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Сегодня, 09:30

Чимаев признался, что Рамзан Кадыров подарил ему уже три «мерседеса»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Рамзан Кадыров и Хамзат Чимаев.
Фото Соцсети
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Невиданная щедрость.

21 октября Хамзат Чимаев (12-0) подерется с Камару Усманом (20-3) в соглавном событии вечера на UFC 294.

В преддверии турнира чеченский боец побывал на популярном подкасте Full Send MMA, гд рассказал пару интересных историй — про уличную драку в Стокгольме и три подаренных «мерседеса» от Рамзана Кадырова.

— Бывало, что фанаты агрессивно тебя доставали на улице?

— Как-то в Стокгольме мы были на улице, и к нам подошел здоровый парень, пьяный. Говорит мне: «Дай мне сигарету». Я такой: «Ты о чем ****? Какая сигарета? Я никогда не курил». А он опять: «Ты мне сигарету сейчас дашь». Я даю ему понять, что пощечину сейчас дам: «Отойди от меня». И тут один из моих младших братьев налетел на него и нокаутировал. Прямо на улице (смеется). Мы разбудили его, он ничего не помнил. «Ты в порядке?» — «Да, в порядке». Он пошел в магазин, купил сигарет и ушел домой. В основном пьяные докапываются, трезвые не рискуют. Пьяные считают себя суперменами. Но я сам не бью, мои младшие братья не дают мне ударить кого-то, охраняют меня от всего этого дерьма, проблем с полицией.

Хамзат Чимаев.
Фото Соцсети

— Тебе по-прежнему нравится в Швеции?

— Да. Там много моих друзей, Стокгольм — мой дом. Мои братья, мои друзья живут там. Я сейчас поживу какое-то время в Абу-Даби, потом поеду туда навестить друзей. Я люблю Стокгольм, это мой дом. Меня там все знают, это небольшой город. Швеция сама маленькая, все знают друг друга.

— В России ты тоже знаменит. Я видел, как чеченский лидер...как его... Рамзан... он реально подарил тебе «Мерседес-Бенц»?

— Да. Три раза дарил его.

— Три «Бенца»?!

— Да (смеется).

Хамзат Чимаев с&nbsp;сыновьями Рамзана Кадырова. Один из сыновей Кадырова может быть секундантом Чимаева в бою на турнире UFC 294

— Как это происходит, ты просто идешь с ним тусить и он дарит машину?

— Он любит спорт, бои. Много бойцов у него было, Усман был. Он тоже там что-то получил, не знаю что (смеется). Тайсон был, Мейвейзер, эти парни тоже заработали деньжат.

— Реально подарил тебе три машины?

— Да, три машины. Во многом помог, во всем, что нужно. Не дал мне закончить карьеру. Звонит: «В чем дело?» — «Говорят, что рак». — «Никакого рака. Возвращайся домой, поможем. Я помогу тебе со здоровьем, а ты обещай, что вернешься в клетку». Я сказал: «Окей, брат, сделаем».

Хамзат Чимаев. Чимаев рассказал, как выживал в Швеции: «Даже бутылки, бывало, продавали»

— И подарил новый «Бенц»?

— Да (смеется). Я увидел «Бенц» и сразу выздоровел (смеется). Шучу (смеется). Он мне со многим помог.

— Мы хотели бы пригласить его на подкаст.

— Брат, это не очень хорошо для тебя (смеется). У него много работы, других дел.

Рамзан Кадыров
Хамзат Чимаев
UFC
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