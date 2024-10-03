Биография Илии Топурии: жизнь и карьера чемпиона UFC

История грузино-испанского бойца популярного ММА-промоушена.

Илия Топурия

Дата рождения: 21 января 1997 года

Место рождения: Халле (Германия)

Место проживания: Аликанте (Испания)

Рост: 170 см

Вид спорта: ММА

Весовая категория: полулегкий дивизион (до 66 кг)

Рекорд в ММА (на октябрь 2024-го): 15-0

Прозвище: Матадор (испанский — El Matador)

Детство и юность

Илия Топурия родился в грузинской семье на западе Германии в городе Халле. В возрасте 7 лет мальчик с родными переехал в Грузию и по наставлению отца начал посещать секцию греко-римской борьбы.

Грузия не стала финальной точкой в путешествиях Топурии, они переехали в испанский Аликанте, одну из трех провинций автономного сообщества Валенсия. Именно там 15-летний Илия начал заниматься смешанными единоборствами в спортивном клубе «Климент».

«Меня поддерживают и в Грузии, и в Испании. Это невероятно, — рассказывал Топурия о возможности представлять в UFC две страны. — Чувствую себя прекрасно, никогда не получал плохих комментариев на эту тему. Люди всегда меня поддерживали, и мне это нравится. Я вырос в Грузии, но чувствую себя испанцем. Начал заниматься смешанными единоборствами в Испании, поэтому не могу сказать, что я грузин. Живу в Испании, тренируюсь в Испании — Испания привела меня туда, где я нахожусь сегодня».

У бойца есть старший брат — Александр, который тоже занимается ММА. В 2024 году он подписал контракт с UFC. За свою карьеру 28-летний Александр выступал только в Испании и провел 6 поединков (5 побед, 1 поражение).

«В глубине души я всегда хотел сражаться на передовой. Но теперь я буду выступать в самой престижной лиге мира», — написал Топурия в соцсетях.

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Карьера Илии Топурии в ММА

Илия дебютировал в профессиональных ММА 4 апреля 2015 года на турнире WCW в Валенсии. Боец победил испанца Франсиско Асприллу после сдачи соперника (треугольник).

На старте карьеры Топурия часто использовал навыки из борьбы и выигрывал бои удушающими приемами (сзади, гильотиной и другими). В ноябре 2016 года он стал чемпионом MFE в полулегком весе, победив испанца Джона Гуарина на турнире в Валенсии.

В 2018 году Илия получил пояс по бразильскому джиу-джитсу и дебютировал в легком весе. В июне на турнире Cage Warriors в Бельгии он не смог уложиться в лимит 63,2 кг и не получил пояс в титульном поединке с бельгийцем Брайаном Булэндом.

После возвращения в полулегкий вес Топурия провел два боя в Brave CF осенью 2019 года и довел свой рекорд в профессиональных ММА до 8-0.

Топурия дебютировал в UFC на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби 10 октября 2020 года, когда на коротком уведомлении заменил корейца Чой Сон У, получившего травму перед боем с марроканцем Юссефом Залалой. Поединок завершился победой грузино-испанского бойца единогласным решением судей, до которого дошло впервые в его карьере. Спортсмен начал свой путь к титулу, привлекая внимание болельщиков своим эпатажным поведением. Некоторые фанаты окрестили Топурию вторым Конором Макгрегором.

«Я родился бойцом, родился чемпионом UFC. Я осознаю свой уровень, знаю себя, умею анализировать своих соперников и знаю, что я лучше всех в дивизионе и даже в следующей весовой категории. Я буду снова и снова доказывать это», — сказал Топурия в подкасте The MMA Hour.

После дебюта Топурия нокаутировал Дэймона Джексона в декабре 2020-го, Райана Холла — в июле 2021-го, Джея Херберта — в марте 2022 года. Последний из этих боев прошел в легком весе и принес победителю бонус за выступление вечера. При этом Илия в первом раунде оказался в нокдауне, но затем довел дело до досрочной победы. До этого Матадор должен был провести бой против Мовсара Евлоева на турнире UFC 270 в январе 2022-го. Однако россиянин выбыл из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию, а грузинский испанец снялся с поединка с вышедшим на замену канадцем Шарлем Журденом из-за проблем со здоровьем во время весогонки.

