«Кибиб, брат-мусульманин, помоги всем». Чимаев снова без причины наехал на Хабиба

Хамзат зачем-то возрождает уже разрешенный конфликт.

21 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC 294, одной из главных звезд которого станет Хамзат Чимаев. Чеченскому шведу предстоит поединок против бразильца Пауло Косты, который станет для Чимаева пока самой серьезной проверкой в UFC. До боя — чуть больше месяца, и Хамзат постепенно активизируется в соцсетях.

Коста уже сейчас находится в Абу-Даби, где готовится к Чимаеву в зале Khabib Gym. Этот факт сильно не понравился Чимаеву, который посчитал несправедливым, что человек из одной с ним страны и одной религии как-то содействует в подготовке его будущего соперника. Свое негодование Борз в резкой форме высказал в соцсетях, зачем-то упомянув Сергея Павловича: «Зал Кибиба. МашАллах, мой брат-мусульманин, помоги всем. Попроси его помочь тебе, может, он и поможет, но тебя все равно размажет Повлович» (орфография сохранена. — Прим. «СЭ»).

Хамзат зря вспылил. Хотя на официальном сайте Khabib GYM указано, что зал основал Хабиб Нурмагомедов, это не означает, что Орел является его владельцем. На самом деле зал принадлежит компании Palms Sports, которой владеет президент ОАЭ и заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян.

Пауло Коста или любой другой соперник Чимаева могут прийти в зал без ведома Хабиба или шейха Аль Нахайяна, но, видимо, Хамзат решил, что Нурмагомедов целенаправленно приютил бразильца, чтобы создать ему комфортные условия в подготовке к поединку.

Этот случай — не единственный, когда у Хабиба и Чимаева возникают недопонимания. В мае 2021 года президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир, где назвал Хабиба проектом UFC и отметил, что Чимаев должен забрать пояс. Когда речь шла о Нурмагомедове, в комментариях отметился сам Чимаев и написал: «Мы и его порвем, если захочет». Этими словами он вызвал гнев многих болельщиков Хабиба, его друзей и знакомых.

Нурмагомедов отреагировал сдержанно, заявив, что разочарования от таких слов не испытал. «Не было никакого разочарования, — сказал Хабиб в разговоре с журналистами. — Этого человека я никогда не видел. Мы с ним общались по телефону пару раз. Знаете, разочарование бывает, когда ты от человека ждешь какой-то отдачи, но ее не получаешь. Я от этого человека ничего и никогда не ждал. Он имеет право. Если он считает нужным так писать — пусть так пишет».

Одним из тех, кто жестко ответил Чимаеву на желание «порвать» Хабиба, стал его двоюродный брат Абубакар. «Хамзат, я смотрю, ты быстро переобулся: переехав в Швецию и написав жалобу на свою же Чеченскую Республику о том, что тебя там ущемляют, ты получил документы на хорошую жизнь в Швеции, — написал Абубакар в соцсетях. — Но теперь, обретя славу, ты, я смотрю, изменился, теперь ты вернулся обратно и живешь в Чечне, и все у тебя хорошо. Я рад за тебя. Не теряй эту зону комфорта. Еще недавно в Америке ты с нами за одним столом сидел и кушал, тренировался в одном зале, ходили вместе в Мечеть и называл нас Братьями. А теперь ты пишешь, что кого-то порвешь. Да, я согласен, любой имеет право на высказывание своего мнения. Но будь аккуратен с высказываниями», — пишет Нурмагомедов.

После этого бойцы обменялись еще несколькими сообщениями: Чимаев напомнил, как Абубакар постучал в поединке с Давидом Завадой, а Нурмагомедов заявил, что Хамзат всех рвет и ломает только на словах. Позже оба бойца удалили сообщения, в которых высказывались в адрес друг друга.

Из-за продолжавшейся жесткой критики в адрес Чимаева боец вышел в прямой эфир и объяснил, что имел в виду, когда говорил «мы и его порвем»: «Я не кидаю вызов, я сказал, что с любым подерусь. С ним тоже подерусь, если он захочет. Я себя чувствую уверенно, поэтому я и сказал, что побью любого. Буду так и дальше говорить, пока меня самого не побьют. Хабиб — красавчик, он все всем доказал. Не надо спорт смешивать с политикой. Дагестанцы — наши братья, мы всегда были и будем братьями».

Хамзат Чимаев. Фото Global Look Press

Казалось, что конфликт исчерпан, но в сентябре 2022-го Чимаев провалил весогонку на UFC 279, на что критически отреагировал Хабиб. Орел предположил, что в этом виновато окружение Хамзата, которое состоит преимущественно из бойцов, не исповедующих ислам. «Если ты мусульманин, тебе нужны хорошие, сильные люди вокруг тебя, — говорил Хабиб. — Они скажут: «Вернись, сделай это». Когда ты станешь знаменитым и богатым, когда ты обретешь власть и вокруг тебя не будет людей, которые будут давать советы или ты их не послушаешь, то это плохо. Вам нужны хорошие люди, даже если они вам не нравятся, они вам нужны».

Чимаев на это высказывание никак не отреагировал, но уже спустя месяц на турнире UFC 280 произошла его встреча с Абубакаром Нурмагомедовым, который на том ивенте бился с соотечественником Гаджи Омаргаджиевым. Хамзат и Абубакар пересеклись, а через пару минут начали драться — это произошло в тот момент, когда Ислам Махачев говорил победную речь после победы над Чарльзом Оливейрой.

Позже выяснилось, что Чимаев подошел к Абубакару, поприветствовал его и слегка ударил кулаком в живот. Нурмагомедов ответил, что Чимаев мог бы подойти и поздороваться нормально. Такие слова не понравились Чимаеву: после нескольких резких слов произошла стычка, которую вскоре разняли.

Спустя время глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал скриншот из приложения FaceTime, где он созвонился с Чимаевым и Нурмагомедовым. Кадыров сообщил, что конфликт разрешен. Также вскоре появилось совместное фото за одним обеденным столом. Хабиб же добавил, что этот инцидент никого не красит и конфликтами все уже «наелись». Прошел год, и Чимаев будто пытается возродить этот угасший конфликт. Хабиб, вероятно, на его слова отвечать не станет, либо ответит лично — они наверняка встретятся в Абу-Даби 21 октября.