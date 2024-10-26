Топурия нокаутировал Холлоуэя! Грузин стал первым, кому это удалось

Илия побил всех лучших в своем весе.

Вечером 26 октября в Абу-Даби прошел турнир UFC 308, в главном событии которого Илия Топурия встретился с Максом Холлоуэем в поединке за чемпионский пояс в 66 кг.

Топурия стал чемпионом в феврале 2024-го благодаря победе над Алексом Волкановски нокаутом. В UFC Илия дебютировал в 2020 году, и с тех пор одержал семь побед, пять из которых — досрочно. Грузинский боец из Испании еще до поединка с Холлоуэем заглядывался на титул в легком весе и вызывал на бой Махачева, но пока такой поединок маловероятен.

Холлоуэй — один из величайших бойцов UFC полулегкого веса. Гаваец взял временный пояс в 2016-м, затем забрал основной у Жозе Альдо и провел четыре защиты, пока не столкнулся с Волкановски. Сейчас у Холлоуэя, как принято говорить, второй пик — бой с Топурией должен был подтвердить, так ли это в действительности.

На первых секундах Топурия показал Холлоуэю, что готов зарубиться в центре клетке, как и говорил об этом ранее. Макс взмахнул воображаемой красной тряпкой и соглашаться на рубку не стал. Гаваец держал дистанцию, а Топурия шел вперед и оформил шикарный тейкдаун, прижав Макса к сетке. Холлоуэй не без труда, но поднялся, а Топурия невозмутимо продолжил в стойке. Грузин прессинговал, а бывший чемпион отбивал его ноги лоу-киками. При каждом удобном случае Топурия старался разорвать дистанцию и зарубиться, но Холлоуэй действовал хладнокровно. За 15 секунд до сирены Макса упал после удара Топурии, но было похоже, что гаваец просто поскользнулся.

Во втором отрезке Топурия продолжил работать первым номером, а Холлоуэй старался принять на себя минимум ударов. Макс и сам не забывал отвечать, но не так часто, как в первом раунде. Гаваец замедлился — выглядело, будто Топурия отбил ему левую ногу лоу-киком. Грузин же не прекращал прессинг, иногда принимая удары. На последних секундах Макс выбросил вертушку, но не попал — Топурия просто развел руками.

Третий отрезок начался с взаимных ударов по печени — оба бойца не пострадали. Макс здорово отбивался от соперника сайд-киками, а тот в ответ здорово попал с правой и начал забивать Холлоуэя у сетки. Макс выбрался, но еще один удар Топурии, и Холлоуэй оказался на канвасе! Несколько добиваний, и Илия стал первым, кому удалось нокаутировать Холлоуэя. Илия отпраздновал победу, выпив воображаемую чашку чая. А победа его вполне настоящая. Теперь точно: Топурия — новая суперзвезда UFC.