Фото Global Look Press

В декабре 2022 года Топурия победил Брайса Митчелла после возвращения в полулегкий вес (сдача, ручной треугольник) и получил еще один бонус за выступление вечера. Поединок Илии с Джошем Эмметтом возглавил турнир UFC on ABC в июне 2023 года и был признан лучшим боем вечера. Матадор взял верх единогласным решением судей и бросил вызов чемпиону своего дивизиона Алексу Волкановски.

«Я ждал, что нокаутирую Эмметта в первом раунде, но этот парень очень жесткий, — сказал Топурия. — Спасибо ему за энергию, показанную в октагоне. Я же еще раз доказал, что никому не сравниться со мной в навыках. Я это доказываю каждый раз, выходя на бой. У меня не вышло подловить его ударом в печень, который я отрабатывал в лагере, он хорошо защищался, но главное, что я победил. Нет сомнений, я следующий претендент на титул. Хочу, чтобы Волкановски защитил титул, а потом я покажу ему и всему миру, что закончилась его эра и наступила моя».

Бой Топурии и Волкановски за титул чемпиона в полулегком весе состоялся на турнире UFC 298 в Анахайме (Калифорния, США) 17 февраля 2024 года. Илия нокаутировал Волкановски во втором раунде и получил свой пояс с бонусом за выступление вечера. Матадор довел свой рекорд до 15-0.

«Честно говоря, он меня удивил. Его джеб был очень быстрым, — сказал Топурия в интервью ESPN MMA. — Меня удивило то, как он держался в клетке. Мне понадобилось немного времени, чтобы изучить его. Как бы то ни было, я выполнил свою работу. Меня удивили его тайминг и скорость джебов. Обычно я контратакую, но с ним это было делать сложно».

Достижения Илии Топурии

Чемпион UFC в полулегком весе (2024-й — после победы над Алексом Волкановски)

Бонус за бой вечера в UFC (1 раз)

Бонус за выступление вечера в UFC (2 раза)

Чемпион Mix Fight Events (MFE) в полулегком весе (2016)

Обладатель ордена Чести — государственная награда Грузии (2024)

Илия Топурия и Джорджина Узкатеги Баделл. Фото Global Look Press

Личная жизнь Илии Топурии

Чемпион UFC состоит в отношениях с основательницей электроэнергетической компании Джорджиной Узкатеги Баделл. Молодые люди познакомились на ужине общих друзей в декабре 2022 года после боя Топурии с Брайсом Митчеллом. По словам девушки, Илия покорил ее открытым характером и умственными способностями. Разглядеть все это в парне Джорджине не помешал даже огромный синяк под глазом бойца.

У спортсмена есть сын Уго. Он появился на свет в прошлых отношениях Топурии в 2020 году. Илия и мать Уго не поддерживают никаких отношений. Боец старается как можно больше времени проводить вместе с ребенком и уже размышляет о его будущей карьере в ММА.

«Дело не в том, что я хотел бы этого, а в том, что моему сыну придется стать бойцом, — приводила Marca слова Топурии. — У него не будет другого выбора — я имею в виду бойцом в той жизни, с которой мы все сталкиваемся каждый день. А потом, если он решит выйти в октагон или сделать в своей жизни все, что захочет, — это уже другое дело. Но ему придется стать бойцом на всю жизнь. Если я увижу в нем желание и стремление попасть в ММА, то, конечно, буду поддерживать его и помогу осуществить свою мечту».

Фото Getty Images

Интересные факты об Илии Топурии

Топурия любит татуировки. На груди бойца набит тигр с буквой Т, а корона на голове животного служит напоминанием о цели выиграть чемпионский титул

Илия является популяризатором смешанных единоборств на Пиренейском полуострове. После победы над Волкановски он вызвал Конора Макгрегора на бой на стадионе мадридского «Реала» — «Сантьяго Бернабеу»

Топурия получил испанское гражданство в марте 2024 года. Помощь в выдаче паспорта чемпиону UFC оказал премьер-министр Педро Санчес

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