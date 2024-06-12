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Сегодня, 22:30

«Видел, как Махачев в боксерских перчатках пацанам делал удушающий, как с Порье». Интервью с Икрамом Алискеровым

Икрам Алискеров рассказал, как Махачев тренировал удушающий, которым победил Порье
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Ислам Махачев, Икрам Алискеров и Хабиб Нурмагомедов.
Фото Соцсети Икрама Алискерова
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Эксклюзив перед боем.

В ночь на 16 июня топовый российский средневес Икрам Алискеров подерется с Антонио Трокколи в соглавном событии UFC on ESPN в Лас-Вегасе.

В преддверии поединка мы поговорили с Икрамом о недавней победе Ислама Махачева, лезгинском языке, Хамзате Чимаеве и нелюдимом Дастине Порье.

***

«Ислам этот тейкдаун в 5-м раунде взял из ушу-саньда. Показал людям, что и такое бывает»

— Нисин хийирар («добрый день» на лезгинском — прим. «СЭ»), Икрам.

— Нисин хийирар [дальше продолжает фразой на лезгинском]. Ты откуда это знаешь-то? (Смеется.)

— Подготовился.

Честно, удивил, приятно удивил.

— У тебя в соцсетях часто пишут комментарий «сагърай лезгияр» — это что-то вроде «Да будут здоровы лезгины»?

— Да (смеется). «Сагърай» может и как «до свидания» быть в каком-то смысле, так тоже говорят. Вроде как «от души». Удивил ты меня (смеется).

— Хотел спросить тебя о бое Махачев — Порье, но сначала уточню — вы же ездили с Исламом Махачевым на один чемпионат мира по боевому самбо, в 2016 году, в Болгарию. Не в одном номере жили?

— В одном номере не были, мы в разные дни дрались. Я в первый, он в третий. В одной комнате мы не жили, мы с ним, по-моему, за все время только раз попали в один номер, когда на сборах были в 2015-2016 годах.

Ислам Махачев (справа) в поединке с Дастином Порье.
Фото USA Today Sports

— Как тебе бой с Порье?

— Впечатляюще (смеется). Порье удивил, я думал, раньше все закончится. На высоких темпах бой был, Ислам показал уровень, ты видел, как он взвинчивал темп в каждом раунде, не сбавлял? Стойку он очень сильно поднабрал. Брутальный бой был, что тут говорить — он два бонуса за него взял.

— Бой украсил тейкдаун в 5-м раунде. Ислам сначала взял за одну ногу, потом другую, крутанул Порье и взял на удушающий. Ты хоть раз видел, чтобы он в зале в спаррингах такой тейкдаун исполнял?

— Это из базы ушу-саньда. Они часто ловят ноги под лоукики и делают это, оттуда Ислам подхватил это, показал, что такие тейкдауны бывают. Это почувствовать надо, саньдаисты очень хорошо его делают. Нелегко такое сделать.

Ислам Махачев после победы над Дастином Порье. Махачев победил Порье в тяжелейшем бою. Показал характер настоящего горца: задушил соперника в пятом раунде

— Ты рассказывал в одном интервью, что Ислам делает болевые и удушающие топовым партнерам в больших перчатках. Имел в виду эмэмашные с набивкой или боксерские?

— Боксерские. Вот что он сделал Порье, я видел, как он в больших перчатках делал пацанам. За счет «физики» он умудрялся оттуда делать его. Я в боксерских перчатках этим приемом не душил никогда, но другим пробовал, иногда получалось. Не каждый спарринг-партнер даст тебе такое сделать (смеется). А Ислам довольно-таки хорошим пацанам сделал.

— Он ведь, по сути, перебоксировал Порье в этом бою и делал очень интересные боксерские варианты — например, уклон от левого прямого и контратака правым апперкотом в корпус. От кого он так набрался?

— Тренер у нас хороший по ударке, Магомед Багандов, четыре года уже работаем с ним. Ислам еще очень сильный по дисциплине, поэтому он и набрал так.

Ислам Махачев и Икрам Алискеров.
Фото Соцсети Икрама Алискерова

«У Абдулманапа на могиле не был. У нас не принято цветы приносить, украшать. Даже фотографии на могиле нежелательны»

— Тебе драться с Антонио Трокколи, малоизвестным бразильцем, ты огромный фаворит. Что знаешь о нем?

— Очень высокий, неудобный тип (смеется). 195 см, с таким еще не приходилось драться. Он у меня только две-три недели назад появился, я должен был драться с Андре Мунизом. Специфически я на него не готовился, на Муниза только готовился. А на этого будем чисто ментально настраиваться.

— Был вариант Хабиба в угол заполучить тебе и Тагиру (Тагир Уланбеков дерется на этом же турнире. - Прим. СЭ)? Он ведь еще в США.

— У нас его не будет, у Тагира будет Хавьер Мендес, насколько я знаю. У меня не будет моего главного тренера Эседа, он на хадж уехал, у меня будут Эльдар Эльдаров, Ислам Мамедов, Камиль Алиметов.

— Бой Ислама с Порье подогрела дуэль взглядов, Дастин на ней бросил слово «мазафакер». Тебе в ATT не приходилось слышать такое в свой адрес, делать замечания?

— Они знают в Топ Тиме нас. Но Порье такой своеобразный пацан, мы сейчас были, он там в комнате закрывался с Гамротом, отдельно тренировался. Даже тренеры говорили, что странный, своеобразный тип этот Порье. С ним максимум, если взглядом встретишься, поздороваешься и все, больше ничего не бывает. Это максимум еще. А так, пацаны в зале понимают нас, не борщат, не говорят такие вещи, взаимоуважение есть у нас.

— 22 июня в Саудовской Аравии подерется Хамзат Чимаев с Робертом Уиттакером. Тебе не кажется, что последние годы Чимаев как-то не особо растет в стойке, например?

— Он уже сколько боев выиграл с момента нашего боя. Он и нокаутом выигрывал и болевые, валил, бил, все уже у него было. Я не думаю, что он на месте стоит. Но сейчас увидим, у него очень хороший соперник, один из лучших в мире.

— Ты единственный, кого он не смог перевести. А вообще в зале тебе с кем тяжелее всего защищаться от проходов?

— У нас в зале олимпийские чемпионы есть, из эмэмашников есть ребята, которые мастера спорта международного класса по борьбе, по 105-106 килограммов весят. С ними просто так не удержишься, они тебя поломать могут (смеется). У нас в Дагестане любой любого может повалить.

Хамзат Чимаев в&nbsp;бою с&nbsp;Камару Усманом. Чимаев — лучший боец-первораундник в истории ММА. Первые 5 минут он уничтожает абсолютно всех

— 3 июля будет четыре года со смерти Абдулманапа Нурмагомедова. Ты хоть раз у него на могиле был?

— На могиле не был, но на похоронах был. Я же в одной части республики живу, он в другой жил. Я даже в селе у них не был после этого. У нас не принято так, что на могилу прийти, что-то делать, цветы приносит. Могилы посещать нужно, потому что это напоминание нам, что мы тоже смертные. А цветы ставить, украшать тем более - нельзя. Желательно вообще маленький камень поставить, чтобы ни фотографии, ничего не было.

Могила Абдулманапа Нурмагомедова.
Фото Скриншот из выпуска UFC Countdown
Икрам Алискеров
Ислам Махачев
UFC
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