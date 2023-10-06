Не перевирайте историю — Конор не давал никакого тяжелого боя Хабибу. Он был абсолютно уничтожен

5 лет главному поединку в истории ММА.

Удивительное дело — чем дальше мы удаляемся во времени от боя Хабиба и Конора, тем более конкурентным этот бой хотят представить.

Переврали историю уже до того, что мнение «Конор дал самый тяжелый бой Хабибу в титульниках» становится направляющим.

Опомнитесь!

То, что Конор не дал после первого же прохода (абсолютно, кстати, ужасного и неподготовленного прохода) сразу себя посадить и 15 секунд там покрутился, немного разборол ногу , не означает, что он что-то показал в борьбе. Все равно, через несколько секунд его посадили , и четыре из пяти минут первого раунда он провел в лежке. Два года человек готовился, чтобы на первой же минуте лечь на землю и лежать там до гонга.

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И я подчеркиваю, проход был ужасный, эмоциональный, откуда-то из песочной ямы, худший проход в истории титульных боев легкого веса UFC. Конор стоял в центре октагона, а Хабиб проходил от сетки — за это время Жозе Альдо уже бы 20 раз встретил коленом, и даже если бы не попал, легко бы вытащил ногу.

И я хорошо помню реакцию людей сразу после боя. Специально порылся в комментариях того времени, и никому тогда в здравом уме не пришло в голову писать про какой-то близкий и тяжелый бой.

Вот одно из самых заплюсованных мнений в российских соцсетях утром 7 октября 2018 года. Имя юзера оставляю неназванным:

«Гребаный К онор. Пьяное чучело для срубания бабла. Это ж надо стольким людям головы засрать. Никакой вообще в итоге. По минуте левой рукой замахивается - и всё».

Вот ОНА реальная историческая оценка, в моменте, когда все еще в живую и ничего не успели переврать. Люди были чудовищно разочарованы в Коноре.

Они ждали защиты от борьбы.

Они ждали контратак в партере или вставаний оттуда.

Они ждали скорость, тайминг и силу в стойке.

Они ждали высокую функциональную подготовку.

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И что они получили?

На первой же минуте повалился как сноп. Пролежал четыре минуты из пяти . Вышел на второй раунд — упал в нокдаун и потом четыре минуты содрогался на земле под тяжелыми ударами. В третьем соперник решил постоять в стойке — и максимум, на что сподобился Конор — удержать бой в пределах равенства (не забывайте, что за полторы минуты до конца раунда Хабиб отжал его к сетке и держал там до конца. Как только захотел — мгновенно вернул бой под полный свой контроль). Даже в раунде, где ему дали работать, никаких задач Конор не поставил.

А тут прошло три-четыре года, и пошли уже исторические измышления про «самый тяжелый бой». Да даже Джастин Гэтжи, который проиграл гораздо быстрее — все равно своей убойной связкой апперкот + левый хук создал больше проблем для Хабиба, чем Конор за 18 минут! Это был самый серьезный тест для Хабиба в стойке, что он потом неоднократно признавал. 9 из 10 людей упали бы от такого удара.

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Никакой тяжелый бой Конор Хабибу не давал, тяжелым разве было все это огромное давление, которое могло расплющить , — это да, но не сам бой с техническ о й точки зрения. И никаким легитимным чемпионом в легком весе UFC Конор никогда не был и даже легитимным претендентом не был. Если бы он выступал в этом дивизионе на общих основаниях, он бы никогда не поднялся выше топ-5. Он бы был бойцом «фифти-фифти». Мог бы выиграть у условного Диаза, а потом проиграть Барбозе. Проиграть Гэтжи, а потом победить, скажем, Майкла Джонсона. Проиграть Дариушу и победить Фергюсона, проиграть Порье и выиграть у Оливейры и т . д.