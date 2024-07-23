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23 июля, 22:45

Хабибу запретили выезд из России из-за долгов, а его имущество конфискуют. Сейчас экс-чемпион UFC — в ОАЭ

Приставы начали процедуру взыскания с Хабиба на сумму 79,4 миллиона рублей
Отдел единоборств «СЭ»
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Global Look Press
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Боец может лишиться большого дома и шести дорогих автомобилей.

Против Хабиба Нурмагомедова начато исполнительное производство на сумму 79,4 миллиона рублей. По сведениям Mash, дело было возбуждено 5 июля. С тех пор Нурмагомедову запрещен выезд за пределы России, а судебные приставы начали процесс поиска его имущества для конфискации и последующей продажи. В данный момент Хабиб находится в Объединенных Арабских Эмиратах, где готовится к бою в UFC с Кори Сэндхэгеном его троюродный брат Умар Нурмагомедов. Судя по соцсетям, Хабиб не был в России с мая этого года.

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Как пишет телеграм-канал, среди имущества — семейный дом в Дагестане и роскошный автопарк, включающий шесть автомобилей: Ferrari California T стоимостью примерно 300 тысяч долларов, Mercedes-Benz AMG GT S (около $ 161 тысячи), Mercedes-Benz S-Class (около $ 122 тысяч), BMW 7-й серии (около $ 101 тысячи), Toyota Land Cruiser (около $ 85 тысяч) и Toyota Tacoma (около $ 44 тысяч).

Всего непобежденный чемпион UFC задолжал Федеральной налоговой службе 297 миллионов рублей, как писал тот же Mash. Также сообщалось, что ведомство заблокировало счета связанного с ним Eagle FC и благотворительного фонда спортсмена.

Отмечается, что до того, как организации стали прибыльными, Хабиб числился одним из владельцев, а потом вышел из состава учредителей, оставив там своих близких и друзей. Так он якобы уходил из фирм «Сильди», «Первый мобильный», а также из «Фонда развития образования, спорта и социальных инициатив».

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На эти действия обратила внимание налоговая служба, после чего начала проверку — в результате несколько компаний бойца закрылись. Одной из закрывшихся контор стало ООО «Хикмет тревел». Причина — якобы недостоверные сведения в официальных бумагах.

Хабиб Нурмагомедов
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