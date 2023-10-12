Чимаев получил нового соперника на UFC 294. Им стал бывший доминирующий чемпион организации

В UFC нашли Хамзату еще более именитого соперника вместо Пауло Косты.

Вечером 21 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC 294, в главном событии которого Ислам Махачев подерется с Алексом Волкановски после того, как с поединка из-за травмы снялся Чарльз Оливейра. В соглавном бою вечера тоже произошли громкие перестановки: новый соперник появился у Хамзата Чимаева — им стал Камару Усман.

Планировалось, что Чимаев подерется с Пауло Костой, но бразилец давно заработал репутацию бойца, на которого нельзя положиться. Коста несколько раз снимался с поединков в последний момент, и было предсказуемо, что он сделает это снова. Несколько дней назад бразилец сообщил, что тремя неделями ранее перенес операцию на локте, но все равно тренируется и готов выйти в клетку 21 октября. При этом Пауло заразился стафилококком, но и этот факт не заставил его сразу отказаться от встречи с Чимаевым.

В среду Коста сообщил, что врачи запретили ему выходить на бой с недолеченной инфекцией, и в UFC принялись разрабатывать варианты замены. В соцсетях свою кандидатуру предлагали Роман Долидзе и Роман Копылов, а Икрам Алискеров, который бьется в этом же карде, сообщил, что он готов принять поединок на коротком уведомлении, но предложений не поступало. Сообщалось, что оффер приходил Марвину Веттори, но итальянец рисковать не захотел.

Но в UFC выход все же нашли. Вечером Даниэль Кормье сообщил, что промоушен готовит такую замену, которая сведет фанатов с ума. В итоге лига анонсировала бой Чимаева и бывшего чемпиона в полусреднем весе Камару Усмана. Дана Уайт уже подтвердил, что бой в силе, а победитель получит возможность побиться с чемпионом в среднем весе Шоном Стриклендом.

Усман не побеждал почти два года — последний раз его руку поднимали в ноябре 2021-го, когда нигериец одолел Колби Ковингтона. После этого Усман дважды уступил Леону Эдвардсу, утратив пояс в полусреднем весе и прервав серию из 15 побед подряд. Чимаев не бился больше года — его прошлый поединок состоялся в Нью-Йорке против Кевина Холланда и закончился победой Хамзата в первом раунде.