Макс Холлоуэй пропустил 1379 ударов в голову. Неужели с грозным нокаутером Топурией он снова устоит?

Грузин очень опасен.

Вечером 26 октября бывший чемпион UFC Макс Холлоуэй (26-7) снова поставит на кон свой великий подбородок, на этот раз в поединке с самым грозным панчером дивизиона Илией Топурией (15-0).

29 боев подряд в UFC Холлоуэй не проигрывает нокаутом. Дольше всех в истории организации. Если он не проиграет нокаутом в субботу, таких боев наберется уже 30.

Чтобы прочувствовать эту цифру... у великого Джона Джонса 23 боя в UFC. Ему надо еще 7 боев не проигрывать нокаутом, чтобы просто сравняться с Холлоуэем. Это практически невозможно.

Ниже — только факты о феноменальной удароустойчивости гавайца:

— 1379 значимых ударов В ГОЛОВУ пропустил Холлоуэй, больше всех в истории UFC, и не побывал в нокауте. У занимающего второе место Диего Санчеса на 450 ударов меньше (929). Вот-вот пропущенные Максом в голову перевалят за невообразимые 1500.

— 2223 значимых ударов по всем этажам пропустил Холлоуэй, больше всех в истории UFC, и не побывал в нокауте.

— 6 часов 45 минут чистого времени Холлоуэй провел в СТОЙКЕ и ни разу не был нокаутирован.

— 10 боев с лучшими ударниками своей эпохи провел Холлоуэй и ни разу не побывал в нокауте. 75 минут с пиковым Волкановски, два боя с Дастином Порье, два боя с пиковым Жозе Альдо, 25 минут с Яиром Родригесом, 24:59 минут с Джастином Гэтжи, 15 минут с молодым Макгрегором.

— Холлоуэй единственный из 7 полулегковесов UFC, кто не проиграл нокаутом молодому Конору Макгрегору (Порье, Альдо, Мендес, Сивер, Брандо, Бримэдж были нокаутированы ирландцем в 1-2 раундах).

— За то время, что Холлоуэй выступает в ММА (33 боя в профи), были нокаутированы: Ислам Махачев, Деметриус Джонсон (один раз за 30 боев в профи), Тони Фергюсон, Конор Макгрегор, Камару Усман, бетонноголовые Нейт Диаз (дважды) и Хорхе Масвидаль (Хорхе был нокаутирован раз за 52 боя в профи, с Усманом. Поражение ТКО Родригу Дэмму в 2008-м — ошибка судьи, там был легкий нокдаун, никакой остановки не должно было быть) и многие другие бойцы с прекрасной защитой или непробиваемым подбородком.

Насколько велик шанс, что в бою с Топурией легендарный подбородок, все-таки, треснет?

Построить какие-то вероятности, опираясь на цифры, тяжело. Да, участились случаи, когда Макс оказывается в нокдауне. До боя с Порье он 23 боя никуда не падал. Но с Дастином упал (пусть и на сетку, что формально не считается нокдауном), а затем спустя 8 боев снова упал — против Гэтжи. То есть за последние 8 боев произошло дважды то, что ни разу не происходило за первые 24 поединка в ММА. Некоторое уплотнение риска упасть в нокаут наметилось, но это все равно может ничего не значить. За 8 боев 2 нокдауна, после которых Холлоуэй мгновенно оправился — это по-прежнему очень хороший показатель прочности, особенно учитывая с кем дерется на этом этапе карьеры гаваец и учитывая, что два нокдауна случились не в его родной весовой, а в легком дивизионе.

Топурия всех соперников (кроме Холла, которого забил на земле) нокаутировал, прижав их к угловой стойке клетки. Он боксер давления, а Макса давить именно в стойке, без борьбы, очень тяжело, гаваец здорово двигается и контратакует. При этом, Топурия короткорукий по сравнению с Волкановски (175 см размах рук против 182 см у Волка), забрасывать удары и доставать Холлоуэя на последних сантиметрах рук ему будет тяжело, высокий Макс будет уходить.

Еще один нюанс Илии — он взрывной панчер, но не быстрый боец, у него нет такой скорости передвижения, как у пикового Волкановски, он не может мгновенно сокращать дистанцию в один челнок, попадать и разрывать дистанцию снова. Илие надо поддавливать, прижимать к сетке, удерживать на средней дистанции, чтобы доводить свои бомбы. Макса будет не так просто поддавливать еще и потому, что в последних боях у него прорезался нокаутирующий удар, настоящий и выигрывающий бой. Удивительно, но сейчас мы можем говорить, что он бьет сильнее Волкановски. Это не тот старый Макс-объемщик, который бил подушками, Топурии придется быть очень осторожным.

Но у него есть другое преимущество по сравнению с Волкановски — борьба и грэпплинг. Он может бросать не только с прохода в ноги, но и с корпуса, как он это делал с Юсуфом Залалом (прогиб со скручиванием с выходом в маунт). Смешивая борьбу с ударкой, у грузина будет гораздо больше шансов путать Холлоуэя и доводить панчи. Тут главное, чтобы Топурия не переоценил свой бокс и не уперся только в него.

Наш прогноз — Топурия победит сабмишеном или решением либо проиграет нокаутом. Именно таким парадоксальным видится расклад — нокаутировать Холлоуэя он не сможет, тот слишком техничен, опытен и прочен, а вот переоценить свой бокс грузин может вполне. При этом, если Илия грамотно все миксанет и будет использовать борьбу, он может стреножить гавайца, переиграть решением или поймать на прием в партере.