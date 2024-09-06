«В Дагестане чище, чем в Калифорнии». Тренер Хабиба: «дамский угодник» Усман, Шаблий, бездомные в США

Большое интервью с Хавьером Мендесом.

В ночь на 8 сентября пройдет едва ли не бой года для российских ММА — чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов будет защищать титул в поединке с другом — россиянином Александром Шаблием. Мы поговорили об этом важном событии с основателем American Kickboxing Academy, тренером Усмана, Хабиба, Ислама Махачева — Хавьером Мендесом.

«Шансы не 50 на 50. Мы победим, Усман слишком хорош»

— Расклады в бою Усмана и Шаблия 50 на 50? Или по-другому оцениваете шансы?

— Нет, не так. Мы победим. Усман слишком хорош. Шаблий, вероятно, самый сложный оппонент на сегодня, но мы победим. Усман хорош во всех аспектах. Посмотрим, что получится. Но я чувствую, что Усман победит.

— Подумалось, что этот бой напоминает поединок Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена. Вам так не кажется?

— Для меня это более серьезный бой. Алекс — очень хороший боец. Как по мне, он лучше, чем Кори Сэндхаген.

— Шаблий считает, что у Усмана нет бокса. Как бы вы оценили бокс Усмана в сравнении с боксом Шаблия?

— Что ж, я бы сказал, что бокс Шаблия немного острее, техничнее. Но это не делает его боксером лучше, чем Усман. Усман умеет боксировать. Шаблий, вероятно, техничнее, но это не значит, что он лучше как боец.

— Комментируя возвращение Хабиба к тренерской деятельности, к секундированию, Усман назвал это подарком от Бога. Согласны с ним?

— Да, да, я согласен с Усманом. Хабиб играет огромное значение в их жизни. И в моей жизни тоже. Он делает мою работу намного-намного легче.

— В чем будет заключаться «план отца» в этом бою?

— Все зависит от того, что нам преподнесет Шаблий. «План отца» заключается в использовании слабостей. Многие думают, что «план отца» — это бороться. Нет, это слабости оппонента. Посмотрим, в чем они проявятся в этом бою, но план будет реализован. Он зависит от того, что нам предложит Шаблий.

— Я пытаюсь понять, в чем же будет слабость Шаблия. Наверное, в борьбе, потому что Усман постоянно тренируется с Исламом, Хабибом.

— Возможно. А возможно, это стойка, потому что Усман отличный ударник. Да, не боксер, но хороший ударник.

— В 2018-м Шаблий тренировался в вашем зале AKA в Сан-Хосе. Он тогда готовился к бою с Адриано Мартинсом. Каким он вам запомнился?

— Очень хороший, очень дисциплинированный, очень скромный. Мое уважение ему. И он ко мне относился с уважением. Он хороший боец. Действительно хороший.

— Помните его спарринги с Исламом Махачевым?

— Не могу вспомнить его спарринги с Исламом. Вероятно, они их проводили, но я этого не помню. Но если даже такие спарринги были, Шаблий у Ислама не выиграл.

— Не выиграл?

— Да, не выиграл. Никто не побеждал Ислама в спаррингах, кроме Хабиба. Так что если у Шаблия и были раунды с Исламом, они были не в пользу Шаблия.

— И единственным, кто выигрывал раунды у Хабиба, был Ислам, верно?

— Да. И никто не выигрывал раунды у Ислама, кроме Хабиба.

— Как-то вы рассказали, что вы заядлый гэмблер.

— Да.

— А ставили на кого-либо из команды Хабиба?

— Нет. Я никогда не делал ставки на бои.

— Почему?

— Мне не нравится ставить на бои. Да и в любом случае — я бы не стал ставить деньги на моих бойцов. На самом деле сейчас я отхожу от этой темы — и иду к тому, чтобы никогда не ставить. Можно сказать, что почти бросил это занятие. Не на 100 процентов, но я бы сказал, что завязал на 99 процентов.

— Какая самая большая сумма, которую ставили?

— Нет, я не стану тебе этого говорить.

Хавьер Мендес. Фото Соцсети

«В Дагестане я не видел ни одного бездомного, ни одного нищего. Так почему же их так много в Америке?!»

— Вам не нравился тот факт, что в Америке много бездомных. Например, вы говорили, что в Сан-Хосе, возле вашего дома, они повсюду.

— Да, повсюду.

— Какую бы Америку вы бы выбрали — с бездомными, трансами, воук-культурой, но со свободой? Или без бездомных, трансов, воук-культуры, но с серьезным ограничением свободы — вот как в Китае?

— Что ж, мне нравится Америка — и все, что связано с ней. Но я лишь хочу мира, чтобы все жили счастливо, и мне не нравится бездомность. Мне не нравятся некоторые законы, которые нам навязывают... Да, закон есть закон, но они мне не нравятся. Но мы здесь живем и должны жить в соответствии с законом. Бездомность — то, что мне не нравится, и я об этом говорю.

Учитывая, насколько богаты США, я не думаю, что тут должно быть так. Не думаю, что в США может быть хотя бы один бездомный. Ведь это такая богатая страна...

