот боец дал Нурмагомедову самый тяжелый бой в UFC

Многие до сих пор спорят, кто же на самом деле победил.

Вечером 25 октября в Москве состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» по правилам бокса, в главном событии которого Дмитрий Кудряшов встретится с Фернандо Родригесом. А в со-главном поединке Вячеслав Василевский сойдется с бразильцем Глейсоном Тибау, получившим известность благодаря поединкам против Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. Оба боя он проиграл, но если Махачев нокаутировал Тибау на первой минуте боя, то Хабибу бразилец дал самый тяжелый отпор в карьере россиянина.

В преддверии поединка Тибау «СЭ» встретился с бразильцем и посмотрел вместе с ним тот самый бой. Глейсон рассказал много интересных деталей: как ему предложили подраться с еще неизвестным в тот момент Хабибом, какую главную ошибку он допустил, о чем говорил с российским бойцом после поединка и о многом другом.

— Сегодня мы посмотрим и обсудим твой бой против Хабиба. Что ты знал о нем до поединка? Это ведь был только второй его бой в UFC.

— Мне позвонили из UFC и сказали, что у них есть новичок из России — без поражений, сильная борьба. Давай проверим борьбу Хабиба. Знаешь, в то время в UFC не спрашивали бойцов. Они назначили мне поединок, и у меня с этим не было проблем, погнали. На самом деле я никогда это не забуду. Я всегда был очень сильным для своего дивизиона. Я подрался с Хабибом, почувствовал его силу, и это было для меня большим сюрпризом: «Вау, этот парень действительно сильнее!»

— Кто в этом бою был в твоем углу?

— В то время моими угловыми были тренер по джиу-джитсу Паррумпа, тренер по физподготовке Штефани Диас, который окончил лучший университет Москвы, переехал в Америку и сейчас лучший тренер по функционалке в American Top Team. И тренер по ударной технике Макарао.

— У Хабиба был не лучший уровень ударки. Когда он выбрасывал удары, ты их видел?

— Хабиб все время бьется в стойке на одном уровне, потому что он выходец из боевого самбо. Самбистский стиль — постоянно бить мощные удары.

— В углу секунданты кричали Хабибу: «Отойди от сетки!» Как думаешь, чего они опасались? Может, того, что у сетки тебе будет проще его перевести?

— Нет, просто у Хабиба хорошее чувство борьбы, он с детства борется. Он знает, что у меня есть хороший контроль в клетке, умение держать дистанцию, хороший футворк в бою, а также физическая сила. И я знаю этот борцовский стиль: хорошая защита, тейкдаун. Хабиб знает, что не теряет в мощи, потому что у него хорошая защита.

— Это первая попытка Хабиба провести тейкдаун. Остаться на ногах было тяжело?

— Он очень силен, но я чувствовал себя комфортно, потому что я лучший по тейкдаунам в ММА. То же самое было на тренировках: люди постоянно пытаются пройти в ноги, но ты чувствуешь себя комфортно. Я думаю, единственная моя ошибка в этом бою заключается в том, что Хабиб постоянно мощно прессинговал, и я подумал: «Этот парень устал. Во втором раунде будет легче его нокаутировать». Но и во втором, и в третьем раунде Хабиб оказывал такое же давление, никакой усталости. Так что для меня это было сюрпризом, потому что я никогда не видел такого бойца, как Хабиб, который может начать бой с прессинга и закончить его таким же прессингом. Это невероятно. Я в жизни такого не видел.

— Сейчас ты ударишь коленом...

— Да, потому что прямо в этот момент Хабиб сильно прессинговал. Я думаю, что многие люди понятия не имеют, какое давление способен оказывать Хабиб. Это отнимало у Хабиба больше производительности, больше кардио, но иногда ты пытаешься нокаутировать в корпус, и это у тебя получается.

— Что сказали тебе секунданты в углу во время перерыва?

— Я помню, что после первого раунда именно это мне и сказали: «Этот парень очень много прессинговал в первом раунде, и в следующем такого давления не будет. Он устал, так что иди за нокаутом. Выбрасывай хорошие удары, и ты его нокаутируешь». И я начал думать о том, чтобы оформить нокаут, но прессинг не снижался. Было нелегко его нокаутировать, понимаешь? Потому что он действительно силен, реально в хорошей форме. Ты смотришь, как Хабиб с кем-то дерется, и это выглядит легко. Только этот бой был реально жестким, после него до сих пор говорят: «Кто же выиграл этот поединок?»

— У тебя на лице гематома. После какого удара она возникла?

— Я думаю, что получил ее после клинча, где был некоторый хаос. Потому что я не чувствовал каких-то ударов. Думаю, дело в давлении и столкновении головами.

