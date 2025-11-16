Махачев показал высочайший класс. Держал Маддалену внизу без особых усилий, с трех лоу-киков разбил икру в хлам

Разбор победы Ислама Махачева. Он первым в истории России стал двойным чемпионом UFC.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

Ислам Махачев забрал все пять раундов у Джека Деллы Маддалены и взял пояс чемпиона UFC в полусреднем весе. Краткие впечатления:

1. Оказалось, что Ислам просто может не дать боксеру дистанции. Порье он эту дистанцию предоставлял и сам его перебоксировал, а тут просто не дал. В первом раунде Маддалена попробовал блицем сократить дистанцию, но Ислам ушел, удары пролетели мимо. Еще раз попробовал — Ислам встретил его левым боковым. В последующих раундах, когда Маддалена пытался сократить дистанцию, Махачев его переводил.

2. Оказалось, что Ислам с трех лоу-киков может в хлам разбить икру — это сильно удивило.

3. Очень здорово Ислам посадил Джека в одну ногу, выбив вторую, когда тот был в левше. С Порье мы видели, что у Ислама были проблемы сажать в центре клетки, когда соперник стоит в левше. Но Порье гораздо лучше стоит, когда противник проходит в одну ногу. Маддалена же в такой ситуации сразу валится — если оппонент его хорошо взял. Белал так чисто смог взять австралийца только раз за пять раундов. Все остальные разы он проходил, когда Маддалена успевал между ним и собой руку вставить и потом у сетки защищаться.

4. Физически Ислам в полнейшем порядке для этого веса. Как и функционально. Но тут был такой перевес в технике борьбы и борцовском IQ, что функционально Исламу и не пришлось серьезно напрячься. Каждый тейкдаун проходит, встать соперник не может, у сетки бороться не надо. Соответственно, силы не тратятся.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

5. Ключевой момент боя — неудачный подхват Маддалены во втором раунде. Он этим подхватом всех сбрасывал с себя, а тут накрылся. Если бы он не зашел на него, если бы просто стоял как вкопанный, боролся с захватом, за андерхук — он мог бы вытянуть из Ислама силы и получить даже какой-то небольшой психологический перелом. Ведь у Ислама, как помните, в том моменте у сетки сначала не получилось зацепить ногу Джека. Может, конечно, он все равно стащил бы его у сетки, но Маддалена с подхватом явно поторопился.

6. Главное — Джек не смог вставать, не смог ничего поделать с давлением плечом, в хафгарде не смог работать коленом (вот как Волков работал с Алмейдой, но там и антропометрия, и физика другая, конечно), не показал никаких техничных свипов. Только один раз нормально создал пространство — в первом раунде, но отдал спину. У сетки тоже не смог пройти ногами по стене — полная беспомощность. Махачев ни разу ничего не зевнул, не ошибся, не потерял позицию в партере — это высочайший класс.

7. Удивил Маддалена только одним — защитой из фронтального захвата головы и блокированием выхода на Д'Арсе.

8. Кто самый трудный соперник для Махачева в этом весе? Рахмонов, Моралес, потом Гэрри. Пратес не потянет в борьбе. Усман — сильный, но это вчерашний день. Он и в стойке от Ислама сильно отхватит. Топурия — слишком маленький для 77 кг. Ислам не даст ему дистанции, а в борьбе Илии придется страдать. Махачев еще и левша, так что Топурия еще и свой фирменный лоу не сможет пробивать.