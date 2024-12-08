Биография Иржи Прохазки: попал в UFC в 27 лет и живет по самурайским законам

История бывшего обладателя пояса UFC.

Иржи Прохазка

Прозвище: Дениса

Дата рождения: 14 октября 1992 года

Место рождения: Зноймо (Чехословакия)

Место проживания: Брно (Чехия)

Вид спорта: ММА

Рост: 190 см

Весовая категория: полутяжелый вес (93 кг)

Рекорд в ММА (на декабрь 2024 года): 30-5-1

Детство и юность Иржи Прохазки

Иржи Прохазка родился 14 октября 1992 года в чешском Зноймо до распада Чехословакии. Когда Иржи было шесть лет, умер его отец. Матери пришлось много работать, чтобы содержать семью, поэтому мальчик был предоставлен сам себе. Боевыми искусствами чех начал заниматься в старшей школе, где они входили в обязательный план.

«Когда я был ребенком, я занимался обычным спортом. Я играл в футбол, флорбол, катался на велосипеде. Впервые я занялся боевыми искусствами в средней школе. Дзюдо, каратэ и греко-римская борьба были обязательными. Потом я решил, что хочу заниматься чем-то более контактным, и занялся тайским боксом», — рассказывал Прохазка в декабре 2020-го.

Когда Прохазка подрос, он дрался на улицах вместе с футбольными хулиганами и часто сам первым выступал провокатором драк.

Иржи получил высшее образование. Он учился в Масариковом университете в Брно на факультете спортивных исследований по специальности методиста подготовки силовых структур.

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Начало карьеры Иржи Прохазки в ММА

В начале своего пути в единоборствах Прохазка специализировался на тайском боксе. Параллельно с тренировками боец работал «вышибалой» в ночном клубе. В 2011 году 19-летний Иржи выиграл чемпионат Чехии по тайскому боксу.

В 2012 году Прохазка переключился на ММА. В этот период появилось его прозвище — Дениса. Это женское имя стало его прозвищем после того, как во время спортивных сборов окликнули девушку, а ответил почему-то Иржи.

Прохазка дебютировал на профессиональном уровне 7 апреля 2012 года на турнире GCF 10 в Млада-Болеславе (Чехия) против соотечественника Станислава Футера. Иржи отправил соперника на настил первым же ударом рукой и добил его, схватка продлилась 53 секунды.

В 2012 году Прохазка провел еще четыре поединка, три из которых он выиграл, а в одном проиграл. Все поединки закончились в первом раунде. Первое поражение в карьере чеху нанес серб Боян Величкович на турнире Supreme Fighting Championship 1 в Белграде (Сербия) 9 декабря.

В 2013 году Иржи продолжил выступать в GCF и также дебютировал в российском промоушене Fight Nights. На турнире FN «Битва за Москву 12» в столице России 20 июня он уступил россиянину Абдул-Кериму Эдилову после сабмишена (удушение сзади) в первом раунде и потерпел второе поражение в карьере. Всего за год чех провел пять поединков и почти все заканчивал в первом раунде, одержал четыре победы и довел рекорд до 8-2.

7 декабря 2013-го Прохазка провел титульный поединок на турнире GCF 26 в Праге (Чехия) против соотечественника Мартина Панза. Иржи нокаутировал соперника в третьем раунде ударом коленом, завоевал пояс GCF в полутяжелом весе и получил награду «Бой года в Чехии». Этот был первый случай в профессиональной карьере уроженца Зноймо, когда бой продлился больше одного раунда.

Прохазка выступал в GCF и дважды выезжал в Россию на турниры Fight Nights и ProFC вплоть до конца 2015 года. 23-летний боец довел свой рекорд до 14 побед при двух поражениях и одной ничьей. Иржи привычно большинство боев заканчивал в первом раунде, кроме боя с Михаилом Мохнаткиным на Fight Nights в Москве 20 декабря 2014 года. Тогда бойцы провели в клетке все три раунда и разошлись ничьей решением большинства судей. 21 ноября 2015-го чех победил нокаутом в первом раунде Евгения Кондратова на турнире ProFC 59 «Курская битва 3» в Курске.

