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Сегодня, 11:40

«Ты в шортах, в майке, таких надо давить». Боец UFC Алексеева повздорила с мигрантом на дороге

В Челябинске мигрант чуть не сбил на машине чемпионку UFC Алексееву
Отдел единоборств «СЭ»
Ирина Алексеева попала в ДТП на велосипеде.
Фото UFC Russia, скриншот видео из соцсетей Ирины Алексеевой
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Агрессивного мужчину возмутил внешний вид Ирины.

Российский боец UFC Ирина Алексеева попала в неприятную ситуацию в Челябинске. Спортсменка вместе с подругой ехала на велосипеде, когда ее намеренно подрезали на автомобиле.

Агрессором оказался представитель Таджикистана по имени Исломиддин, который преследовал девушек на автомобиле и пытался на них наехать. Когда Алексеева остановилась и вступила с Исломиддином в диалог, тот начал ее оскорблять.

«Я ему кричу: «Ты че, вообще больной на голову?! Ты че делаешь?!» — сказала Алексеева Meta Fight. — Он мне что-то кричит в ответ и пытается уехать. Я понимаю, что это ненормально: он создал аварийную ситуацию, хотел умышленно на меня наехать. В этот момент я вся тряслась — просто как бешеная. Мне было очень страшно, но я бросила велосипед, он начал уезжать, и я рукой хлопнула по его автомобилю.

Он вышел просто с бешеными глазами, зверскими, и я вижу, как будто бы вылетает, чтобы меня ударить. И он орет: «Ты что мою машину бьешь?!» Я ему объясняю: «Я хлопнула твою машину, на ней даже ни царапины, а тебя не смущает, что ты меня хотел задавить?» Он говорит: «Ты посмотри на себя, ты в шортах, в майке, вас надо давить таких, у нас так не принято».

Когда в конфликт вмешался проходящий мимо молодой человек и предложил агрессору извиниться, тот заявил: «У нас такого нет, чтобы мужчины перед женщинами извинялись».

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Ирина решила уточнить, где именно так не принято, и, по ее словам, после замешательства Исломиддин уточнил, что имел в виду Душанбе. На видео, которое снимала подруга Алексеевой, мигрант неоднократно задает Ирине вопрос, какого она пола. Боец UFC отметила, что сдерживалась от того, чтобы ударить оппонента — не сделала этого, потому что понимала, что такой поступок может обернуться против нее самой.

Алексеева заявила, что хотела бы, чтобы мигранта забрали в полицию, а затем лишили гражданства. Позже его личность была установлена, его доставили в ОВД Челябинска для дальнейшего разбирательства.

Ирина Алексеева
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