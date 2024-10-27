UFC 308 закончился идеально — новое победило старое, дерзкие Топурия и Чимаев на коне, впереди суперсюжеты

Лучше не придумаешь.

UFC 308 прошел удивительно безупречно — случились все исходы, работающие на развитие ММА в краткосрочной перспективе, особенно в России и странах СНГ.

Дерзкий и мегаталантливый Топурия победил самым эпичным образом, сотворил историю, первым в ММА пробил самый крепкий подбородок в истории. Илия — настоящий конкистадор, бычара-нокаутер с высочайшим IQ. Теперь у нас на руках: 1)возможный бой с Евлоевым, где есть история и неприязнь 2) возможное обострение конфликта с дагестанцами, поединок с Махачевым 3)приезд UFC в Испанию и освоение перспективного рынка

Хочется увидеть бой Илии не со скромными и милыми (за пределами клетки) Волкановски и Максом, а тем, кто ответит ему дерзостью на дерзость. Ингуши и дагестанцы могут ответить так, что мало не покажется. Тем интереснее.

Проблема, в том, что про Евлоева на послематчевой пресс-конференции не было сказано ни слова... Даже российские журналисты не задали Дане про него вопроса. UFC будет делать реванш с Волком, а Мовсару, видимо, придется идти путем Анкалаева. Все равно есть уверенность, что с Илией они встретятся, и это будет великое столкновение.

Пока грузин может дополнить резюме еще одной победой над старым Волкановски в Испании и заодно помочь UFC в освоении на новом рынке. Мовсару же придется победить сильного Стерлинга и довести серию до 9 побед подряд. Если он сделает это ярко, то может обойти в очереди Диего Лопеса (именно он был запасным на бой Топурии и Макса).

Харизматик Чимаев победил ярче некуда, с какой-то одному ему доступной легкостью. Так легко повалить топового Уиттакера, завязать его намертво и сделать болевой на челюсть с такой силой, что зубы съедут куда-то вниз...

Агрессивный, прущий, зрелищный спортсмен с борьбой, от которой нет спасенья. Острый на язык и всем небезразличный. При полном уважении и любви к Роберту, его победа — последнее, что нам было нужно. ММА нужен молодой, дерзкий и способный на чудо-выступление Чимаев. Теперь ему обязаны дать титульник.

Шара Буллет исполнил диковинный нокаут (на конференции Дана включил его в топ-3 самых ярких КО в истории UFC), победил крепкого оппонента, многое доказал.

Петросян — хороший кикбоксер-универсал, с богатой школой любительского спорта, а Шара взял и выключил его невиданным двойным бэкфистом. Что-то неправдоподобное. Теперь у матчмейкеров будут с ним приятные хлопоты: забрасывать сразу на большую звезду вроде Адесаньи, давать мейн-ивент или проверить с кем-то вроде Долидзе, попридержать. Испытать борцами или делать из него второго Перейру с расчищенным путем к поясу и тд.

Магомед Анкалаев победил чуть ли не самого серьезного оппонента в дивизионе и вышел на тот спортивный уровень, на котором у нас были только Махачев и Хабиб — 13 боев без поражений.

Анкалаеву вообще можно теперь не париться о медийности, все торможения, которые к нему применяли UFC, закончились, теперь для Магомеда начинается большой и чистый спорт. Он будет решать исторические задачи, идти столбовой дорогой к достижениям Джонса в этом весе. В моих глазах он подлинный чемпион этого дивизиона с 2020 года. Титульник с Перейрой будет большим событием, Магомед, наконец-то, заслуженно станет звездой.