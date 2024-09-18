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Сегодня, 00:15

Хамзат Чимаев не хочет менять российское гражданство на эмиратское или шведское. «Я люблю Россию»

Чимаев не хочет менять российское гражданство на эмиратское или шведское
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Хамзат Чимаев со шведским флагом.
Фото Соцсети
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Патриот.

Суперзвезда UFC Хамзат Чимаев с недавних пор представляет в октагоне флаг ОАЭ.

Больше 10 лет он прожил в Швеции, заявлял о желании стать первым шведским чемпионом UFC, но в прошлом году вдруг решил переменить спортивное подданство.

Пошли слухи, что правительство Эмиратов подарило Чимаеву паспорт, но в сегодняшнем интервью журналисту Адаму Зубайраеву боец не только опроверг эту информацию, но и заявил, что российское гражданство он ни на какое другое не обменяет, и вообще Россию очень любит.

***

Хамзат Чимаев. «Чимаев больше не гражданин Швеции». Хамзат будет драться в UFC под другим флагом

— Ты, наверное, знаком, с историей Хабиба и налоговой. Все следили за этим, Конор даже хотел выкупить его дом, если вдруг налоговая заберет. Ты следил, что про это знаешь?

— Особо не следил, я слышал, ребята говорили, у него есть проблемы. Я не знаю, насколько это достоверно. Не радует, конечно, никого, что такой спортсмен достиг чего-то, выступал за какую-то страну, потом тебе такую подсечку дают. Некрасиво, нехорошо получается. Насколько это правда, я не могу сказать, но если правда, налоговая мешает ему, дом забирает — некрасиво, нехорошо. Парень выступал за Россию, до сих пор все его считают россиянином. В том числе, я жил в Швеции, выступал за Швецию, сейчас выступаю за Эмираты, но, конечно, мы представляем Россию, у меня есть гражданство российское, у меня есть корни российские и мы все выступаем за Россию, и мы любим Россию. И в том числе, думаю, Хабиб любит Россию.

— Тебе, кстати, дали гражданство ОАЭ?

— Нет, у меня вид на жительство есть, на 10 лет там что-то дают, потом меняют, еще на 10 лет. Я не хочу менять свое российское гражданство на какое-то другое гражданство. У меня есть российское гражданство, я мог там остаться, не выходить из Швеции, получить шведское гражданство. У меня у семьи есть гражданство шведское, но мне хватает моего российского. Я с этим российским везде попадаю: в Европе, в Америке был, в Англии был.

Хамзат Чимаев со своей тетей.
Фото Соцсети

— Не такой плохой паспорт, да?

— Конечно, нет, я пол-Земли объехал [с российским паспортом]. Я говорил, что буду жить на Кавказе, и после спорта приеду и буду жить на Кавказе. Сын Кавказа и Кавказ — весь мой дом.

Хамзат Чимаев
UFC

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