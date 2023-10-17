Партнер-кавказец Усмана призывает не верить в Камару с Чимаевым. «Он вообще не тренировался»

Инсайд из лагеря.

21 октября бывший чемпион в полусреднем весе Камару Усман подерется с Хамзатом Чимаевым на UFC 294 в Абу-Даби.

Нигериец выходит на 10-дневном уведомлении, звонок матчмейкеров застал его чуть ли не в Милане, где он был на показе мод. При таких обстоятельствах главный вопрос, разумеется — в какой форме он находится. Усману 36 лет, он проиграл два боя подряд, у него немало болячек и теперь он будет драться в чужой для него весовой, не пройдя кэмп и не факт, что вообще плотно тренируясь последние месяцы.

Камару Усман (слева) в поединке с Леоном Эдвардсом. Фото Reuters

Несмотря на имя и класс Камару, многие болельщики считают поединок для него чуть ли не безнадежным, и считают так не только они, но даже близкие к нигерийцу люди. Его спарринг-партнер, боец Bellator и бывший чемпион АСА, Мухаммед Берхамов (15-1) дал недавно удивительное интервью каналу «Вестник-ММА», где не только не поддержал Камару, но и полностью списал его со счетов.

— Камару Усман сейчас будет драться с Хамзатом Чимаевым, ты его часто видишь в зале, в какой форме он выходит? Выходит он на коротком уведомлении, как-то в него не очень верят

— Я думаю, и правильно, что не верят, потому что я вообще не видел, чтобы он тренировался нормально. Он тренируется один день через два, вот так. Очень слабая подготовка, он не готов, 100 процентов.

— Этот же бой будет в 84 кг, Усману мощи хватит? Вы когда в борьбе цепляетесь, насколько он сильный?

— Я не скажу, что он какой-то сильный, огромный. Я не почувствовал его силу, о которой все говорят. Нет у него такой мощи. Он именно полусредний боец, он даже гонять не будет на 84, мне кажется. Он вообще небольшой. У него ноги маленькие, корпус большой, типичный африканец. И у Усмана борьба не повлияет на Хамзата, у него борьба вообще другая. Американская, неэффективная. Коста хотя бы бьет жестко и большой.

Камару Усман. Фото личные соцсети Камару Усмана

— В Америке, если партнера или тренера повез куда-то, ты должен ему платить, суточные давать. Там реально все за деньги?

— То, что все за деньги — это 100 процентов здесь. Они тут в Америке вообще по-другому на бои смотрят, жить тут очень дорого. У нас бойцы, если зарабатывают, живут на очень хорошем уровне, а здесь бойцы бедолаги, на самом деле. Если миллионы не зарабатывают, то они бедолаги реально. Здесь ты платить должен по любому. Я когда в самый первый раз приехал сюда, меня Усман подтягивал на спарринги, и он мне деньги суёт, я говорю: «Ты че делаешь?». Я эти вещи не понимаю, у нас не принято, для меня спарринги с ним это удовольствие, не то что деньги.

— Ты работал с Шавкатом Рахмоновым, как он тебе?

— Самое сложное — это его рост, он длинный очень. Еще выше меня, 185 у меня, а он еще выше. Из-за роста, длины рук чуть неудобен он на 77. И вот смотришь на него — такой худой как будто, но в клинче, борьбе крепкий очень парень. Крепкий. Берет на удушающий — и как будто цепь на тебе какая-то. Вообще не за горами его чемпионский пояс.