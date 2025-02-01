Имавов нокаутировал Адесанью! Исраэль продержался лишь раунд

Нассурдин без проблем финишировал экс-чемпиона.

ММА UFC: Адесанья — Имавов

Вечером 1 февраля в Эр-Рияде прошел турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Исраэль Адесанья побился с Нассурдином Имавовым.

Бывший чемпион среднего веса возвращается в октагон после поражений от Шона Стрикленда и Дрикуса Дю Плесси, и этот бой стал для него возможностью реабилитироваться. После потери титула Адесанья взял паузу, а теперь стремится доказать, что все еще является лучшим ударником дивизиона. Его стиль основан на точности, тайминге и умении контролировать дистанцию, что делает его крайне неудобным соперником для большинства бойцов.

Имавов, в свою очередь, постепенно пробирается к вершине дивизиона, и бой против звезды UFC стал для него самым большим вызовом в карьере. Французский боец российского происхождения обладает универсальными навыками, хорошей работой в клинче и умением навязывать высокий темп. Недавние победы над Бренданом Алленом, Джаредом Каннонье и Романом Долидзе показали, что он способен конкурировать с элитой.

В первом раунде Имавов почти сразу начал бороться, но если переводить Адесанью получалось, то удержать было нереально. Иззи вставал и продолжал работу в стойке. Имавов проводил острые атаки, но было очевидно, что его цель — перевести поединок на землю. В стойке Имавов слегка потряс соперника и после этого сразу прошел в ноги. Правда, Исраэль без проблем от тейкдауна защитился.

В начале второго раунда Имавов поймал Адесанью правым оверхендом, новозеландец упал, и Нассурдин ринулся его добивать. Рефери почти сразу остановил поединок — Имавов победил Адесанью нокаутом! Теперь Нассурдин может полноправно заявлять, что он достоин следующим биться за пояс.