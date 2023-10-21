Если Волкановски победит Махачева, он станет первым 35-летним, кто побил молодого в титульниках легких весов

Самое мощное возрастное проклятие UFC.

Александр Волкановски столкнется во втором бою против Ислама Махачева с вызовом, который не стоял перед ним, когда они дрались первый раз.

Речь не о выходе на коротком уведомлении и всех насущных проблемах, связанных с этим. Речь о самом серьезном возрастном препятствии в истории UFC. Никогда бойцы в возрасте 35 лет и старше не выигрывали у соперников моложе 35 в титульных поединках легких весов.

Фото из соцсетей UFC

Вот как 35-летние проигрывали бойцам моложе 35 лет в титульных поединках легких весов UFC (от легкого до наилегчайшего и соломенного веса — у женщин).

36-летний Фергюсон — Гэтжи / 0-1

38-летний Эммет — Родригес / 0-2

35-летний Чендлер — Оливейра / 0-3

35-летний Флориан — Альдо / 0-4

37-летний Эдгар — Холлоуэй / 0-5

35-летний Зомби — Волкановски / 0-6

36-летний Диллашоу — Стерлинг / 0-7

37-летний Фейбер — Круз / 0-8

35-летний Бенавидес — Фигуредо / 0-9

35-летний Бенавидес — Фигуредо реванш / 0-10

35-летний Круз — Сехудо / 0-17

35-летний Фигуредо — Морено / 0-11

36-летний Сехудо — Стерлинг / 0-12

У женщин ситуация ничем не отличается:

35-летняя Рандами — Нуньес / 0-13

38-летняя Мерфи — Шевченко / 0-14

35-летняя Кармуш — Шевченко / 0-15

37-летняя Холм — Нуньес / 0-16

35-летняя Холм — Рандами / 0-17

36-летняя Холм — Сайборг / 0-18

35-летняя Моддафери — Монтаньо / 0-19

35-летняя Эспарза — Жанг / 0-20

36-летняя Эвингер — Сайборг / 0-21

34-летняя Шевченко — Грассо / 0-22 (включаем Валентину, потому что она дралась за два дня до своего 35-летия)

35-летняя Шевченко — Грассо / 0-1-22 (ничья в реванше)

36-летняя Лемос — Жанг / 0-1-23

Особняком стоит бой Аманды Нуньес и Ирен Альданы. Нуньес победила Альдану, будучи 35-летней, но и самой Альдане было 35 на момент боя. Так что проклятие не снимается, Нуньес не дралась с более молодой соперницей, они обе находились в критическом для легких весов возрасте.

Как выглядел Волкановски, согнав 12 кг за 11 дней. Фото из соцсетей диетолога Джорджа Салливана

Так что Волкановски либо первым сделает то, что до него никто не делал, победив в 35 лет 31-летнего Махачева, либо пополнит общий ряд.