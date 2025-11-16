Видео
Сегодня, 10:30

Махачев показал высочайший класс. Держал Маддалену внизу без особых усилий, с трех лоу-киков разбил икру в хлам

Махачев победил Маддалену на UFC 322
Никита Горшенин
Корреспондент
Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Разбор победы Ислама Махачева. Он первым в истории России стал двойным чемпионом UFC.
ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

Ислам Махачев забрал все пять раундов у Джека Деллы Маддалены и взял пояс чемпиона UFC в полусреднем весе. Краткие впечатления:

1. Оказалось, что Ислам просто может не дать боксеру дистанции. Порье он эту дистанцию предоставлял и сам его перебоксировал, а тут просто не дал. В первом раунде Маддалена попробовал блицем сократить дистанцию, но Ислам ушел, удары пролетели мимо. Еще раз попробовал — Ислам встретил его левым боковым. В последующих раундах, когда Маддалена пытался сократить дистанцию, Махачев его переводил.

2. Оказалось, что Ислам с трех лоу-киков может в хлам разбить икру — это сильно удивило.

Ислам Махачев.Махачев раскатал Маддалену и завоевал второй пояс UFC! Ислам стал первым россиянином, кому это удалось

3. Очень здорово Ислам посадил Джека в одну ногу, выбив вторую, когда тот был в левше. С Порье мы видели, что у Ислама были проблемы сажать в центре клетки, когда соперник стоит в левше. Но Порье гораздо лучше стоит, когда противник проходит в одну ногу. Маддалена же в такой ситуации сразу валится — если оппонент его хорошо взял. Белал так чисто смог взять австралийца только раз за пять раундов. Все остальные разы он проходил, когда Маддалена успевал между ним и собой руку вставить и потом у сетки защищаться.

4. Физически Ислам в полнейшем порядке для этого веса. Как и функционально. Но тут был такой перевес в технике борьбы и борцовском IQ, что функционально Исламу и не пришлось серьезно напрячься. Каждый тейкдаун проходит, встать соперник не может, у сетки бороться не надо. Соответственно, силы не тратятся.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

5. Ключевой момент боя — неудачный подхват Маддалены во втором раунде. Он этим подхватом всех сбрасывал с себя, а тут накрылся. Если бы он не зашел на него, если бы просто стоял как вкопанный, боролся с захватом, за андерхук — он мог бы вытянуть из Ислама силы и получить даже какой-то небольшой психологический перелом. Ведь у Ислама, как помните, в том моменте у сетки сначала не получилось зацепить ногу Джека. Может, конечно, он все равно стащил бы его у сетки, но Маддалена с подхватом явно поторопился.

6. Главное — Джек не смог вставать, не смог ничего поделать с давлением плечом, в хафгарде не смог работать коленом (вот как Волков работал с Алмейдой, но там и антропометрия, и физика другая, конечно), не показал никаких техничных свипов. Только один раз нормально создал пространство — в первом раунде, но отдал спину. У сетки тоже не смог пройти ногами по стене — полная беспомощность. Махачев ни разу ничего не зевнул, не ошибся, не потерял позицию в партере — это высочайший класс.

Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена: трансляция турнира UFC 322 16&nbsp;ноября 2025.Махачев победил Делла Маддалену и стал первым двойным чемпионом из России! Онлайн-трансляция UFC 322

7. Удивил Маддалена только одним — защитой из фронтального захвата головы и блокированием выхода на Д'Арсе.

8. Кто самый трудный соперник для Махачева в этом весе? Рахмонов, Моралес, потом Гэрри. Пратес не потянет в борьбе. Усман — сильный, но это вчерашний день. Он и в стойке от Ислама сильно отхватит. Топурия — слишком маленький для 77 кг. Ислам не даст ему дистанции, а в борьбе Илии придется страдать. Махачев еще и левша, так что Топурия еще и свой фирменный лоу не сможет пробивать.

40

  • ToLkUnet

    Может лёжач классный?