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Карьера Иржи Прохазки в Rizin

В 2015 году Прохазка подписал контракт с японской организацией боев Rizin. В этом промоушене боец дебютировал на проходившем несколько дней World Grand Prix 2015 в Сайтаме (Япония). Первый бой чех провел 29 декабря против японца Сатоси Исии и нокаутировал соперника ударом ногой и коленом в голову на второй минуте.

31 декабря Прохазка победил россиянина Вадима Немкова. Поединок проходил с высокой агрессией как в партере, так и в стойке. После десяти минут Немков отказался от продолжения противостояния. В тот же день Иржи сошелся с американцем Мухаммедом Лавалем, который позднее стал профессиональным рестлером. Чех попал в нокаут на шестой минуте и потерпел первое и единственное поражение в японском промоушене.

Прохазка выиграл следующие семь боев в Rizin с апреля 2016-го по 31 декабря 2018-го. В шести случаях он нокаутировал соперников. Исключением стал бой с ливанцем Марком Таниосом в первом туре Rizin World Grand Prix 2016 в сентябре, который чех выиграл единогласным решением судей, несмотря на повреждение ноги на второй минуте.

На новогоднем турнире Rizin 14 в Сайтаме 31 декабря 2018 года Прохазка изначально должен был драться с Эмануэлем Ньютоном, но соперник выбыл из-за травмы. На замену вышел американец Брэндон Холси, которого чех нокаутировал на седьмой минуте. По ходу боя Холси несколько раз сбивал оппонента с ног, но не смог его финишировать. После боя Дениса стал претендентом на титул Rizin.

Чемпионский бой Прохазки прошел на Rizin 15 в Иокогаме (Япония) 21 апреля 2019 года и стал реваншем с Мухаммедом Лавалем. Иржи одержал победу техническим нокаутом после ударов руками в начале четвертой минуты третьего раунда и стал первым чемпионом Rizin в полутяжелом весе.

В следующем бою на Rizin 19 в Осаке (Япония) 12 октября 2019 года Прохазка победил бразильца Фабио Мальдонадо. Поединок проходил в весе до 100 килограммов и завершился нокаутом на исходе второй минуты.

Прохазка провел первую защиту титула на турнире Rizin 20 в Сайтаме 31 декабря 2019 года против американца Си Би Долловэя. Иржи вновь закончил поединок в первом раунде, отправив оппонента в нокаут в конце второй минуты. После этого боя контракт чешского бойца с японской организацией истек.

Иржи Прохазка и Доминик Рейес. Фото Getty Images

Карьера Иржи Прохазки в UFC

16 января 2020 года Прохазка подписал контракт с UFC и поставил себе цель стать чемпионом промоушена. Иржи стал пятым чехом в истории, выступающим в ведущей ММА-организации мира после Карлоса Вемола, Виктора Пешта, Люсии Пудиловой и Давида Дворжака.

Дебют Прохазки в UFC состоялся 11 июля 2020 года на турнире UFC 251 в Абу-Даби (ОАЭ). Он вышел в клетку в прелимах против швейцарца Волкана Оздемира, который до этого победил в двух поединках подряд. В конце первой минуты второго раунда Дениса отправил Волкана в нокаут и после первой победы в промоушене получил награду за выступление вечера.

Следующим соперником Прохазки стал американец Доминик Рейес в заглавном событии турнира UFC on ESPN 23 (UFC Vegas 25) в Лас-Вегасе (США) 1 мая 2021 года. На протяжении всего боя чех лез в рубку и получал ответные удары, но не остановился фактически ни на секунду. На пятой минуте второго раунда Иржи нанес девять крепких ударов и финишировал соперника ударом локтем с разворота. После зрелищной рубки чех получил бонус в 100 тысяч долларов за лучший бой вечера и лучшее выступление вечера.

