Махачев показал высочайший класс. Держал Маддалену внизу без особых усилий, с трех лоу-киков разбил икру в хлам

Сегодня, 10:30
Ислам Махачев забрал все пять раундов у Джека Деллы Маддалены и взял пояс чемпиона UFC в полусреднем весе. Краткие впечатления:
1. Оказалось, что Ислам просто может не дать боксеру дистанции. Порье он эту дистанцию предоставлял и сам его перебоксировал, а тут просто не дал. В первом раунде Маддалена попробовал блицем сократить дистанцию, но Ислам ушел, удары пролетели мимо. Еще раз попробовал — Ислам встретил его левым боковым. В последующих раундах, когда Маддалена пытался сократить дистанцию, Махачев его переводил.
2. Оказалось, что Ислам с трех лоу-киков может в хлам разбить икру — это сильно удивило.
3. Очень здорово Ислам посадил Джека в одну ногу, выбив вторую, когда тот был в левше. С Порье мы видели, что у Ислама были проблемы сажать в центре клетки, когда соперник стоит в левше. Но Порье гораздо лучше стоит, когда противник проходит в одну ногу. Маддалена же в такой ситуации сразу валится — если оппонент его хорошо взял. Белал так чисто смог взять австралийца только раз за пять раундов. Все остальные разы он проходил, когда Маддалена успевал между ним и собой руку вставить и потом у сетки защищаться.
4. Физически Ислам в полнейшем порядке для этого веса. Как и функционально. Но тут был такой перевес в технике борьбы и борцовском IQ, что функционально Исламу и не пришлось серьезно напрячься. Каждый тейкдаун проходит, встать соперник не может, у сетки бороться не надо. Соответственно, силы не тратятся.
5. Ключевой момент боя — неудачный подхват Маддалены во втором раунде. Он этим подхватом всех сбрасывал с себя, а тут накрылся. Если бы он не зашел на него, если бы просто стоял как вкопанный, боролся с захватом, за андерхук — он мог бы вытянуть из Ислама силы и получить даже какой-то небольшой психологический перелом. Ведь у Ислама, как помните, в том моменте у сетки сначала не получилось зацепить ногу Джека. Может, конечно, он все равно стащил бы его у сетки, но Маддалена с подхватом явно поторопился.
6. Главное — Джек не смог вставать, не смог ничего поделать с давлением плечом, в хафгарде не смог работать коленом (вот как Волков работал с Алмейдой, но там и антропометрия, и физика другая, конечно), не показал никаких техничных свипов. Только один раз нормально создал пространство — в первом раунде, но отдал спину. У сетки тоже не смог пройти ногами по стене — полная беспомощность. Махачев ни разу ничего не зевнул, не ошибся, не потерял позицию в партере — это высочайший класс.
7. Удивил Маддалена только одним — защитой из фронтального захвата головы и блокированием выхода на Д'Арсе.
8. Кто самый трудный соперник для Махачева в этом весе? Рахмонов, Моралес, потом Гэрри. Пратес не потянет в борьбе. Усман — сильный, но это вчерашний день. Он и в стойке от Ислама сильно отхватит. Топурия — слишком маленький для 77 кг. Ислам не даст ему дистанции, а в борьбе Илии придется страдать. Махачев еще и левша, так что Топурия еще и свой фирменный лоу не сможет пробивать.
ToLkUnet
Может лёжач классный?
Muslim Galeev
Ислам чемпион! Ислам победил а Мойши и Миколы всегда проигрывают потому что они неудачники )
Zakhar Romanov
Князь Болтконский
Там драка команд интереснее была этого боя
Аргус
Настолько ожидаемо, что даже и смотреть желания не было.
Сергей
А зачем вы смотрели?
Сергей
Чето Пратесу и Моралесу не помешали
Аргус
Они всегда такими и были, на заре UFC когда таймера не было, вообще по полчаса могли бороться лежать
Аргус
В профессиональном спорте с флагами вообще редко ходят
игорь осипов
ган дон изо рта своего вынь, чмошник
Андрей
пойди и выруби если смелости хватит ган дон
Danila Smolny
Вадим Чигарев
А где бой то?18 мин боя лежа на полу?сейчас это так называются бои без правил?тогда борьба без правил получается
Grande Rusia
Это другая Россия, не та, которая с флагом.
Gordon
Именно. А про него тут хрен знает сколько панегириков...
Gordon
Возвращайся на свою планету.
Gordon
Да хрен бы с ним! Это не российский боец.
артем
Ислам красавчик!!!не балабол) все кто тут пишешь про него всякое,простые нытики
спас
А он никогда себя так не позиционировал. Боец ММА - это да. А как граданин России - не помню такого. Гладиатор одним словом...
спас
"Шалишь парниша..." (с) из фильма. А по поводу флага, гимна и гордости за свою страну - это Вам нужно узнать у тех ребят, настоящих героев, которые не жалеют ни себя ни своих жизней на ЛБС.
Василий Любимов
Классный махач в исполнении Махачёва. Намахал на безоговорочную победу
Бильбо Бэггинс
Борцы мешают ...
Бильбо Бэггинс
На то это и юфс,настоящие бойцы в бэр накл морды разбивают)))
Михаил Т
На очень приятно видеть на главной подобные лица
Ibrahim Murat
пока что погорюй
Владимир
Кто мешал Маддалене вырубить Махачева?
Adiоs Amigos R
Там только в среду буду, пока не знаю.
Влад
Обнимашки на конвасе называют боем? Смешно.
Инопланетный гостЬ неизбывный
А Колыма?
Adiоs Amigos R
Ислам молодец, Бурятия гордится тобой!
rrdiv
Вы видели этого Моралеса ?? Он размером с полутяжа , куда с ним Махачеву тягаться
Scallagrim
Фторая фотка доставляет. Это читстое ЛГБТ. Как такое можно публиковать в государственных СМИ?
игорь осипов
Я бы очень обрадовался если бы махачева смачно вырубили в первом раунде
Инопланетный гостЬ неизбывный
Флаг России не видел что ли?
NapoliFC
Главное Джек выелкивался, выелкивался, давал обещания, а в итоге просто лег. Трепло.
игорь осипов
на одном месте он крутил и флаг и все что с этим связано
Инопланетный гостЬ неизбывный
Когда вся грязь народного суда Моей душе и сердцу докучала, Я посылал всех с гордостью туда, Где наша жизнь взяла свое начало. (с) Сергей Есенин
Хидетоши Наката
Махачев невероятен! Такой бой в учебники по мма. Полное доминирование в каждом раунде. Со всех точек зрения заслуженности смысла в такой победе намного больше чем прилетевшая шаль в тупом размене.
Friend of Misery
Покажите пожалуйста фото российского спортсмена с флагом России в руках.
Apei
Круто, но ожидаемо
