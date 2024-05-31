Жаркий стердаун Махачева и Порье. Дагестанцу не понравилось слово «motherfucker», чуть не дал Дастину пощечину

Таким разозленным мы Ислама никогда не видели.

В Ньюарке прошла пресс-конференция к UFC 302, в конце которой бойцы по традиции сошлись для дуэли взглядов.

Если стердаун Стриклэнда и Косты прошел максимально скучно, то встреча Махачева и Порье совершенно неожиданно зажгла. Бойцы завели разговоро, во время которого Порье назвал соперника «motherfucker» («засранец, чувак» — прим. СЭ), абсолютно безобидным для американской культуры словом. Махачев то ли из-за языкового барьера то ли из принципиальных соображений (все-таки, рядом с мамой такое слово!) оскорбился и почти отвесил Дастину пощечину.

— Давно не виделись с Абу-Даби

— Что? Я не понимаю. В субботу я тебя нокаутирую

— Как?

— Усыплю

— Ты сам заснешь, если не постучишь

— Я усыплю тебя. Ты будешь нырять мне в ноги и молиться. Залеживать и молиться

— Не стучи, хорошо? Я покажу тебе [неразборчиво]

— Сам не засни, засранец [motherfucker]

— Не называй меня Motherfucker

— Ты пойдешь спать, засранец

— Не называй меня motherfucker. Не говори так или я дам тебе пощечину

— Я уважаю тебя, брат [дальше неразборчиво].

Наверняка, после такой дуэли взглядов боссы UFC потирают руки, ведь для раскрутки главного события такой искорки как раз и не хватало. Одно удачное попавшее слово — и теперь на пару-тройку десятков тысяч продаж PPV будет больше.