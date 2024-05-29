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Сегодня, 18:15

В гильотину Порье против Махачева верится очень слабо. За 27 лет в титульных боях UFC этим приемом побеждали всего 8 раз

Махачев сразится с Порье на турнире UFC 302
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Боец Дастин Порье.
Дастин Порье.
Фото Getty Images
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У нас все подсчитано.

Некоторые люди со святой наивностью ждут гильотину от Дастина Порье в бою с Исламом Махачевым, поэтому уместно будет вспомнить все виды этого удушающего в истории мужских титульников UFC.

Дивизионные титульные бои стали разыгрываться в организации с 1997 года. За все эти 27 лет гильотин у мужчин было всего восемь.

Хабиб Нурмагомедов в&nbsp;поединке с&nbsp;Дастином Порье. «Пусть попробует забрать мою шею». Как Хабиб взял Порье хитростью

Пэт Милетич выиграл гильотиной у Кеничи Ямамото (2000, UFC 29)

Ямамото — каратист-реслер с ММА-рекордом 5-12, так что, каким бы способом Милетич его ни удосрочил, в этом не было бы ничего удивительного.

Мурило Бастаманте выиграл гильотиной у Мэтта Линдлэнда (2002, UFC 37)

Бастаманте — чемпион мира по БЖЖ, очень крупный для этого веса, с неплохой вольной борьбой и клинчем. Линдлэнд плохо вписал в ММА свою олимпийскую борьбу (дважды Бастаманте его из клинча переводил). По сути, Линдлэнд проиграл уже в первом раунде, когда постучал от армбара, но Джон Маккарти почему-то этого не увидел и дал бою зайти в 3-й раунд.

Антонио Ногейра выиграл гильотиной у Тима Сильвии (2008, UFC 81)

Сильвия — базовый ударник, до Ногейры он уже два титульника проигрывал сабмишенами (армбаром Миру и ущемлением ахилла Орловскому). Здесь Биг Ног в третьем раунде ловко стянул гард, затем взяв Сильвию за ногу, свипнул, затем Сильвия свипнул его, но, поднимаясь, попал в захват и был задушен.

Джон Джонс выиграл гильотиной у Лиото Мачиды (2011, UFC 140)

Джонс — единственный боец в истории UFC, кто выиграл два титульника гильотиной. И Мачиду, и Гана он значительно превосходил в уровне грэпплинга и борьбы. Мачиду он еще дважды потряс.

Боец Джон Джонс.
Джон Джонс.
Фото Global Look Press

Энтони Петтис выиграл гильотиной у Гилберта Мелендеса (2014, UFC 181)

Очень интересный случай. Конечно, сабмишены у Петтиса лучше, он задушил гильотиной Оливейру, засабмитил первым в ММА Бенсона Хендерсона, но у Мелендеса была лучше вольная борьба, была хорошая защита от приемов и в целом был стиль, которым можно побеждать Петтиса. Он мог грузить работой, тейкдаунами, темпом, он был универсален, он никогда до и после Петтиса не проигрывал сабмишеном. Но тут он был потрясен от удара, начал форсировать, делать неподготовленные проходы, и за первый же корявый тейкдаун Петтис его наказал. РДА, кстати, в такой же грузовой манере Петтиса победил, но у РДА просто феноменальная защита от приемов: за 48 боев в профи он НИ РАЗУ не проиграл сабмишеном. И он был атлетичнее и современнее Мелендеса.

Фабрисио Вердум выиграл гильотиной у Кейна Веласкеза (2015, UFC 188)

До боя мало кто предвидел победу Вердума. Хотя именно в сабмишен-грэпплинге он Веласкеза превосходил. Но по ходу боя любой исход в пользу Вердума казался реальным — Веласкез быстро устал и был побит в тайском клинче.

Дейвисон Фигуредо выиграл гильотиной у Алекса Переса (2020, UFC 255)

Фигуредо значительно превосходил в грэпплинге Переса. До боя с Фигуредо Перес уже дважды проигрывал гильотиной.

Ислам Махачев, Дастин Порье. Махачев подерется за пояс с бывшим соперником Хабиба. Что нужно знать об этом бое

Джон Джонс выиграл гильотиной у Сирила Гана (2023, UFC 285)

Применительно к бою Махачев — Порье важно сказать, что ни разу в истории мужских титульников не было такого, чтобы борец-грэпплер более низкого класса взял и задушил гильотиной борца-грэпплера более высокого класса, при условии что оба бойца не потрясены от удара и не устали. Конечно, если борец-грэпплер более высокого класса потрясен от удара или устал, его класс почти уравнивается с непотрясенным и свежим соперником.

Поэтому шанс Порье на то, чтобы задушить Махачева, только в том, чтобы сильно попасть (в то, что Порье измотает Махачева, поверить невозможно), потрясти так, что Ислам не сможет грэпплить даже на инстинктах. Если будет просто плотный нокдаун и голова Ислама будет по-прежнему мало-мальски соображать, нет никаких сомнений, что задушить он себя не даст. Мы видели, как в первом бою с Волкановски Ислам проводил тейкдауны в состоянии потери равновесия, валил из таких положений, когда не должен был. Поэтому уровень борцовского автоматизма там такой, что рядового нокдауна Порье не хватит.

Дастин Порье
Ислам Махачев
UFC
ММА
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