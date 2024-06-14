Хамзат уже побеждал бойца, который выйдет вместо него на коротком уведомлении.

22 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого был запланирован поединок между Хамзатом Чимаевым и Робертом Уиттакером. Бой не состоится: как сообщил австралийский журналист Бенни Пи, Чимаев снялся с поединка.

Причины отказа от боя точно неизвестны, но выяснилось, что Хамзат был экстренно госпитализирован. Боец Мухаммад Эскерханов выложил фотографию, на которой друг Хамзата Гурам Кутателадзе сидит рядом с кроватью Чимаева.

Уиттакер уже сообщил в своих соцсетях, что готов принять поединок с любым. Поначалу наиболее вероятной кандидатурой называется Насруддин Имавов, который совсем недавно одолел Джареда Каннонье. Также сообщалось о том, что в качестве замены может быть рассмотрен Икрам Алискеров — именно он станет новым соперником Уиттакера.

Алискеров должен был встретиться с Антонио Трокколи 15 июня, но поединок отменен. Дана Уайт в соцсетях UFC уже сообщил о проблеме Чимаева и подтвердил поединок Уиттакера с Алискеровым: «Хамзат жестоко болен, очень болен, надеюсь, он скоро отправится домой и вернется как можно скорее».

Икрам провел два поединка в UFC и оба выиграл нокаутом в первом раунде. В данный момент он не входит в топ-15, а единственное поражение в карьере Алискеров потерпел как раз от Чимаева. Это случилось в рамках промоушена Brave CF: Хамзат нокаутировал Икрама апперкотом во втором раунде.