«Когда он, лежа на полу, ударил меня ногой в голову, это был нокаут. Это был нокаут, но никто этого не заметил. На одну или две секунды я был вне игры. Я отключился. Я просто упал на него, и мне понадобились несколько секунд, чтобы перевести дыхание. Потом я осознал, что уже пора что-то делать», — сказал Прохазка после боя.

Иржи Прохазка и Гловер Тейшейра. Фото Getty Images

Мощный старт в UFC и достойный бэкграунд позволили Прохазке претендовать на титул чемпиона в третьем поединке в промоушене. 11 июня 2022 года состоялся бой чеха за пояс UFC в полутяжелом весе с его обладателем, 42-летним бразильцем Гловером Тейшейрой на UFC 275 в Калланге (Сингапур). Тейшейра начал бой аккуратно: присматривался, делал фирменные раздергивания, искал тейкдаун и несколько раз угрожал сабмишенами.

«Да, я разговаривал с Гловером. Я говорил ему: «Неплохо, неплохо, но это тебе не поможет». Я хотел показать ему, что его грэпплинг не представляет для меня опасности, что у него не хватит сил, чтобы прикончить меня. Тем не менее у него достаточно сил, чтобы пошатнуть меня. (Смеется.) На самом деле это было плохое положение, и как только я начал улыбаться, он рассек мою бровь. Тогда я сказал себе: «Ладно, сейчас не время развлекаться», — сказал Иржи на пресс-конференции после турнира.

В третьем раунде Тейшейра повалил Прохазку на настил и начал забивать локтями, однако Иржи не позволил забить себя и перевел позицию. Бойцы часто менялись местами и работали сверху или снизу. К концу пятого раунда бразилец изрядно выдохся и допустил ключевую ошибку — пропустил чеха за спину и был задушен за полминуты до истечения времени. Это противостояние было признано боем года, победитель получил бонус за лучший поединок вечера.

«Я чувствую себя немного уставшим. Мне пришлось отдать все 100 процентов. Он очень жесткий соперник, идти в такое давление, так держать удар в таком возрасте... Это впечатляет. Я недоволен своим выступлением. Я показал ужасный бой, честно говоря. Вы же видели, в нескольких моментах я просто выживал. Мой план... Даже не план, моя жизненная позиция — быть доминирующим в бою. А не просто выживающим. Хочу быть охотником. И это будет в моем следующем бою, клянусь, что я буду другим. Я должен драться эффективно, не делать вещи, которые нехороши для меня. Вся эта кровь, жесткость — это некрасиво. Для вас, может быть, красиво, вы любите зрелище. Но бойцы хотят драться чисто. Самое главное — я знаю, где совершил ошибки. В подготовке, в жизни. Знаю, что я должен изменить», — сказал Иржи после боя.

Защита титула Прохазкой планировалась 10 декабря 2022 года на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе реваншем с Тейшерой. Однако 23 ноября стало известно, что Иржи получил травму плеча во время тренировки. Срок его восстановления был рассчитан на год.

«Для меня было очень тяжело расстаться с титулом. Не хочу об этом много говорить. Но после разговора с UFC я понял: шоу должно продолжаться. Я хочу остаться чемпионом. Неважно, есть у меня травма или нет. Но если это лучшее, что я могу сделать [оставить пояс], я готов. Мой путь — быть лучшим бойцом в мире, а не только в полутяжелом весе. Вот почему я освободил титул. Я жду момента, чтобы полностью восстановленным вернуться в октагон», — сказал Прохазка в интервью The MMA Hour в декабря 2022-го.

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Тейшейра отказался от боя с другим бойцом на UFC 282, так как готовился именно под чеха. Бразилец заявил, что готов побороться за пояс, но позднее. Вакантный титул разыграли Магомед Анкалаев и Ян Блахович, которые планировалась в качестве соперников по соглавному бою. Бойцы провели неубедительный поединок и не выявили победителя, после объявления ничьей в этом противостоянии титул остался вакантным. Обладатель пояса был определен 21 января 2023 года на UFC 283 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в поединке Тейшейры с Джамалом Хиллом. Бразилец проиграл единогласным решением судей и объявил о завершении карьеры.

