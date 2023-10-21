Если Волкановски победит Махачева, он станет первым 35-летним, кто побил молодого в титульниках легких весов

Сегодня, 15:00
Александр Волкановски столкнется во втором бою против Ислама Махачева с вызовом, который не стоял перед ним, когда они дрались первый раз.
Речь не о выходе на коротком уведомлении и всех насущных проблемах, связанных с этим. Речь о самом серьезном возрастном препятствии в истории UFC. Никогда бойцы в возрасте 35 лет и старше не выигрывали у соперников моложе 35 в титульных поединках легких весов.
Вот как 35-летние проигрывали бойцам моложе 35 лет в титульных поединках легких весов UFC (от легкого до наилегчайшего и соломенного веса — у женщин).
36-летний Фергюсон — Гэтжи / 0-1
38-летний Эммет — Родригес / 0-2
35-летний Чендлер — Оливейра / 0-3
35-летний Флориан — Альдо / 0-4
37-летний Эдгар — Холлоуэй / 0-5
35-летний Зомби — Волкановски / 0-6
36-летний Диллашоу — Стерлинг / 0-7
37-летний Фейбер — Круз / 0-8
35-летний Бенавидес — Фигуредо / 0-9
35-летний Бенавидес — Фигуредо реванш / 0-10
35-летний Круз — Сехудо / 0-17
35-летний Фигуредо — Морено / 0-11
36-летний Сехудо — Стерлинг / 0-12
У женщин ситуация ничем не отличается:
35-летняя Рандами — Нуньес / 0-13
38-летняя Мерфи — Шевченко / 0-14
35-летняя Кармуш — Шевченко / 0-15
37-летняя Холм — Нуньес / 0-16
35-летняя Холм — Рандами / 0-17
36-летняя Холм — Сайборг / 0-18
35-летняя Моддафери — Монтаньо / 0-19
35-летняя Эспарза — Жанг / 0-20
36-летняя Эвингер — Сайборг / 0-21
34-летняя Шевченко — Грассо / 0-22 (включаем Валентину, потому что она дралась за два дня до своего 35-летия)
35-летняя Шевченко — Грассо / 0-1-22 (ничья в реванше)
36-летняя Лемос — Жанг / 0-1-23
Особняком стоит бой Аманды Нуньес и Ирен Альданы. Нуньес победила Альдану, будучи 35-летней, но и самой Альдане было 35 на момент боя. Так что проклятие не снимается, Нуньес не дралась с более молодой соперницей, они обе находились в критическом для легких весов возрасте.
Так что Волкановски либо первым сделает то, что до него никто не делал, победив в 35 лет 31-летнего Махачева, либо пополнит общий ряд.