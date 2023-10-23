«Физическая сила Ислама невероятна...» Тренер Махачева: разгром Волкановски, почему Хабиб не приехал на UFC 294

Интервью с основателем American Kickboxing Academy Хавьером Мендесом.

21 октября на турнире UFC 294 Ислам Махачев одержал свою самую зрелищную победу — он нокаутировал одного из лучших бойцов мира Алекса Волкановски.

Их первый бой, прошедший в феврале в австралийском Перте, получился упорным — Ислам победил единогласным решением судей, но Алекс сумел доставить ему проблемы, особенно в пятом раунде. Поединок в Абу-Даби же закончился уже в первом раунде — Махачев нанес идеальный хай-кик, Волкановски упал, после чего последовали несколько добиваний и логичная остановка боя.

Ислам защитил титул чемпиона в легком весе уже во второй раз. После UFC 294 мы встретились с тренером лучшего российского бойца — Хавьером Мендесом, обсудив поединок с Волкановски, планы Махачева перейти в полусредний вес и Хабиба.

— Тренер, в первую очередь, поздравляю с громкой победой.

— Спасибо, спасибо.

— Опишите свои эмоции в настоящий момент?

— Чувствую облегчение, потому что Ислам сделал в этом бою так, что ни у кого не осталось сомнений, кто настоящий P4P.

Этим финишем он всем показал, кто должен быть первым номером в рейтинге. И нет никаких разногласий, мол, у Волкановски было мало времени на подготовку. Потому что его убрали в первом раунде. Это закрыло все вопросы, которые не закрылись в первом бою.

А в первом бою мы победили, действительно победили. Забрали четыре раунда. Но было много всяких выдумок. И едва ли не больше всех выдумывал Джо Роган. Джо Роган говорил: «О нет, Волк победил!» И подобные вещи... Ты когда смотришь бой — ты выключи музыку... Тогда стоило Волку что-то выбросить, даже если это был удар вскользь — публика сразу такая: «Вау». Ты что, сумасшедший?!

Ислам был лучше как ударник в первом бою. В общем, было слишком много болтовни. Причем больше не со стороны Алекса, а со стороны его окружения. Они говорили, что Ислама серьезно протестировали и так далее. Чушь это все.

Ислам Махачев. Фото AFP

— Честно говоря, мы не ожидали, что Ислам победит нокаутом в первом раунде — после хедкика. А ожидали?

— Что ж...

— Это входило в планы?

— Да. Сейчас объясню. Этот хедкик Исламу поставил тренер Магомед, тренер по ударке из школы Абдулманапа. Магомед запланировал это. Он сказал мне: «Тренер, удар ногой в корпус, потом еще один — и хедкик. Что думаешь?» Я ответил: «Прекрасно!» И добавил: «Хочу, чтобы была дистанция». Я сказал Исламу: «Запомни две вещи: держи руки высоко и работай на дистанции, он выйдет сильным». Работа над этим киком велась Магомедом на протяжении двух месяцев. Это не случайность, а часть плана, потому что Алекс — низкого роста. Если ты выше, то тебе будет легче донести кик, что Ислам и сделал. Это было великолепно. Обработал корпус, а как руки чуть опустились — бьешь в голову.

— Какое будущее ждет Ислама?

— Будущее... Будущее Ислама очень светлое. Потому что Ислам рассматривает возможность перехода в полусредний вес. Так что он поднимется в весе и может подраться там с Колби. Я хочу, чтобы Колби победил Эдвардса и стал соперником Ислама, потому что Колби много болтает.

Он уже говорит что-то из разряда: американская борьба против дагестанской. Эй, знаешь что? Это не борьба. Это ММА. Это не борьба. Можешь взять обладателя олимпийской золотой медали из США или еще откуда-то и поставить его против Ислама. И что будет, как думаешь? Этот медалист будет переведен вниз. Это ММА, это не борьба. Вдобавок скажу, что среди спарринг-партнеров Ислама есть серебряный призер Олимпиады-2020. Вы угораете надо мной? И этот парень победил великого американца Кайла Дейка со счетом 10-0. Так что не говорите, что у Абдулманапа нет топовых борцов.

— Полагаю, у Ковингтона будет преимущество в физическом плане над Исламом.

— Я не думаю. Возможно, Колби весит на 5-10 фунтов больше Ислама в межсезонье, но Ислам супер-суперсильный. Я от многих бойцов слышал, что он очень силен. Мы не должны судить о его силе исходя из первого боя с Алексом. Судить нужно по второму бою, где Ислам был куда сильнее. Ислам Махачев невероятно силен. Суперсильный. Не думаю, что у Колби будет превосходство в силе. Такого не будет.