Я был в Дагестане и не видел ни одного бездомного. Ни одного! Не видел там никого, кто бы просил милостыню. Никого! Так почему это есть здесь, в Америке? Почему такое происходит в такой богатой стране? У нас бездомные, нищие, а в Дагестане я никого такого не увидел. И везде чисто. И это притом что Дагестан — небогатое место. Но почему там все чисто, почему много хороших людей, почему нет бездомных? Потому что они заботятся друг о друге, они берегут свое. У них не так много денег, но они заботятся друг о друге, покупают друг другу вещи, заботятся о том, чтобы у них были еда, дом. И разве здесь мы этого не можем себе позволить?

— Может быть, дело в количестве населении? Население США в два раза больше, чем в России.

— Думаю, дело не в количестве населения, а в культуре и воспитании. Мне бы хотелось, чтобы ситуация поменялась и чтобы хотя бы какая-та часть наших налогов пошла на поддержку бездомных. Печально, что некоторые бездомные даже и не переживают. Но такая проблема есть. Это может быть стечением обстоятельств после ковида — ведь число бездомных возросло. Стечение обстоятельств. Люди лишились работы, и теперь им приходится жить в трейлерах, в палатках на улицах. Это очень грустно. Этого не должно быть. Никогда.

Ислам Махачев. Фото Getty Images

«Бой Ислама и Конора? Мы примем его с распростертыми объятиями»

— Арман сказал мне, что бой с Исламом может состояться в декабре. Какие новости насчет этого?

— Я жду, когда Ислам вылечится. Не думаю, что его рука уже восстановилась. Насколько знаю, сейчас он не тренируется. Поэтому не вижу, чтобы этот бой состоялся в декабре. Он возможен, но я этого не вижу. Но он может состояться.

— Как я понял, он может пройти в январе?

— Да, больше вероятности, что в январе-феврале. Но я не думаю, что он пройдет в декабре — потому что рука не восстановилась.

— Арман Царукян — следующий оппонент Ислама?

— Я бы сказал, что он должен им стать. Сейчас бой с Белалом невозможен, поэтому — Арман. Ислам не выбирает себе соперников. UFС предложат — Ислам скажет «да». Единственный вопрос — когда Ислам скажет «да». В моем понимании, он подерется с любым, он чемпион, он не скажет никому «нет». Кого бы они ни поставили, он подерется.

— Если представить ситуацию, что Шавкат побеждает Белала, то согласится ли Ислам на бой с ним?

— Если UFC предложат, то конечно.

— То есть никаких проблем нет в поединке с Шавкатом?

— Нет, абсолютно. Никаких. Если UFC скажут, что надо драться с ним, сделают предложение, Ислам скажет: «Без проблем». Все зависит от Ислама, от того, что он скажет. Но, насколько я знаю, он против боя с Белалом. Они провели слишком много времени в зале вместе, поэтому этого боя не будет.

— Кто больше спрогрессировал с момента их первого боя — Ислам или Арман?

— Они оба растут. Но у Ислама были пятираундовые бои, он набрал больше опыта. И кто у нас сейчас P4P? Это Ислам, поэтому я никогда не скажу, что Арман прибавил больше. Ислам — P4P.

— Я спрашивал у Магомеда Зайнукова о том, кто же является лучшим ударником из школы Абдулманапа, и он сказал, что это Ислам. А почему он, а не Усман, например?

— Тут дело в том, что он наиболее опытный боец, поэтому он и лучший ударник. Самый талантливый боец, которого я тренировал — это Усман, а лучший ударник и в целом боец — это Ислам.

— Про бой Хабиба и Конора. UFC этим летом опубликовали ролик, где ясно, что кричали угловые, где видно, что Хабиб ругался и плюнул в Конора. Почему UFC так поступили — почему выложили это видео именно сейчас?

— Я не знаю. UFC — это маркетинговая машина. Так что они исходили из того, как привлечь максимальное внимание к их бренду. Они же не просто так лучшие в мире, они знают, как продвигать людей и в целом UFC. UFC — бренд номер один в мире, и все про это знают. Так что они не просто так это сделали, и тут дело не в том, что они пытались продвинуть возможный бой Хабиба и Конора. Нет. Это все брендинг.

— Я подумал, что, может быть, UFC продвигают возможный бой Ислама и Конора.

— Да, это определенно возможно, потому что Хабиб больше никогда не подерется с ним. Конор хочет максимально громкий бой. И для него бой с Исламом — самый большой бой. Так что — да. Мы приветствуем это с распростертыми объятиями.

Хавьер Мендес и Усман Нурмагомедов. Фото Соцсети

«Усман — дамский угодник. Женщины его обожают»

— Абдулманап говорил, что, когда Хабиб завершит карьеру, его место займет Ислам. А что по поводу Усмана? Что дальше для него в случае победы над Шаблием?

— Я думаю, он победит Шаблия и потом подерется с тем, кого предложат Bellator. Кто бы это ни был. Он боец этой лиги. Он может остаться в Bellator до конца своей карьеры, потому что они хорошо заботятся о нем. Так что — увидим. Он боец Bellator, к нему там хорошо относятся, поэтому я не могу сказать, что он перейдет в UFC. Нет смысла думать о другом, когда у него легитимный пояс, легитимный оппонент — и он дерется в легитимном промоушене.

— Вы говорили, что у Усмана внешность модели GQ.

— Да-да. Он очень стильный, хорошо одевается. Он дамский угодник, женщины его обожают. Он очень красивый парень, и он очень крутой. Крутой в том плане, что он говорит прикольно... Да, он весельчак.