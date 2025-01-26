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Сегодня, 20:30

Ни Умар, ни Усман и близко не дотягивают до того, что делал Хабиб на том же этапе. Его цифры — это запредел

Никита Горшенин
Корреспондент
Усман, Умар и Хабиб Нурмагомедовы.
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Сравниваем.

Умар и Усман Нурмагомедовы провели по 9 боев в элитных организациях, и теперь будет интересно сравнить их статистику с той, что была у Хабиба после тех же 9 боев в топ-промоушене.

Итак, Хабиб после 9 боев в UFC, Усман после 9 в Bellator/PFL и Умар после 7 в UFC + 2 в PFL.

Рекорд

  • Хабиб / 9-0
  • Усман / 9-0
  • Умар / 8-1


Справедливости ради у Умара был невероятно сильный соперник — Мераб Двалишвили. Если бы Усману дали такого же Мераба, только его размеров, мало сомнений в том, что он нолик бы потерял. А вот Хабиб своего Мераба бы потянул — в кардио бы не уступил, в технике борьбы и грэпплинга в два раза превзошел. К Хабибу не подобраться.

Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Выигранные раунды по судейским запискам

  • Хабиб / 24-0
  • Усман / 25,5-1,5
  • Умар / 17-3


Хабиб и в 10-м бою выиграет все раунды, доведет счет по ним до 29-0 в UFC.

Умар проиграл три раунда Двалишвили.

Усман проиграл один раунд Хьюзу и один с ним же свел вничью из-за снятого балла. В бою с Шаблием Усман проиграл 5-й раунд по мнению одного судьи и 2-й тоже по мнению одного. Хабиб в первых 10 боях в UFC не проиграл даже одного раунда по мнению хотя бы ОДНОГО судьи.

Мераб Двалишвили и&nbsp;Умар Нурмагомедов после объявления решения. Двалишвили переиграл брата Хабиба. Умар потерпел первое поражение и остался без титула

Тейкдауны

  • Хабиб / 43-2
  • Умар / 24-7
  • Усман / 14-1


Хабиб установил вечный рекорд в бою с Трухильо по количеству тейкдаунов в одном бою — 21 перевод.

Грэпплинг-контроль

  • Хабиб / 1 час 2 минуты
  • Умар / 43 минуты 30 секунд
  • Усман / 27 минут 21 секунда


Даже когда у Хабиба не проходили тейкдауны, как в бою с Тибау, он брал борцовским прессингом и контролем в клинче — 6 минут он там его держал. И давайте честно, будь этот бой 5 раундов, что бы осталось от Тибау?

Бой Хабиба Нурмагомедова и Глейсона Тибау.
Фото USA Today Sports

Принятый ущерб и усталость

  • Хабиб / ни разу не был в нокдауне, ни одного соперника не подпустил даже к 50 значимым ударам за бой, ни разу не устал, ни один бой не закончил с разбитым или рассеченным лицом.
  • Умар / побывал в нокдауне в бою с Альмаханом, пропустил больше 100 значимых ударов в бою с Мерабом и 70 в бою с Сэндхэгеном, устал в бою с Мерабом.
  • Усман / пропустил 100 значимых ударов в бою с Хьюзом, устал в бою с Хьюзом, закончил бой с побитым лицом.
Усман Нурмагомедов. Брат Хабиба провел самый тяжелый бой в карьере. Ирландец Хьюз оказался круче, чем все думали

Выводы

Конечно, правильнее говорить не то, что Умар и Усман не дотягивают до доминации Хабиба на том же этапе карьеры, правильнее сказать — НИКТО в мире ММА так пока и не дотянул.

Прошло 7 лет с боя против Яквинты, отсечки Хабиба в 10 боев в UFC и такие 10-0, с выигранным поясом, 29-0 по раундам, тотальной укаткой в борьбе и сведением удачных ТТД соперников к минимуму не показывает ни один боец в элитной организации.

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Умар Нурмагомедов
Усман Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
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