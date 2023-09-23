«Чимаев больше не гражданин Швеции». Хамзат будет драться в UFC под другим флагом

Чимаев отказался от гражданства Швеции и будет драться в UFC под другим флагом

Но это не флаг России.

Вечером 21 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC 294, в главном событии которого Ислам Махачев проведет титульный реванш с Чарльзом Оливейрой. В со-главном поединке вечера Хамзат Чимаев подерется с бразильцем Пауло Костой, и, похоже, на этот бой Чимаев выйдет без уже привычного всем статуса «чеченский швед».

На официальном сайте UFC под фамилией Чимаева стоит флаг ОАЭ, а менеджер Хамзата Махди Шаммас подтвердил, что боец будет выступать под флагом именно этой страны. «Он эмигрировал, он больше не гражданин Швеции», — цитирует Шаммаса SVT Sport.

Шаммас уточнил, что Чимаев сейчас находится на постоянном месте жительства в Эмиратах, но в официальных данных шведской налоговой службы Чимаев по-прежнему числится резидентом Швеции. Издание Expressen приводит электронное письмо миграционной службы, где сообщается, что Чимаев по-прежнему имеет постоянный вид на жительство в Швеции и у них нет информации о том, что он эмигрировал.

Фото Global Look Press

Чимаев родился в селе Гвардейском Надтеречного района Чеченской Республики. В 16 лет Хамзат вместе с семьей переехал в Швецию в статусе беженца. В Швеции Чимаев стал чемпионом страны по вольной борьбе и начал профессиональную карьеру в смешанных единоборствах — первые два его поединка прошли именно в этой стране. Также Чимаев плотно ассоциируется с известным стокгольмским залом Allstars Gym, где тренировался с Александром Густафссоном, Илиром Латифи и другими известными бойцами.

В Эмиратах Чимаев начал карьеру в UFC — в этой стране он провел два боя за 10 дней летом 2020-го, а затем победил Ли Цзинляна в октябре 2021-го. Если бой с Костой не сорвется, получится, что четыре из семи поединков Хамзата прошли именно в ОАЭ.