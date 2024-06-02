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Сегодня, 08:25

Махачев победил Порье в тяжелейшем бою. Показал характер настоящего горца: задушил соперника в пятом раунде

Махачев победил Порье и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе
Отдел единоборств «СЭ»
Ислам Махачев после победы над Дастином Порье.
Фото Скриншот трансляции, Соцсети
Ислам Махачев после победы над Дастином Порье.
Фото USA Today Sports
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Ислам Махачев в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Бой с Дастином Порье получился совсем не таким, как ожидалось.

О бое Махачева и Порье стало известно в апреле — после UFC 300. Там Арман Царукян победил единогласным решением судей Чарльза Оливейру, после чего ему сразу предложили титульник против Махачева 1 июня. Царукян отказался, что логично — к Махачеву нужна особая подготовка, да и две весогонки за полтора месяца — это сложно. Так Порье, 1 марта брутально нокаутировавший Бенуа Сен-Дени, и стал соперником российского чемпиона.

Порье дал понять, что бой с Махачевым может стать последним в его профессиональной карьере, которая длится уже 15 лет. Порье никогда не считался даже одним из лучших p4p, тем не менее карьера у него выдающаяся — дважды побеждал Макса Холлоуэя, дважды прошел Конора Макгрегора, рубил Джастина Гейджи (правда, спустя годы проиграл в реванше) и Эдди Альвареса, выигрывал у Майкла Чендлера, Диего Феррейры, Джима Миллера, Дэна Хукера, Энтони Петтиса, Корейского Зомби. Легенда ММА! В сентября 2019-го Порье вышел против Хабиба Нурмагомедова. Проиграл удушением в третьем раунде, но не выглядел слабаком — в начале второго раунда попал правой (в случае с Хабибом — это уже если не успех, то вещь, которая бросается в глаза), а в третьем попробовал придушить гильотиной.

Хабиб Нурмагомедов в&nbsp;поединке с&nbsp;Дастином Порье. «Пусть попробует забрать мою шею». Как Хабиб взял Порье хитростью

Нурмагомедов, как известно, в январе 2023-го сказал своим бойцам, что больше их секундировать и тренировать не будет. Однако в подготовке Махачева к бою с Порье принял активное участие — сначала прошел с ним сбор в Кисловодске, а затем прилетел в США — Ислам в этот раз тренировался не в Калифорнии в American Kickboxing Academy, а в Нью-Джерси — в зале экс-бойца UFC Ника Катоне. Это обусловлено тем, что турнир UFC 302 прошел как раз в Нью-Джерси — в Ньюарке, на домашней арене «Нью-Джерси Девилз». В конце концов, Хабиб согласился быть угловым Махачева. Не секундировал он давно — с октября 2022-го, когда Ислам финишировал Чарльза Оливейру.

Бой обещал быть «на уважении», однако во время стердауна после пресс-конференции между Махачевым и Порье возникла острая ситуация. Ислам пригрозил Дастину пощечиной, так как тот назвал его «мазафакером». В Америке это слово оскорбительным не считается, но в переводе на русский звучит крайне грубым. На следующий день перед утренним взвешиванием Порье подошел к Махачеву и сказал, что не хотел оскорбить его родственников. Конфликт был исчерпан.

35-летний Порье был андердогом, 1 к 6. Не раз битый, с плохой борьбой, со средним джиу-джитсу. А тут Махачев — с 13 победами подряд, универсал исключительно опасный в грэпплинге. Однако Дастин в каждом бою доносил жесткие удары, а Ислам никогда не славился крепкой челюстью.

«План отца», — сказал Хавьер Мендес Махачеву перед тем, как тот зашел в клетку. Стало ясно, что Ислам совершенно точно будет бороться. 35 секунд бойцы провели в стойке, Махачев пару раз попал, а затем прошел в ноги и перевел Порье у сетки. Ислам стал примеряться — какой сабмишен сделать. Выбрал кимуру. От нее американец защитился, после чего Махачев взял его корпус в замок ногами и залез за спину. В таком положении бойцы провели около трех минут — до сирены на перерыв. Провести удушающий у россиянина так и не вышло. Порье нужно отдать должное — оборонялся он отлично.

Ислам Махачев vs&nbsp;Дастин Порье. Махачев задушил Порье в пятом раунде, Стрикленд победил Косту. Онлайн-трансляция турнира UFC 302

А вот во втором раунде Махачев смог провести тейкдаун лишь за 12 секунд до конца раунда, остальные же три попытки были неудачны. Впрочем, в стойке Ислам был ничуть не хуже. Когда дело доходило до клинча, дагестанец точно был лучше. В целом — равный раунд, сложный для оценки.

Третий раунд начался с отличного ударом коленом в исполнении Махачева. Затем Ислам снова вошел в клинч, точно ударил коленом, подтащил Порье к сетке — и затащил вниз, обхватив корпус ногами. Махачев, как и в первом раунде, залез за спину сопернику.

Дастин, отзащищался, но затем оказался в еще более сложной позиции — Махачев перешел в полный маунт, а потом попробовал то, что в последнее время бойцы делают редко, — вышел на рычаг локтя из позиции сверху. Прием не получился — Порье освободил руку и поднялся в стойку. Последние полторы минуты раунда прошли в стойке — с преимуществом Порье, который в концовке, хоть и жмурился (вероятно, было попадание пальцем в глаз), предложил Махачеву рубку. Так или иначе раунд остался за Исламом.

В третий раз бой с участием Махачева зашел дальше третьего раунда. Четвертый раунд начался с классной работы Ислама в стойке. Залетела серия, следом крепкий одиночный удар. Да, Махачев в ударке смотрелся ничуть не хуже Порье — и даже наоборот. Затем Ислам вновь попробовал затянуть противника вниз, но вновь тот не дался. А потом случилось неприятное — Порье рассек Махачеву лоб и, находясь в клинче, разрядил по корпусу дагестанца серию ударов. Да, чем дальше шел бой, тем увереннее Порье чувствовал себя в клинче.

Да и не только в клинче, а везде. Первая минута пятого раунда осталась за Дастином — наконец, он смог довести в челюсть Махачева ДЕЙСТВИТЕЛЬНО мощный удар — левый боковой. Но Ислам выстоял, а вскоре решился на тейкдаун, ставший определяющим. Это сложно описать словами, это нужно видеть. Порье увернулся, но Махачев зацепился за его пятку и свалил снова. Гильотина не прошла, зато прошел удушающий Д'Арсе. Порье постучал, Махачев защитил пояс — в этом очень тяжелом бою.

Дастин Порье
Ислам Махачев
UFC
ММА
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