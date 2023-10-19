«Американцы могут пройти и не поздороваться, а дагестанцы здороваются всегда». Интервью с тренером Махачева

Большой эксклюзив.

21 октября чемпиону UFC в легком весе Исламу Махачеву (25-1) предстоит вторая защита титула в поединке против Александра Волкановски (26-2) на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

В преддверии боя мы поговорили с американским тренером Махачева, создателем легендарного зала AKA Хавьером Мендесом о феномене Усмана Нурмагомедова, образцовом дагестанском воспитании, мощи Хабиба и удивительном подписании Кейна Веласкеза в UFC.

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— Глядя на то, как в последнее время изменился Дана Уайт — похудел, подкачался, вернул себе пресс, — у вас лично не возникало желания как следует просушиться?

— Возникало (смеется). Но еда сбивает меня с пути. Еда говорит: «Тебе не нужны кубики пресса, не нужно последующие десять лет быть сухим. Лучше покушай еще чего-нибудь». Но меня удивило, как изменился Дана. Я был очень впечатлен, написал ему: «Мужик, рад за тебя, ты выглядишь образцово», и он ответил: «Спасибо». Я определенно впечатлен им. Чтобы мне лично набрать такую форму, потребовалась бы та сила воли, которая была у меня, когда я был бойцом. Но поди попробуй покажи такую волю (смеется). А так... думаю, примерно за шесть месяцев я бы смог сделать себе такое тело.

— Если бы вам сейчас снова было 18 лет, вы бы вообще пошли в бои, кикбоксинг или, может быть, получили бы образование, нацеливались бы на бизнес?

— Я бы, пожалуй, начал заниматься борьбой. Даже еще до 18 лет. Пошел бы на борьбу, джиу-джитсу, начал бы заниматься ММА, потому что для меня это лучший вид боевых единоборств. Самбо, борьба, джиу-джитсу, дзюдо — вот чем бы я занимался. Да, в мое время UFC еще не было, но, если бы было, я бы однозначно преследовал мечту стать чемпионом UFC.

— Вы мексиканец. Интересовались своими корнями — индейские ли они, есть ли что-то от европейцев?

— Я не исследовал свою родословную, но думаю, у меня частично индейские и частично испанские корни. Что-то от ацтеков и что-то от испанцев, европейцев.

«Хабиба нужно было заставлять отдыхать, а Усман сам знает, когда нужно делать паузу»

— Хочу поговорить с вами о последнем бое Усмана Нурмагомедова. Объясните мне, как он держит подбородок так высоко и при этом вообще не пропускает удары?

— Я не могу объяснить (смеется), я лично сам так не умею и не знаю особо людей, кто умеет. У него невероятная способность видеть удары в тот момент, как он сам наносит удар, и при этом совершать движение. Он двигается как в Матрице, когда ты видишь удар и уворачиваешься в последний момент. Невероятно. Честно, я никогда в жизни не видел, чтобы кто-то еще умел так двигаться. Я не думаю, что его такому научили в тайском боксе, там такому не научат. И в принципе такому не научиться, это не я, не никто другой научил его, это чисто его заслуга, его природа, его инстинкты. Когда ты наблюдаешь за ним в зале, ты не можешь понять, как ему удаются такие транзишны. Я никогда в жизни не видел у кого-то такие транзишны, из стойки в борьбу и так далее. Настолько естественно, в потоке у него все получается. Как он бьет кики, как переключается на тейкдауны.

И он суперумно тренируется. Суперумно. Он знает, как прислушиваться к своему телу, он взял многое и у меня и Хабиба в понимании тренировок, он понимает, когда нужно делать отдых. Его не нужно заставлять отдыхать, как нужно было заставлять Хабиба. Усман знает свое тело, знает, что ему нужно, как нужно драться. Просто невероятно интересно смотреть за ним в зале в том плане, как он грамотно выстраивает тренировку, умеет делать паузы. Я использую его как учебный пример для других ребят в такой вещи, как чемпионская ментальность, забота о своем теле. Он в этом плане идеален. Невероятно.

— Как бы Усман подрался прямо сейчас против Волкановски?

