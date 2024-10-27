Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Статьи
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 04:30

UFC 308 закончился идеально — новое победило старое, дерзкие Топурия и Чимаев на коне, впереди суперсюжеты

Никита Горшенин
Корреспондент
Илия Топурия — Макс Холлоуэй.
Telegram Дзен
Лучше не придумаешь.

UFC 308 прошел удивительно безупречно — случились все исходы, работающие на развитие ММА в краткосрочной перспективе, особенно в России и странах СНГ.

Дерзкий и мегаталантливый Топурия победил самым эпичным образом, сотворил историю, первым в ММА пробил самый крепкий подбородок в истории. Илия — настоящий конкистадор, бычара-нокаутер с высочайшим IQ. Теперь у нас на руках: 1)возможный бой с Евлоевым, где есть история и неприязнь 2) возможное обострение конфликта с дагестанцами, поединок с Махачевым 3)приезд UFC в Испанию и освоение перспективного рынка

Хочется увидеть бой Илии не со скромными и милыми (за пределами клетки) Волкановски и Максом, а тем, кто ответит ему дерзостью на дерзость. Ингуши и дагестанцы могут ответить так, что мало не покажется. Тем интереснее.

Проблема, в том, что про Евлоева на послематчевой пресс-конференции не было сказано ни слова... Даже российские журналисты не задали Дане про него вопроса. UFC будет делать реванш с Волком, а Мовсару, видимо, придется идти путем Анкалаева. Все равно есть уверенность, что с Илией они встретятся, и это будет великое столкновение.

Пока грузин может дополнить резюме еще одной победой над старым Волкановски в Испании и заодно помочь UFC в освоении на новом рынке. Мовсару же придется победить сильного Стерлинга и довести серию до 9 побед подряд. Если он сделает это ярко, то может обойти в очереди Диего Лопеса (именно он был запасным на бой Топурии и Макса).

Илия Топурия и&nbsp;Макс Холлоуэй. Топурия нокаутировал Холлоуэя, Чимаев и Шара Буллет сокрушили соперников, победа Анкалаева. Онлайн-трансляция UFC 308

Харизматик Чимаев победил ярче некуда, с какой-то одному ему доступной легкостью. Так легко повалить топового Уиттакера, завязать его намертво и сделать болевой на челюсть с такой силой, что зубы съедут куда-то вниз...

Агрессивный, прущий, зрелищный спортсмен с борьбой, от которой нет спасенья. Острый на язык и всем небезразличный. При полном уважении и любви к Роберту, его победа — последнее, что нам было нужно. ММА нужен молодой, дерзкий и способный на чудо-выступление Чимаев. Теперь ему обязаны дать титульник.

Шара Буллет исполнил диковинный нокаут (на конференции Дана включил его в топ-3 самых ярких КО в истории UFC), победил крепкого оппонента, многое доказал.

Петросян — хороший кикбоксер-универсал, с богатой школой любительского спорта, а Шара взял и выключил его невиданным двойным бэкфистом. Что-то неправдоподобное. Теперь у матчмейкеров будут с ним приятные хлопоты: забрасывать сразу на большую звезду вроде Адесаньи, давать мейн-ивент или проверить с кем-то вроде Долидзе, попридержать. Испытать борцами или делать из него второго Перейру с расчищенным путем к поясу и тд.

Дана Уайт. «Люблю таких парней, как Шара». Что говорил Дана Уайт на пресс-конференции после самого громкого турнира года

Магомед Анкалаев победил чуть ли не самого серьезного оппонента в дивизионе и вышел на тот спортивный уровень, на котором у нас были только Махачев и Хабиб — 13 боев без поражений.

Анкалаеву вообще можно теперь не париться о медийности, все торможения, которые к нему применяли UFC, закончились, теперь для Магомеда начинается большой и чистый спорт. Он будет решать исторические задачи, идти столбовой дорогой к достижениям Джонса в этом весе. В моих глазах он подлинный чемпион этого дивизиона с 2020 года. Титульник с Перейрой будет большим событием, Магомед, наконец-то, заслуженно станет звездой.

Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя в&nbsp;главном бою UFC 308. Топурия нокаутировал Холлоуэя! Грузин стал первым, кому это удалось

Илия Топурия
Магомед Анкалаев
Макс Холлоуэй
Хамзат Чимаев
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
ММА

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Семак тащит на себе Вендела и Клаудиньо, русский паспорт Дугласа Сантоса ФИФА может не утвердить. Что происходит в «Зените» накануне матча с «Локо»
Лучший матч Мичкова в НХЛ. Забил, отдал и помог победить команду Капризова
Опубликованы кадры допроса пойманных после побега из колонии заключенных
Один из сбежавших из липецкой колонии был ранен при задержании
«Спартак» заявил, что тренер СКА Ротенберг позорит российский хоккей
Депутат Парфенов высказался о ролике с эскортницей в кабинете ГД
Сегодня
Вчера
Неделя