Пока Прохазка лечился, пояс в полутяжелом дивизионе вновь стал вакантным. Хилл получил травму ахиллова сухожилия и освободил титул. Сразу после восстановления Иржи вышел на чемпионский бой с Алексом Перейрой на UFC 295 в Нью-Йорке (США) 11 ноября 2023 года. Поединок завершился нокаутом в начале четвертой минуты второго раунда — бразилец сокрушил чеха ударами руками.

«Считаю, что все правильно. Я был не в себе. Но я продолжу двигаться вперед и вернусь сильнее. Спасибо, Алекс. Я вернусь», — сказал Прохазка после боя.

Прохазка стал одним из участников юбилейного турнира UFC 300 в Лас-Вегасе 13 апреля 2024 года. Чех нокаутировал Александра Ракича во втором раунде и получил бонус за выступление вечера. Для серба это выступление было первым с мая 2022 года, когда он травмировал ногу в бою с Блаховичем.

На том же турнире UFC 300 Перейра провел первую защиту титула против Хилла. После этого Прохазка выразил желание провести реванш с чемпионом.

«Я видел выступление Алекса, оно было потрясающим. Теперь я начинаю относиться к нему серьезно. Я хочу добиться победы [над Алексом]. Когда я чего-то хочу, я этого добиваюсь. Алекс знает это... Он понимает, что у меня есть ключи к победе над ним», — сказал чешский боец в интервью The Schmo в апреле 2024-го.

Иржи Прохазка (справа) и Алекс Перейра. Фото Getty Images

Второй бой Прохазки и Перейры состоялся на UFC 303 29 июня 2024 года в Лас-Вегасе. На этот раз Алекс нокаутировал Иржи на 13-й секунде второго раунда левым хай-киком.

«Всем привет, спасибо за вашу поддержку. Я хочу поблагодарить Алекса за бой. Он был великолепен. И единственное, о чем я думаю, это о том, что мне нужно совершенствоваться или завершить карьеру. Спасибо вам всем за вашу поддержку», — сказал Иржи в видео, опубликованном в социальных сетях.

Личная жизнь Иржи Прохазки

Прохазка следует принципам японского морального кодекса. Этому он научился из «Книги Пяти Колец», которую ему подарил тренер во времена начала выступлений в Rizin. Эту книгу боец носит с собой везде, даже в раздевалку перед боем.

«Для меня быть самураем — это отношение к жизни. Все дело в том, в какой парадигме вы живете и как вы смотрите на ситуации. Вам не нужно быть самураем, если такая жизнь для вас неэффективна. Наш мозг должен понимать, почему мы делаем что-то, основываясь на какой-то теории или идее. Идеи из морального кодекса Бусидо помогают мне оставаться честным по отношению к себе. Вот и все. Вы должны найти то, что резонирует с вами. И образ жизни самураев отвечает моей личности и моим предпочтениям», — приводит слова чешского бойца MMA Fighting.

В соцсетях боец регулярно публикует фотографии и ролики тренировок и боев, а также периодически выставляет юмористические ролики. Спортсмен продолжает жить в чешском городе Брно.

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Интересные факты про Иржи Прохазку

Прохазка в финальной части подготовки к боям на три дня уходит в свой дом в лесу, ни с кем не разговаривает и тренируется, может несколько дней не есть, углубляясь в медитацию.

Одним из любимых упражнений Иржи является спарринг с деревом. По его словам, он наносит по нему не менее 500 ударов, после чего идет к груше.

Своим героем спортсмен называет Арнольда Шварценеггера.

Лучшим бойцом всех времен экс-чемпион UFC назвал Федора Емельяненко.

После каждой победы Прохазка выкуривает сигарету.

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