— Думаю, он бы подрался фантастически. Не хуже Ислама, который убедительно побил Волкановски в первом бою. Честно, на мой взгляд, Ислам выиграл 4,5 раунда, я отдаю Волкановски только последние 50 секунд боя. И думаю, Усман сделал бы с Волкановски все то же самое, что и Ислам. И Усман, и Ислам оба отличные, отличные бойцы.

— Усман был одним из основных спарринг-партнеров Хабиба, когда тот готовился к Джастину Гэтжи. Выигрывал он у Хабиба хоть какие-то раунды в спаррингах?

— Нет, единственный, кто выигрывал раунды у Хабиба, — это Ислам Махачев. Но не забывайте, что Усман очень молодой, ему только 25 лет. Давайте посмотрим, что соперники смогут ему сделать, когда он достигнет 30 лет, зрелости. Он все еще очень молод. Но если брать ту подготовку, то нет, только Ислам Махачев выигрывал когда-либо у Хабиба раунды.

Хавьер Мендес и Усман Нурмагомедов. Фото из соцсетей Мендеса

— У Умара Нурмагомедова манера движения сильно отличается от брата или такая же Матрица?

— У него немного другая манера, но он динамичный, сильно бьющий, он может ударить тебя и с ближней, и с дальней дистанции. Умар может нокаутировать с любого угла, потрясающий боец. Поверьте мне, я успел убедиться в его силе удара, я чувствую ее в работе на лапах, я видел ее в спаррингах. Он бьет тяжело, и он очень динамичный. У него есть сила и есть взрывная способность. Он будет следующим чемпионом UFC в легчайшем весе. Еще два, может быть, три боя — и он будет чемпионом.

— Вы пробовали с командой и врачами разобраться, почему он так подвержен травмам?

— Я не знаю, не знаю. Я не был рядом с ним, когда он травмировал колено и травмировал плечо. Не знаю, что произошло, просто несчастный случай. Тренируется-то он очень грамотно. То же самое было у Кейна Веласкеза, он был склонен к травмам, и никто не мог объяснить почему. Просто кому-то с этим не везет, у Умара это единственная ахиллесова пята. Не соперники, а вот эти травмы.

«Хабиб был в углу Ислама, подсказывал, я подошел — и он уступил мне стул! Он не хочет, чтобы я стоял»

— Кстати, Усман правда носит в аэропорту вашу сумку?

— Да, это правда. Они все делают такие поступки. Я недавно тут говорил речь в зале, насколько я впечатлен их уважением ко мне, их добротой, и я не смог закончить ее, потому что заплакал (смеется). Это удивительно, как они относятся к старшим, что они делают для них. В США, если ты заходишь куда-то, все молодые сидят как сидели, никто не уступает старшему. А эти ребята встают, уступают тебе место. Я отказываюсь: «Нет-нет, не надо», но они настаивают: «Нет, тренер, садитесь». Если мы куда-то едем на машине, они всегда отдают мне место впереди. Тут на днях еще Хабиб был угловым у Ислама, когда тот спарринговал.

Я подошел к Хабибу, чтобы подключиться, побыть угловым тоже, и он уступил мне стул. Он сидел, инструктировал Ислама, но тут отдал стул мне: «Тренер, садитесь» — «Нет-нет, не надо». — «Нет, тренер, садитесь, пожалуйста». И мне приходится садиться, потому что он неловко себя чувствует, если сидит передо мной. Я никогда в жизни не видел, чтобы кто-то так постоянно поступал по отношению к старшим, ни от людей каких-либо других национальностей, других бойцов. Дагестанцы всегда здороваются с тобой, когда видят тебя, а мои американские бойцы могут не поздороваться. Могут просто мимо пройти и ничего не сказать. Уровень уважения у дагестанских бойцов как ни у кого.

— Даниэль Кормье и Кейн Веласкез всегда здороваются с вами?