— Как ты оценил бы первый раунд?

— Помню, что после боя в UFC подходили ко мне и говорили: «Ох, ты выиграл этот бой». Джо Роган в прямой трансляции сказал: «Вау! Глейсон победил в этом бою». Но это действительно близкий поединок. Хабиб постоянно пытался сделать тейкдаун, прессинговал, я очень хорошо защищался и донес больше ударов. В первом и третьем раундах я думаю, что Хабиб немного...

— Ты был лучше в первом и третьем раундах, верно?

— Да, и поэтому я забрал этот бой.

— Сейчас будет момент удара — ты донес этот удар или Хабиб запнулся?

— Да, я почувствовал этот удар — сто процентов. И я знаю, что он прочувствовал этот удар. У Хабиба крепкая челюсть, и он знает, что у меня есть сила в ударе.

— А чей удар мощнее — Хабиба или Ислама?

— У Хабиба очень тяжелые удары! А Ислам... я не прочувствовал мощь Ислама, потому что у нас не было боя. Начался бой — бум, и сразу закончился. Это попадание — я не назову его лаки панчем, потому что удар был реально хорошим. Но он попал в очень хорошее место — я не почувствовал и не увидел удар.

— Все судьи отдали бой Хабибу — 30:27. Почему они приняли такое решение? Из-за агрессивного прессинга?

— Да, конечно. Я думаю, только из-за этого. У Хабиба больше прессинга в клетке. Потому что, согласно моей стратегии, Хабиб должен был устать. Потому что это бой очень высокого уровня, топовый бой. Он должен был устать, и я пошел бы за нокаутом. Но большой сюрприз: у этого парня безумная производительность. Я увидел русскую силу.

— А что тебе говорили угловые в этом перерыве перед третьим раундом?

— Мой секундант в этот момент сказал: «Это близкий бой. Я не знаю, кто ведет — может, ты, может, Хабиб. Будь сильным, и погнали. Выдай лучшее выступление, чтобы выиграть этот раунд и бой».

— У тебя появилось рассечение.

— Да, это то же самое рассечение, но теперь немного идет кровь. Но я не чувствовал эту сечку.

— Ты понял, после какого удара она открылась?

— Я не чувствовал удара, я чувствовал, что сечка возникла в результате клинча. Не было прямо такого удара.

— Но ты считаешь, что этот раунд выиграл Хабиб?

— Да, потому что он доносил хорошие удары. Помнишь, возле сетки. Думаю, Хабиб выиграл этот раунд.

— У тебя была какая-то фишка, с помощью которой тебе удавалось повалить Хабиба? Например, оба раза ты правой рукой цеплялся за его левую ногу.

— Верно. Отмотай немного назад, я тебе об этом расскажу. Смотри, то, о чем я ранее говорил. Я заходил в клинч с Хабибом, и у меня не было шанса на тейкдаун. И сейчас посмотри: хорошая дистанция, хороший футворк, хороший тайминг. Сейчас я тренер, и я всегда говорю ученикам: тайминг при тейкдаунах очень важен в ММА. Потому что бороть борца — это другая игра. Если я клинчую Хабиба, у меня нет шанса на тейкдаун, а вот благодаря таймингу Хабиб не видит, куда я прохожу.

Глейсон Тибау. Фото Global Look Press

— Здесь ты заходишь ему за спину...

— Да, я пытался забрать спину, чтобы провести удушающий из джиу-джитсу, но Хабиб невероятно силен и не оставил мне шанса.

— Один из самых ярких моментов боя. Ты выбрасываешь летящее колено...

— О, это колено! Безусловно, это яркий момент, потому что, мы видим, Хабиб идет за тейкдауном, и в этот момент я выбрасываю колено. Я чувствовал, что мое колено попало ему точно в подбородок — просто идеально! Бум! Я тогда сказал ему, что он ненормальный, потому что не упал после такого удара. Безумие. Хабиб на 100 процентов почувствовал этот удар, потому что тайминг был отличным. Бам! Но Хабиб вошел в клинч и стал прессинговать с прежней силой.

— То есть это колено ты выбросил, потому что увидел, что Хабиб собрался сделать тейкдаун?

— Именно так. Он пошел за моими ногами, я это увидел, и попробовал его нокаутировать. Он принял этот удар, прочувствовал его, но не остановился.

— В этом эпизоде Хабиб просунул пальцы в сетку, чтобы лучше удержать позицию, и Марио Ямасаки пригрозил ему снятием балла. Ты знал, что это единственный случай в карьере Хабиба, когда он нарушал правила?

