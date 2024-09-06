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Сегодня, 19:00

«В Дагестане чище, чем в Калифорнии». Тренер Хабиба: «дамский угодник» Усман, Шаблий, бездомные в США

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Хавьер Мендес
Хавьер Мендес.
Фото Соцсети
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Большое интервью с Хавьером Мендесом.

В ночь на 8 сентября пройдет едва ли не бой года для российских ММА — чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов будет защищать титул в поединке с другом — россиянином Александром Шаблием. Мы поговорили об этом важном событии с основателем American Kickboxing Academy, тренером Усмана, Хабиба, Ислама Махачева — Хавьером Мендесом.

«Шансы не 50 на 50. Мы победим, Усман слишком хорош»

Расклады в бою Усмана и Шаблия 50 на 50? Или по-другому оцениваете шансы?

Нет, не так. Мы победим. Усман слишком хорош. Шаблий, вероятно, самый сложный оппонент на сегодня, но мы победим. Усман хорош во всех аспектах. Посмотрим, что получится. Но я чувствую, что Усман победит.

Подумалось, что этот бой напоминает поединок Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена. Вам так не кажется?

Для меня это более серьезный бой. Алекс — очень хороший боец. Как по мне, он лучше, чем Кори Сэндхаген.

Шаблий считает, что у Усмана нет бокса. Как бы вы оценили бокс Усмана в сравнении с боксом Шаблия?

Что ж, я бы сказал, что бокс Шаблия немного острее, техничнее. Но это не делает его боксером лучше, чем Усман. Усман умеет боксировать. Шаблий, вероятно, техничнее, но это не значит, что он лучше как боец.

Комментируя возвращение Хабиба к тренерской деятельности, к секундированию, Усман назвал это подарком от Бога. Согласны с ним?

Да, да, я согласен с Усманом. Хабиб играет огромное значение в их жизни. И в моей жизни тоже. Он делает мою работу намного-намного легче.

В чем будет заключаться «план отца» в этом бою?

Все зависит от того, что нам преподнесет Шаблий. «План отца» заключается в использовании слабостей. Многие думают, что «план отца» — это бороться. Нет, это слабости оппонента. Посмотрим, в чем они проявятся в этом бою, но план будет реализован. Он зависит от того, что нам предложит Шаблий.

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Я пытаюсь понять, в чем же будет слабость Шаблия. Наверное, в борьбе, потому что Усман постоянно тренируется с Исламом, Хабибом.

Возможно. А возможно, это стойка, потому что Усман отличный ударник. Да, не боксер, но хороший ударник.

В 2018-м Шаблий тренировался в вашем зале AKA в Сан-Хосе. Он тогда готовился к бою с Адриано Мартинсом. Каким он вам запомнился?

Очень хороший, очень дисциплинированный, очень скромный. Мое уважение ему. И он ко мне относился с уважением. Он хороший боец. Действительно хороший.

Помните его спарринги с Исламом Махачевым?

Не могу вспомнить его спарринги с Исламом. Вероятно, они их проводили, но я этого не помню. Но если даже такие спарринги были, Шаблий у Ислама не выиграл.

Не выиграл?

Да, не выиграл. Никто не побеждал Ислама в спаррингах, кроме Хабиба. Так что если у Шаблия и были раунды с Исламом, они были не в пользу Шаблия.

И единственным, кто выигрывал раунды у Хабиба, был Ислам, верно?

Да. И никто не выигрывал раунды у Ислама, кроме Хабиба.

Как-то вы рассказали, что вы заядлый гэмблер.

— Да.

— А ставили на кого-либо из команды Хабиба?

Нет. Я никогда не делал ставки на бои.

Почему?

Мне не нравится ставить на бои. Да и в любом случае — я бы не стал ставить деньги на моих бойцов. На самом деле сейчас я отхожу от этой темы — и иду к тому, чтобы никогда не ставить. Можно сказать, что почти бросил это занятие. Не на 100 процентов, но я бы сказал, что завязал на 99 процентов.

Какая самая большая сумма, которую ставили?

Нет, я не стану тебе этого говорить.

Хавьер Мендес
Хавьер Мендес.
Фото Соцсети

«В Дагестане я не видел ни одного бездомного, ни одного нищего. Так почему же их так много в Америке?!»

Вам не нравился тот факт, что в Америке много бездомных. Например, вы говорили, что в Сан-Хосе, возле вашего дома, они повсюду.

Да, повсюду.

Какую бы Америку вы бы выбрали — с бездомными, трансами, воук-культурой, но со свободой? Или без бездомных, трансов, воук-культуры, но с серьезным ограничением свободы — вот как в Китае?

— Что ж, мне нравится Америка — и все, что связано с ней. Но я лишь хочу мира, чтобы все жили счастливо, и мне не нравится бездомность. Мне не нравятся некоторые законы, которые нам навязывают... Да, закон есть закон, но они мне не нравятся. Но мы здесь живем и должны жить в соответствии с законом. Бездомность — то, что мне не нравится, и я об этом говорю.

Учитывая, насколько богаты США, я не думаю, что тут должно быть так. Не думаю, что в США может быть хотя бы один бездомный. Ведь это такая богатая страна...