— Ди Си и Кейн... Нет. Нет. Они очень хорошие ребята для американцев, но все равно не здороваются. Ни при каких раскладах. Они просто проходят мимо. Они могут сказать «Привет», но это все не так, как у дагестанцев. Просто пройдут мимо. У них нет той этики, которая вкладывается в тебя с детства, уважение к старшим. Так, как это у Хабиба и его команды, их еще в детстве научили. И они никогда не забывают об этом.

— Вы бы хотели, чтобы ваш сын, ваши внуки относились к старшим, как дагестанцы?

— Да, и я закладывал эти вещи моему сыну с детства. Самые разные мелочи, что, например, если вы куда-то поедете на машине и рядом старший, он должен сидеть спереди. Кем бы этот старший ни был тебе, он должен сидеть спереди.

Хавьер Мендес, Умар Нурмагомедов, Усман Нурмагомедов. Фото из соцсетей Мендеса

— Помните, когда Кейн Веласкез уронил Джуниора Дос Сантоса этим правым оверхэндом, Pop's special, наработкой тренера Папс Карвальо. Вы ставили кому-то из дагестанцев эту фишку?

— Я помню этот удар, Кейн сломал им нос Джуниору. Хабиб использовал этот правый оверхэнд с Конором, это была наработка Уолтера Pops Карвальо, которую он передал и мне.

— Вы как-то рассказывали интересную историю подписания Кейна в UFC. Дана Уайт увидел его личную тренировку и тут же подписал в полном восторге. Что это была за тренировка, чем он так поразил UFC?

— Там были спарринги, и он просто размазал всех ребят. И Дана взялся за голову: «Черт возьми, почему этот парень не в UFC?» Дана понимал, что перед ним будущая звезда. Честно, мы не хотели, чтобы Кейн так рано оказался в UFC, у него на тот момент было всего два боя в профи, мы хотели провести 10 боев перед UFC. Но третий бой нам так и не удалось сделать, потому что никто не хотел драться с Кейном, никто. А та частная тренировка была в Лас-Вегасе, Кейн размазал тяжеловесов, финишировал их и показал Дане, кто он такой. Его немедленно подписали.

— Как человек, который близко дружит с Кейном, дайте мне совет — как привести его в хорошее настроение, если он находится в плохом?

— Не знаю, я никогда не испытывал на себе его плохое настроение (смеется). Но совет — лучше не злить его. Лучше не злить и вообще в такие моменты не находиться поблизости. Я помню, даже когда он в шутку бросал меня, игрался, мне все равно было очень больно. Поэтому лучше не тыкайте медведя пальцем.

Кейн Веласкез. Фото из соцсетей Веласкеза

— Когда вы смотрите бои из угла или по телевизору и идет одна борьба, партер — вам не скучно?

— Я люблю борьбу, мне никогда не бывает скучно, особенно если мы выигрываем (смеется). Даже если нет никакого действия в партере и мы просто лежим сверху, мне нормально. Не забывайте, что я тренер, моя задача — победить. Если мой боец способен только залеживать для победы, для меня это абсолютно нормально. Хочу я в принципе, чтобы он побеждал залеживанием? Нет, но, повторюсь, цель — победить. Лучше победить незрелищно, чем проиграть зрелищно. Если ты не выигрываешь, они не дают половину гонорара. И по телевизору, когда я смотрю бой, мне не скучна борьба.

«В первом бою Волкановски был тяжелее Ислама на два фунта, но теперь мы будем тяжелее на 4 фунта. Это очень важно»

— Учитывая первый бой с Волкановски, чего больше всего опасаетесь перед реваншем?

— Мы знаем, что нам не нужно стоять с ним на средней разменной дистанции, потому что он очень сильно бьет. Он сильный физически, у него отличное кардио. Как мы у него выиграем? Я не знаю, посмотрим. Мы выиграем, но я не знаю как. Я был расстроен по первому бою из-за того, что он ведь был за звание первого номера PFP, и тут вдруг, просто потому что Волкановски хорошо выглядел последние 50 секунд, он становится выше Ислама в рейтинге PFP. Это как? Это какое-то лошадиное дерьмо. В день боя Волкановски был на два фунта тяжелее Ислама, это официальные данные. Он проиграл бой, проиграл чисто, по судейским запискам — как он может быть выше Ислама в рейтинге? Я этого не понимаю, в моих глазах Ислам — первый номер PFP.

