Хамзат Чимаев не хочет менять российское гражданство на эмиратское или шведское. «Я люблю Россию»

Патриот.

Суперзвезда UFC Хамзат Чимаев с недавних пор представляет в октагоне флаг ОАЭ.

Больше 10 лет он прожил в Швеции, заявлял о желании стать первым шведским чемпионом UFC, но в прошлом году вдруг решил переменить спортивное подданство.

Пошли слухи, что правительство Эмиратов подарило Чимаеву паспорт, но в сегодняшнем интервью журналисту Адаму Зубайраеву боец не только опроверг эту информацию, но и заявил, что российское гражданство он ни на какое другое не обменяет, и вообще Россию очень любит.

***

— Ты, наверное, знаком, с историей Хабиба и налоговой. Все следили за этим, Конор даже хотел выкупить его дом, если вдруг налоговая заберет. Ты следил, что про это знаешь?

— Особо не следил, я слышал, ребята говорили, у него есть проблемы. Я не знаю, насколько это достоверно. Не радует, конечно, никого, что такой спортсмен достиг чего-то, выступал за какую-то страну, потом тебе такую подсечку дают. Некрасиво, нехорошо получается. Насколько это правда, я не могу сказать, но если правда, налоговая мешает ему, дом забирает — некрасиво, нехорошо. Парень выступал за Россию, до сих пор все его считают россиянином. В том числе, я жил в Швеции, выступал за Швецию, сейчас выступаю за Эмираты, но, конечно, мы представляем Россию, у меня есть гражданство российское, у меня есть корни российские и мы все выступаем за Россию, и мы любим Россию. И в том числе, думаю, Хабиб любит Россию.

— Тебе, кстати, дали гражданство ОАЭ?

— Нет, у меня вид на жительство есть, на 10 лет там что-то дают, потом меняют, еще на 10 лет. Я не хочу менять свое российское гражданство на какое-то другое гражданство. У меня есть российское гражданство, я мог там остаться, не выходить из Швеции, получить шведское гражданство. У меня у семьи есть гражданство шведское, но мне хватает моего российского. Я с этим российским везде попадаю: в Европе, в Америке был, в Англии был.

Хамзат Чимаев со своей тетей. Фото Соцсети

— Не такой плохой паспорт, да?