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Я был в Дагестане и не видел ни одного бездомного. Ни одного! Не видел там никого, кто бы просил милостыню. Никого! Так почему это есть здесь, в Америке? Почему такое происходит в такой богатой стране? У нас бездомные, нищие, а в Дагестане я никого такого не увидел. И везде чисто. И это притом что Дагестан — небогатое место. Но почему там все чисто, почему много хороших людей, почему нет бездомных? Потому что они заботятся друг о друге, они берегут свое. У них не так много денег, но они заботятся друг о друге, покупают друг другу вещи, заботятся о том, чтобы у них были еда, дом. И разве здесь мы этого не можем себе позволить?

Может быть, дело в количестве населении? Население США в два раза больше, чем в России.

Думаю, дело не в количестве населения, а в культуре и воспитании. Мне бы хотелось, чтобы ситуация поменялась и чтобы хотя бы какая-та часть наших налогов пошла на поддержку бездомных. Печально, что некоторые бездомные даже и не переживают. Но такая проблема есть. Это может быть стечением обстоятельств после ковида — ведь число бездомных возросло. Стечение обстоятельств. Люди лишились работы, и теперь им приходится жить в трейлерах, в палатках на улицах. Это очень грустно. Этого не должно быть. Никогда.

Боец ММА Ислам Махачев
Ислам Махачев.
Фото Getty Images

«Бой Ислама и Конора? Мы примем его с распростертыми объятиями»

Арман сказал мне, что бой с Исламом может состояться в декабре. Какие новости насчет этого?

Я жду, когда Ислам вылечится. Не думаю, что его рука уже восстановилась. Насколько знаю, сейчас он не тренируется. Поэтому не вижу, чтобы этот бой состоялся в декабре. Он возможен, но я этого не вижу. Но он может состояться.

Как я понял, он может пройти в январе?

Да, больше вероятности, что в январе-феврале. Но я не думаю, что он пройдет в декабре — потому что рука не восстановилась.

Арман Царукян — следующий оппонент Ислама?

Я бы сказал, что он должен им стать. Сейчас бой с Белалом невозможен, поэтому — Арман. Ислам не выбирает себе соперников. UFС предложат — Ислам скажет «да». Единственный вопрос — когда Ислам скажет «да». В моем понимании, он подерется с любым, он чемпион, он не скажет никому «нет». Кого бы они ни поставили, он подерется.

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Если представить ситуацию, что Шавкат побеждает Белала, то согласится ли Ислам на бой с ним?

Если UFC предложат, то конечно.

То есть никаких проблем нет в поединке с Шавкатом?

Нет, абсолютно. Никаких. Если UFC скажут, что надо драться с ним, сделают предложение, Ислам скажет: «Без проблем». Все зависит от Ислама, от того, что он скажет. Но, насколько я знаю, он против боя с Белалом. Они провели слишком много времени в зале вместе, поэтому этого боя не будет.

Кто больше спрогрессировал с момента их первого боя — Ислам или Арман?

Они оба растут. Но у Ислама были пятираундовые бои, он набрал больше опыта. И кто у нас сейчас P4P? Это Ислам, поэтому я никогда не скажу, что Арман прибавил больше. Ислам — P4P.

Я спрашивал у Магомеда Зайнукова о том, кто же является лучшим ударником из школы Абдулманапа, и он сказал, что это Ислам. А почему он, а не Усман, например?

Тут дело в том, что он наиболее опытный боец, поэтому он и лучший ударник. Самый талантливый боец, которого я тренировал — это Усман, а лучший ударник и в целом боец — это Ислам.

— Про бой Хабиба и Конора. UFC этим летом опубликовали ролик, где ясно, что кричали угловые, где видно, что Хабиб ругался и плюнул в Конора. Почему UFC так поступили — почему выложили это видео именно сейчас?

Я не знаю. UFC — это маркетинговая машина. Так что они исходили из того, как привлечь максимальное внимание к их бренду. Они же не просто так лучшие в мире, они знают, как продвигать людей и в целом UFC. UFC — бренд номер один в мире, и все про это знают. Так что они не просто так это сделали, и тут дело не в том, что они пытались продвинуть возможный бой Хабиба и Конора. Нет. Это все брендинг.

Я подумал, что, может быть, UFC продвигают возможный бой Ислама и Конора.

Да, это определенно возможно, потому что Хабиб больше никогда не подерется с ним. Конор хочет максимально громкий бой. И для него бой с Исламом — самый большой бой. Так что — да. Мы приветствуем это с распростертыми объятиями.

Хавьер Мендес и Усман Нурмагомедов
Хавьер Мендес и Усман Нурмагомедов.
Фото Соцсети

«Усман — дамский угодник. Женщины его обожают»

Абдулманап говорил, что, когда Хабиб завершит карьеру, его место займет Ислам. А что по поводу Усмана? Что дальше для него в случае победы над Шаблием?

Я думаю, он победит Шаблия и потом подерется с тем, кого предложат Bellator. Кто бы это ни был. Он боец этой лиги. Он может остаться в Bellator до конца своей карьеры, потому что они хорошо заботятся о нем. Так что — увидим. Он боец Bellator, к нему там хорошо относятся, поэтому я не могу сказать, что он перейдет в UFC. Нет смысла думать о другом, когда у него легитимный пояс, легитимный оппонент — и он дерется в легитимном промоушене.

Вы говорили, что у Усмана внешность модели GQ.

Да-да. Он очень стильный, хорошо одевается. Он дамский угодник, женщины его обожают. Он очень красивый парень, и он очень крутой. Крутой в том плане, что он говорит прикольно... Да, он весельчак.

Александр Шаблий
Ислам Махачев
Усман Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
Хавьер Мендес
UFC

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