— Как только Ислам вышел в клетку на первый бой с Волком, было заметно, что он меньше, чем обычно. Вы наверняка все это поняли гораздо раньше, была ли из-за этого нервозность в раздевалке?

— Я не нервничал перед этим боем, нервничал Хабиб. Он позвонил мне, сказал: «Тренер, я беспокоюсь по этому бою. У этого парня отличное кардио, духовитый, я переживаю». Я ответил ему: «Хабиб, лично я не переживаю. Да, будет сложный бой, но мы выиграем». Я вообще не переживал! Я только в последний момент заметил, что Ислам меньше, чем обычно. У нас было 24 часа на восстановление после сгонки, а не 36, как обычно. Вот к этому бою у нас будет именно 36, и я гарантирую, что Ислам будет тяжелее Волкановски на три-четыре фунта. Это очень важно.

Бой Ислама Махачева и Александра Волкановски. Фото Getty Images

— Вы когда-нибудь еще видели Ислама таким уставшим, каким он был в 5-м раунде первого боя?

— Никогда. Хотя нет, один раз видел. Когда он заболел, было плохое самочувствие. Это было в России, когда он дрался с Арманом. От чего конкретно он устал в бою с Волкановски, я не знаю, не хочу искать отговорки. Но у нас не было дополнительных 12 часов на восстановление, он устал. Мы должны отдать должное Волкановски за самоотдачу, за его кардио, за то, что он не сбавлял обороты. Мы не можем объяснять тут все отговорками, Волкановски заслужил, чтобы ему отдали должное. Но факт в том, что Ислам был легче в день боя. И главное, что меня расстроило, — это то, что он потом не поднялся выше Волкановски в рейтинге PFP. Но думаю, Ислам не парится по этому поводу, он понимает, что именно он первый номер.

— Вы говорили, что Хабиб нервничал перед первым боем, сейчас он выглядит увереннее?

— Определенно он сейчас увереннее, но все равно это бои, все может случиться. Ты можешь травмировать колено, можешь пропустить удар, запрыгнуть в удушающий. Но я знаю, что мы готовы ментально и физически, что у Ислама все в порядке со здоровьем. Я видел пока только один его спарринг в Абу-Даби, и он выглядел фантастически. Он вырос с прошлого раза, и я жду лучшую версию Ислама. И я знаю, что с весогонкой у него сейчас все лучше, чем было на том же самом этапе перед прошлым боем. Это значит, что он восстановится лучше.

«Если бы Хабиб захотел, он был бы чемпионом в трех весах»

— Хабиб и Ислам не спарринговали в этом кэмпе?

— Нет, Хабиб только тренирует. Если он работает с кем-то, то это только грэпплинг. Он управляет всей командой сейчас, он тренер. Формально я главный тренер, но на деле я не главный тренер (смеется). Хабиб главный. Он отдает мне уважение, но главный он. Я делаю свою какую-то часть, но Хабиб — настоящий лидер.

- В какой он форме сейчас, силен?

— Да-да, он суперсильный сейчас (смеется). Суперсильный. Если бы Хабиб продолжал, если бы он захотел, пояс в полусреднем весе был бы его, и пояс в среднем весе был бы его. Если бы он захотел. Вот так он силен в партере. И не забывайте, что его ударка хорошо набирала. И он никогда не тренировал ударку ни с кем, кроме меня и его отца, даже если имел возможность обратиться к классным тренерам. Вот такой он лояльный человек. Если бы его спросили, кто два твоих реальных, единственных тренера, он бы ответил: «Отец и коуч».

Хабиб Нурмагомедов. Фото из соцсетей Хабиба

— Вы за эти пять дней в Абу-Даби случайно не пересеклись с Хамзатом Чимаевым?