    16.11.2025

  • Muslim Galeev

    Ислам чемпион! Ислам победил а Мойши и Миколы всегда проигрывают потому что они неудачники )

    16.11.2025

  • Zakhar Romanov

  • Князь Болтконский

    Там драка команд интереснее была этого боя

    16.11.2025

  • Аргус

    Настолько ожидаемо, что даже и смотреть желания не было.

    16.11.2025

  • Сергей

    А зачем вы смотрели?

    16.11.2025

  • Сергей

    Чето Пратесу и Моралесу не помешали

    16.11.2025

  • Аргус

    Они всегда такими и были, на заре UFC когда таймера не было, вообще по полчаса могли бороться лежать

    16.11.2025

  • Аргус

    В профессиональном спорте с флагами вообще редко ходят

    16.11.2025

  • игорь осипов

    ган дон изо рта своего вынь, чмошник

    16.11.2025

  • Андрей

    пойди и выруби если смелости хватит ган дон

    16.11.2025

  • Danila Smolny

  • Вадим Чигарев

    А где бой то?18 мин боя лежа на полу?сейчас это так называются бои без правил?тогда борьба без правил получается

    16.11.2025

  • Grande Rusia

    Это другая Россия, не та, которая с флагом.

    16.11.2025

  • Gordon

    Именно. А про него тут хрен знает сколько панегириков...

    16.11.2025

  • Gordon

    Возвращайся на свою планету.

    16.11.2025

  • Gordon

    Да хрен бы с ним! Это не российский боец.

    16.11.2025

  • артем

    Ислам красавчик!!!не балабол) все кто тут пишешь про него всякое,простые нытики

    16.11.2025

  • спас

    А он никогда себя так не позиционировал. Боец ММА - это да. А как граданин России - не помню такого. Гладиатор одним словом...

    16.11.2025

  • спас

    "Шалишь парниша..." (с) из фильма. А по поводу флага, гимна и гордости за свою страну - это Вам нужно узнать у тех ребят, настоящих героев, которые не жалеют ни себя ни своих жизней на ЛБС.

    16.11.2025

  • Василий Любимов

    Классный махач в исполнении Махачёва. Намахал на безоговорочную победу

    16.11.2025

  • Бильбо Бэггинс

    Борцы мешают ...

    16.11.2025

  • Бильбо Бэггинс

    На то это и юфс,настоящие бойцы в бэр накл морды разбивают)))

    16.11.2025

  • Михаил Т

    На очень приятно видеть на главной подобные лица

    16.11.2025

  • Ibrahim Murat

    пока что погорюй

    16.11.2025

  • Владимир

    Кто мешал Маддалене вырубить Махачева?

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Там только в среду буду, пока не знаю.

    16.11.2025

  • Влад

    Обнимашки на конвасе называют боем? Смешно.

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    А Колыма?

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ислам молодец, Бурятия гордится тобой!

    16.11.2025

  • rrdiv

    Вы видели этого Моралеса ?? Он размером с полутяжа , куда с ним Махачеву тягаться

    16.11.2025

  • Scallagrim

    Фторая фотка доставляет. Это читстое ЛГБТ. Как такое можно публиковать в государственных СМИ?

    16.11.2025

  • игорь осипов

    Я бы очень обрадовался если бы махачева смачно вырубили в первом раунде

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Флаг России не видел что ли?

    16.11.2025

  • NapoliFC

    Главное Джек выелкивался, выелкивался, давал обещания, а в итоге просто лег. Трепло.

    16.11.2025

  • игорь осипов

    на одном месте он крутил и флаг и все что с этим связано

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Когда вся грязь народного суда Моей душе и сердцу докучала, Я посылал всех с гордостью туда, Где наша жизнь взяла свое начало. (с) Сергей Есенин

    16.11.2025

  • Хидетоши Наката

    Махачев невероятен! Такой бой в учебники по мма. Полное доминирование в каждом раунде. Со всех точек зрения заслуженности смысла в такой победе намного больше чем прилетевшая шаль в тупом размене.

    16.11.2025

  • Friend of Misery

    Покажите пожалуйста фото российского спортсмена с флагом России в руках.

    16.11.2025

  • Apei

    Круто, но ожидаемо

    16.11.2025

    Джек Делла Маддалена
    Ислам Махачев
    UFC
    UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
