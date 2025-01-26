Сегодня, 20:30
Умар и Усман Нурмагомедовы провели по 9 боев в элитных организациях, и теперь будет интересно сравнить их статистику с той, что была у Хабиба после тех же 9 боев в топ-промоушене.
Итак, Хабиб после 9 боев в UFC, Усман после 9 в Bellator/PFL и Умар после 7 в UFC + 2 в PFL.
Рекорд
Справедливости ради у Умара был невероятно сильный соперник — Мераб Двалишвили. Если бы Усману дали такого же Мераба, только его размеров, мало сомнений в том, что он нолик бы потерял. А вот Хабиб своего Мераба бы потянул — в кардио бы не уступил, в технике борьбы и грэпплинга в два раза превзошел. К Хабибу не подобраться.
Выигранные раунды по судейским запискам
Хабиб и в 10-м бою выиграет все раунды, доведет счет по ним до 29-0 в UFC.
Умар проиграл три раунда Двалишвили.
Усман проиграл один раунд Хьюзу и один с ним же свел вничью из-за снятого балла. В бою с Шаблием Усман проиграл 5-й раунд по мнению одного судьи и 2-й тоже по мнению одного. Хабиб в первых 10 боях в UFC не проиграл даже одного раунда по мнению хотя бы ОДНОГО судьи.
Тейкдауны
Хабиб установил вечный рекорд в бою с Трухильо по количеству тейкдаунов в одном бою — 21 перевод.
Грэпплинг-контроль
Даже когда у Хабиба не проходили тейкдауны, как в бою с Тибау, он брал борцовским прессингом и контролем в клинче — 6 минут он там его держал. И давайте честно, будь этот бой 5 раундов, что бы осталось от Тибау?
Принятый ущерб и усталость
Конечно, правильнее говорить не то, что Умар и Усман не дотягивают до доминации Хабиба на том же этапе карьеры, правильнее сказать — НИКТО в мире ММА так пока и не дотянул.
Прошло 7 лет с боя против Яквинты, отсечки Хабиба в 10 боев в UFC и такие 10-0, с выигранным поясом, 29-0 по раундам, тотальной укаткой в борьбе и сведением удачных ТТД соперников к минимуму не показывает ни один боец в элитной организации.