— Да, пересекался. Мне он нравится! Он огромный парень, огромный (смеется). Мне нравится Хамзат, приятный парень, впервые я его лично встретил в Лас-Вегасе, потом мы пересекались в Абу-Даби, когда он последний раз дрался здесь. Я подхожу к нему, здороваюсь, он здоровается, ведет по отношению ко мне очень уважительно. Он отличный, отличный боец, я вижу его чемпионом в 185 фунтах. Фантастически талантливый боец, когда я увидел его тренировку в Вегасе, я сказал себе: «Вау! Этот парень особенный». Он реально особенный, как Хабиб, Ислам, Усман, на том же уровне. Он впечатлил меня всем: и техникой, и силой, и скоростью, ударкой, грэпплингом. Всем. Особенно учитывая, как немного у него боев в ММА.

— Вы побывали рядом с обоими, насколько Хамзат крупнее Ислама?

— Он на приличные 20-30 фунтов тяжелее Ислама. Я даже не рассматриваю их бой в полусреднем, даже такой мысли нет. Хамзат в другом весе, скоро он будет чемпионом в среднем, Ислам — чемпион в легком. Самый большой вес, который Ислам может осилить, — это полусредний, и я не вижу ни при каких раскладах, чтобы туда вернулся Хамзат. У него там были адские сгонки, да и зачем ему в принципе туда опять спускаться, если там он будет очень-очень слабым, не восстановившимся? Для него логичнее подняться в полутяжелый, после того как он уничтожит средний вес. И он может взять пояс в полутяжах, настолько он крупный и хороший боец.

— Есть понятие энергетики, ауры. Когда вы стояли рядом с Волкановски в клетке, чувствовали что-то такое?

— Нет. Ничего не чувствовал. Он один из величайших, но, когда я стоял рядом с ним, я ничего такого не почувствовал.

— Каким вы видите реванш 21 октября?

— Я вижу, как мы перебиваем его в стойке, как мы играем в игру, в которой мы сильны. Я вижу, как Волкановски будет поднимать темп, как он будет наступать, бросая в нас все подряд и не боясь тейкдауна. Но и вижу, как он терпит неудачу во всем этом. Вижу его пытающимся, но терпящим неудачу. И он будет пытаться все пять раундов. Я не хочу представлять бой коротким, я готовлюсь ко всем пяти раундам, и я верю, что мы будем доминировать в каждом раунде. Как и в прошлый раз. Просто в этот раз более уверенно. И я убежден, что Ислам не устанет, в этот раз у него будут эти лишние 12 часов на восстановление.

— Есть вероятность, что Хабиб будет кому-то из вас присылать во время боя подсказки по вотсапу?

— Это невозможно. Такого никогда не было прежде и не будет, он знает, чем я занимаюсь. Если мы говорим о работе угловым, никто и никогда тут не давал мне никаких советов. Я знаю, что происходит, что сказать моим бойцам. Я очень опытный угловой, мне не нужен никто, кто будет понукать меня: «Эй, скажи ему, чтобы делал это или это». Такому я скажу: «Заткнись. Я знаю, что я делаю». Мне не нужны ничьи советы.

— Кстати, сложно ли было уговорить Кейна Веласкеза приехать угловым на бой Усмана?

— Нет, мне и не нужно было его уговаривать. Усман попросил меня спросить Кейна, сможет ли он помочь как угловой, я спросил, и тот сразу сказал: «Да». Кейн же и тренирует Усмана, он помогал ему в зале. И он согласился бесплатно побыть его угловым, никаких проблем. Кейн — прекрасный парень, мне очень повезло, что я встретил его в жизни.

— Когда последний раз общались с Ди Си и о чем?

— Последний раз я общался с Ди Си по поводу моего бойца Дэниэля Аллена, почему он не получил контракт с UFC за победу на Контендер Сериис. У него был самый опасный соперник по сравнению с другими ребятами в карде, он шел андердогом, но победил, избил оппонента, а Дана не дал ему контракт. Не потому, что посчитал его недостаточно сильным, просто решил, что ему нужно больше опыта. Но я и Ди Си уверены, что Дана не прав. И Дана ошибался до этого, мы знаем, что отбор в UFC с Контендеров — это дело субъективное. Я уверен, что Даниэль Аллен достоин UFC.