— Только в этот раз? Я не знал. Потому что я прочувствовал Хабиба. Было похоже, что Хабиб думал: «Почему я не могу повалить этого парня?» Он реально хотел уронить меня, думаю, чтобы доказать самому себе. И в это время Хабиб делал все, что хотел, чтобы попытаться оформить тейкдаун. Знаешь, он не думает о правилах, его не волнует ничего. Он хочет просто повалить. Но в этой игре... нет- нет- нет, я не думаю, что кто-либо в этой игре может сделать мне тейкдаун. У меня лучшая защита от тейкдаунов в мире.

— Когда бой закончился, о чем ты подумал в первую очередь?

— Когда поединок завершился, я такой: «Вау, чувак... Я выиграю этот бой, но этот парень — сумасшедший. Чертовски сильный».

— Ты был удивлен, когда Ямасаки поднял его руку?

— Конечно! Джо Роган в этот момент сказал: «Вау! Я не могу поверить». После этого боя мы с Хабибом остались в хороших взаимоотношениях, дружили, он надо мной постоянно подшучивал. Помню, когда у меня был бой с Исламом, на неделе боя я шел на тренировку, и этот парень схватил меня сзади и бросил! Я гляжу, а это Хабиб: «О, Глейсон, ты готов, готов драться с Исламом?» Очень приятный парень. А позже я приезжал в Москву, и мы с Хабибом ужинали.

— Тренер Паррумпа рассказывал, что Хабиб приглашал тебя в ресторан, закрыл его от других посетителей, и вы обсуждали ваш поединок.

— Да-да, мы много говорили об этом поединке.

— Что Хабиб говорил о счете, о результате? Он с этим согласен?

— Да, во время того ужина Хабиб сказал: «Глейс, мой папа меня отругал за то, что я не смог сделать тебе тейкдаун. В следующий раз я тебя повалю».

Глейсон Тибау на Красной площади. Фото соцсети

— А вы когда-нибудь боролись в спаррингах уже после вашего поединка?

— Нет, не было возможности потренироваться. Только общение, ужин. Последняя встреча с Хабибом была в Майами. Хорошее время было.

— В Майами — это когда Хабиб организовывал там турниры своего промоушена?

— Да, тогда я и видел Хабиба.

— Он тебя пригласил на турнир?

— Да, он говорил: «Эй, Глейсон, давай ты подерешься. Я скажу Али, чтобы он сделал для тебя хороший бой». Потому что Али — менеджер Хабиба и за мной тоже приглядывал. Но Eagle FC больше не приехали в Майами, и боя не случилось.

— Насколько я знаю, ты много спарринговал с Арманом Царукяном в АТТ. Как думаешь, для тебя кому сложнее сделать тейкдаун — нынешнему Царукяну или той версии Хабиба, с которой ты бился?

— Хабибу, Хабибу. Хабиб отличается от всех.

— А после боя с Исламом вы пересекались в отеле или где-то еще?

— Да, и с Исламом, и с Хабибом. Хабиб и Ислам все время вместе. Ислам такой же: проявляет глубокое уважение. Я помню, что перед тем боем Ислам сильно нервничал — это можно было почувствовать. Потому что он понимал, что есть большая проблема, он видел мой бой с Хабибом и тренировался вместе с Хабибом. Все время — на дуэли взглядов, на неделе боя — я видел, что он нервничает. Но этого не было в бою. Ислам выбросил удар — бум, и бой закончился. Он не верил и был очень счастлив, потому что ждал тяжелого боя. Ислам 100 процентов готовился к бою жизни, к жесткому поединку.

Я помню интервью Ислама после этого боя. Он сказал: «Я должен был выиграть быстро, но для меня было бы лучше прочувствовать Тибау». Сейчас меня все спрашивают, кто лучше? Для меня Хабиб лучший на все времена. Но я не могу сравнивать мощь, прессинг, технику, потому что у нас Исламом не было боя, все произошло очень быстро. Я не соприкасался с Исламом, мы находились на дистанции, и тут бум! Я не прочувствовал ни силы, ни техники, ничего. При этом я знаю силу Хабиба, его технику, дистанцию, ментальность в бою.

— А как думаешь, если бы Ислам не донес тот удар до цели, как прошел бы ваш бой?

— Я бы 100 процентов ментально сломал Ислама, и бой дошел бы до решения. 100 процентов, потому что в то время я был более опытным, а Ислам был голодным, но у него не было моего опыта в боях. Этот бой был бы проблемой для Ислама. В этом бою ему улыбнулась удача. Хороший тайминг, хороший панч, хороший момент — бум! И это изменило историю Ислама. История могла бы быть другой.