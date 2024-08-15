Хабиб полностью закрыл долги перед налоговой. Все его счета разблокировали

Боец перевел ФНС 302 миллиона рублей.

Бывший чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов полностью погасил задолженности перед налоговыми органами России. По информации Mash, спортсмен выплатил весь долг, который равнялся сумме в 302 миллиона рублей.

Ранее в отношении Хабиба Нурмагомедова было начато исполнительное производство на сумму 79,4 миллиона рублей. По данным Mash, дело было возбуждено 5 июля. С этого момента Нурмагомедову было запрещено покидать территорию России, а судебные приставы приступили к поиску его имущества для последующей конфискации и продажи. На данный момент о статусе этого дела информации нет. Согласно социальным сетям, Хабиб не появлялся в России с мая текущего года.

Телеграм-канал также сообщал, что среди имущества, на которое был наложен арест, находятся семейный дом в Дагестане и коллекция автомобилей, включающая шесть машин: Ferrari California T, стоимость которой оценивается примерно в 300 тысяч долларов, Mercedes-Benz AMG GT S (около 161 тысячи долларов), Mercedes-Benz S-Class (около 122 тысяч долларов), BMW 7-й серии (около 101 тысячи долларов), Toyota Land Cruiser (около 85 тысяч долларов) и Toyota Tacoma (около 44 тысяч долларов).

Хабиб Нурмагомедов и его автомобиль Mercedes-Benz AMG GT S. Фото Соцсети Хабиба Нурмагомедова

Кроме того, было сообщено, что налоговая служба заморозила счета, связанные с его промоушеном Eagle FC и благотворительным фондом. До того, как эти организации стали приносить прибыль, Хабиб был одним из их владельцев, но позже вышел из состава учредителей, оставив там своих родственников и друзей. Так он, по сообщениям, покинул фирмы «Сильди», «Первый мобильный» и Фонд развития образования, спорта и социальных инициатив.

Налоговая служба обратила внимание на эти действия и начала проверку, в результате чего несколько компаний, связанных с бойцом, были закрыты. В частности, прекратило деятельность ООО «Хикмет тревел» по причине недостоверных сведений в официальных документах. Отмечается, что на 15 августа все счета бывшего чемпиона UFC разблокированы.