«Видел, как Махачев в боксерских перчатках пацанам делал удушающий, как с Порье». Интервью с Икрамом Алискеровым

Эксклюзив перед боем.

В ночь на 16 июня топовый российский средневес Икрам Алискеров подерется с Антонио Трокколи в соглавном событии UFC on ESPN в Лас-Вегасе.

В преддверии поединка мы поговорили с Икрамом о недавней победе Ислама Махачева, лезгинском языке, Хамзате Чимаеве и нелюдимом Дастине Порье.

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«Ислам этот тейкдаун в 5-м раунде взял из ушу-саньда. Показал людям, что и такое бывает»

— Нисин хийирар («добрый день» на лезгинском — прим. «СЭ»), Икрам.

— Нисин хийирар [дальше продолжает фразой на лезгинском]. Ты откуда это знаешь-то? (Смеется.)

— Подготовился.

— Честно, удивил, приятно удивил.

— У тебя в соцсетях часто пишут комментарий «сагърай лезгияр» — это что-то вроде «Да будут здоровы лезгины»?

— Да (смеется). «Сагърай» может и как «до свидания» быть в каком-то смысле, так тоже говорят. Вроде как «от души». Удивил ты меня (смеется).

— Хотел спросить тебя о бое Махачев — Порье, но сначала уточню — вы же ездили с Исламом Махачевым на один чемпионат мира по боевому самбо, в 2016 году, в Болгарию. Не в одном номере жили?

— В одном номере не были, мы в разные дни дрались. Я в первый, он в третий. В одной комнате мы не жили, мы с ним, по-моему, за все время только раз попали в один номер, когда на сборах были в 2015-2016 годах.

Ислам Махачев (справа) в поединке с Дастином Порье. Фото USA Today Sports

— Как тебе бой с Порье?

— Впечатляюще (смеется). Порье удивил, я думал, раньше все закончится. На высоких темпах бой был, Ислам показал уровень, ты видел, как он взвинчивал темп в каждом раунде, не сбавлял? Стойку он очень сильно поднабрал. Брутальный бой был, что тут говорить — он два бонуса за него взял.

— Бой украсил тейкдаун в 5-м раунде. Ислам сначала взял за одну ногу, потом другую, крутанул Порье и взял на удушающий. Ты хоть раз видел, чтобы он в зале в спаррингах такой тейкдаун исполнял?

— Это из базы ушу-саньда. Они часто ловят ноги под лоукики и делают это, оттуда Ислам подхватил это, показал, что такие тейкдауны бывают. Это почувствовать надо, саньдаисты очень хорошо его делают. Нелегко такое сделать.

— Ты рассказывал в одном интервью, что Ислам делает болевые и удушающие топовым партнерам в больших перчатках. Имел в виду эмэмашные с набивкой или боксерские?

— Боксерские. Вот что он сделал Порье, я видел, как он в больших перчатках делал пацанам. За счет «физики» он умудрялся оттуда делать его. Я в боксерских перчатках этим приемом не душил никогда, но другим пробовал, иногда получалось. Не каждый спарринг-партнер даст тебе такое сделать (смеется). А Ислам довольно-таки хорошим пацанам сделал.

— Он ведь, по сути, перебоксировал Порье в этом бою и делал очень интересные боксерские варианты — например, уклон от левого прямого и контратака правым апперкотом в корпус. От кого он так набрался?

— Тренер у нас хороший по ударке, Магомед Багандов, четыре года уже работаем с ним. Ислам еще очень сильный по дисциплине, поэтому он и набрал так.

Ислам Махачев и Икрам Алискеров. Фото Соцсети Икрама Алискерова

«У Абдулманапа на могиле не был. У нас не принято цветы приносить, украшать. Даже фотографии на могиле нежелательны»

— Тебе драться с Антонио Трокколи, малоизвестным бразильцем, ты огромный фаворит. Что знаешь о нем?

— Очень высокий, неудобный тип (смеется). 195 см, с таким еще не приходилось драться. Он у меня только две-три недели назад появился, я должен был драться с Андре Мунизом. Специфически я на него не готовился, на Муниза только готовился. А на этого будем чисто ментально настраиваться.

— Был вариант Хабиба в угол заполучить тебе и Тагиру (Тагир Уланбеков дерется на этом же турнире. - Прим. СЭ)? Он ведь еще в США.

— У нас его не будет, у Тагира будет Хавьер Мендес, насколько я знаю. У меня не будет моего главного тренера Эседа, он на хадж уехал, у меня будут Эльдар Эльдаров, Ислам Мамедов, Камиль Алиметов.

— Бой Ислама с Порье подогрела дуэль взглядов, Дастин на ней бросил слово «мазафакер». Тебе в ATT не приходилось слышать такое в свой адрес, делать замечания?

— Они знают в Топ Тиме нас. Но Порье такой своеобразный пацан, мы сейчас были, он там в комнате закрывался с Гамротом, отдельно тренировался. Даже тренеры говорили, что странный, своеобразный тип этот Порье. С ним максимум, если взглядом встретишься, поздороваешься и все, больше ничего не бывает. Это максимум еще. А так, пацаны в зале понимают нас, не борщат, не говорят такие вещи, взаимоуважение есть у нас.

— 22 июня в Саудовской Аравии подерется Хамзат Чимаев с Робертом Уиттакером. Тебе не кажется, что последние годы Чимаев как-то не особо растет в стойке, например?

— Он уже сколько боев выиграл с момента нашего боя. Он и нокаутом выигрывал и болевые, валил, бил, все уже у него было. Я не думаю, что он на месте стоит. Но сейчас увидим, у него очень хороший соперник, один из лучших в мире.

— Ты единственный, кого он не смог перевести. А вообще в зале тебе с кем тяжелее всего защищаться от проходов?

— У нас в зале олимпийские чемпионы есть, из эмэмашников есть ребята, которые мастера спорта международного класса по борьбе, по 105-106 килограммов весят. С ними просто так не удержишься, они тебя поломать могут (смеется). У нас в Дагестане любой любого может повалить.

— 3 июля будет четыре года со смерти Абдулманапа Нурмагомедова. Ты хоть раз у него на могиле был?

— На могиле не был, но на похоронах был. Я же в одной части республики живу, он в другой жил. Я даже в селе у них не был после этого. У нас не принято так, что на могилу прийти, что-то делать, цветы приносит. Могилы посещать нужно, потому что это напоминание нам, что мы тоже смертные. А цветы ставить, украшать тем более - нельзя. Желательно вообще маленький камень поставить, чтобы ни фотографии, ничего не было.