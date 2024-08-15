Чимаев повстречал Сехудо в Париже и жестко предъявил за безобидную критику. «Ты крыса и кусок дерьма»

Хамзату не понравилась аналитика Генри.

Звезды UFC Хамзат Чимаев и Генри Сехудо посетили Олимпийские игры в Париже и случайно встретились в очереди за билетами.

Когда-то они хорошо общались, дружески беседовали на подкасте, Генри пророчил Чимаеву большое будущее, но потом в паре аналитических роликов американец слегка прошелся по нему — сказал, что Хамзат перетренировывается и дерется слишком эмоционально.

Хамзат Чимаев. Фото Соцсети Хамзата Чимаева

Чеченец эти слова не забыл и при новой встрече сразу же напомнил о них Сехудо. История вышла не очень приятная, Генри пришлось наслушаться оскорблений и в итоге уйти от греха подальше. Подробности он рассказал на YouTube-канале Pound For Pound With Kamaru & Henry.

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Генри Сехудо: — Камару, угадай, какого твоего бывшего соперника я повстречал в Париже, и он пытался подраться со мной.

Камару Усман: — Повстречал на Олимпиаде? Моего бывшего соперника... Точно не Колби Ковингтон. Леон Эдвардс?

Генри Сехудо: — Ты ужасный отгадчик. Нет. Бывший борец.

Камару Усман: — Бывший борец... Тайрон Вудли?

Генри Сехудо: — Нет. Твой последний соперник.

Камару Усман: - Хамзат Чимаев?! Как это возможно? (Смеется.) Почему он хотел подраться с тобой?

Генри Сехудо в Париже. Фото Соцсети Генри Сехудо

Генри Сехудо: — Ух, бро (смеется), думаю, все эти ребята принимают критику слишком близко. Сказалось и то, что я болел за тебя, болел за Боррачинью, говорил правду. Если ты аналитик, ты обязан говорить правду. Да, я могу выглядеть комично, но если я говорю что-то по боям, я говорю то, что думаю. В общем, он стоял в очереди за билетами, я тоже пытался раздобыть как-то чертовы билеты, потому что везде были солдауты.

И тут он увидел меня и говорит: «Генри Сехудо, ты крыса и кусок дерьма». Я, честно говоря, чувствовал, что тут что-то грядет, потому что этот чувак забанил меня в своих соцсетях. Говорю: «Почему я кусок дерьма?» И он ответил: «Просто ты кусок дерьма». Мы стояли где-то в 15 метрах друг от друга, он был с шестью другими чуваками, а я был только с капитаном Эриком, одетым в цветастые штаны и футболку. (Смеется.) В итоге я просто ушел. Как он собирался драться там со мной, где столько людей?

Камару Усман: — А если бы вы были двое и их двое?

Генри Сехудо: - Ну если бы у меня была AR-15 (винтовка. - Прим. «СЭ»), тогда шансы бы были равны. (Смеется.) Слушай, я в какой-то степени тролль, но еще в большей степени я спортсмен. Почему-то Хамзата все задевает, он становится очень эмоциональным. Но со скольких боев он слетел? Понятно, куча троллей и фанов пытаются его задеть, и последнее, что нужно делать в этой ситуации, — драться на эмоциях. Когда-то я тоже верил в хайп Хамзата, но потом, увидев его бои с Гилбертом Бернсом, с тобой, я уже задумался, что он не такой уж и бугимен. Что бы я ни говорил о нем, правду или хейт, он не должен так от этого заводиться и проводить потом бои на эмоциях. Нельзя давать залезать этому в голову.