— Мы все помним шумиху, которая была перед боем Хабиба и Конора. Потасовки, атака на автобус и так далее. Ожидаете, что этот сценарий повторится, если Ислам все-таки встретится с Колби?

— Не думаю, потому что хоть Колби и много болтает, он все же не трогает религию. Он не будет делать те плохие вещи, которые делал Конор. Он не будет затрагивать религию Ислама. Не будет затрагивать его жену. Не будет затрагивать его отца. Не будет затрагивать его страну. Он будет раскачивать бой весело — американская борьба против дагестанской. А это все ерунда. Он не будет издеваться над страной. Он будет делать трешток по-своему, но это не превратится в войну. Колби будет Колби. Думаю, в реальной жизни Колби другой и ведет себя не так. Он как Чейл Сонен. Такие ребята хороши в создании интереса. Колби действительно отлично умеет подогревать интерес. А я в свою очередь подогреваю интерес к Колби, чтобы бой с Колби состоялся. Я хочу этого боя!

Хабиб Нурмагомедов. Фото Global Look Press

— Ислам достиг наследия Хабиба или это еще впереди?

— Мое мнение: Хабиб — величайший боец всех времен. У Ислама же свой путь. Я думаю, что он будет на горе Рашмор среди величайших всех времен. Ислам точно в этой категории, 100%. Но я ставлю Хабиба выше остальных, потому что он никогда не проигрывал боев. Он за всю карьеру проиграл лишь два раунда.

— Помню, вы рассказывали, что Ислам выигрывал раунды у Хабиба в спаррингах.

— Да. Единственный, кто выигрывал раунды у Хабиба — Ислам.

— Расскажите о тех раундах.

— Тот, кто мог составить серьезную конкуренцию Хабибу и выигрывать раунды, — это Ислам. Только он. Больше никто этого не делал. Только он выигрывал раунды у Хабиба.

— В каких аспектах?

— В любых: стойка, на земле — без разницы. Потом Хабиб мог проделать свою работу. Они оба очень хороши. Поэтому я знал, что когда Хабиб оставит это дело, — на его место придет Ислам. Люди спрашивали: почему?

Потому что я все видел своими глазами. Потому что он единственный, кто доставлял неприятности Хабибу. Другие только работали, а неприятности доставлял только Ислам. Он всегда доставлял ему неудобства.

— Виделись ли вы с Хабибом после победы Ислама?

— Я общался с Хабибом, и он был очень-очень рад. Он сказал: «Поздравляю, тренер! Вы сделали это без меня». Я ответил: «Нет-нет. Ты внес большой вклад, потому что ты тренировал ребят»... Он — лидер. Он — лидер. Я — ментор, но Хабиб — лидер. Магомед — главный тренер, но лидер — Хабиб. Мы все вместе работаем. У нас прекрасный тренерский штаб — Сейфула, Магомед и остальные. Хабиб, я. У нас классный тренерский состав. И у нас отличные бойцы!

Хавьер Мендес и Ислам Махачев. Фото Соцсети

— Какая на самом деле причина того, что Хабиб отстранился от боев? В этот раз его даже на арене не было. В чем главная причина?

— У Хабиба свои причины. Но мне он сказал, что хочет побыть с семьей. Он так сказал: «Я буду здесь с ребятами. Но я не хочу связывать себя обязательствами. Потому что хочу быть с семьей. Моя семья нуждается во мне. И я хочу провести время с семьей, пока мы молоды». И я согласен с ним. Он все еще с нами, он всегда был в тренировочных лагерях. Но, послушай, а вдруг он на следующей неделе захочет отдохнуть с семьей, взять отпуск или еще что-то. Если бы он тренировал, то у него этого не получилось бы, потому что бойцов много. Сейчас же он может себе это позволить. Он освободился, он может съездить куда-то с семьей или посмотреть соревнования с участием своего сына без чувства, что ему необходимо быть рядом с бойцами. Он знает, что его бойцы в хороших руках, и он с ними на связи по телефону каждый день. Но он не может усидеть на двух стульях — надо либо быть с семьей, либо выбрать что-то другое. Он выбрал семью, и это правильный выбор.

— Если Хамзат Чимаев решит вернуться в полусредний вес, допускаете ли бой Ислама против Хамзата?

— Я даже не рассматриваю этого, потому что Хамзат — большой парень. Этого никогда не случится. Никогда. Хамзат будет править в среднем дивизионе. Он станет чемпионом. И если там он всего добьется, то пойдет в полутяжелый вес. Он не спустится ниже среднего веса. Он большой, он большой парень.