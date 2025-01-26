«И я, и Усман разберем Царукяна!» Интервью Махачева и брата Хабиба по возвращении в Дагестан

Бойцы в очередной раз защитили пояса UFC и Bellator.

Утром 19 января на турнире UFC 311 Ислам Махачев задушил Ренато Мойкано и в четвертый раз защитил чемпионский пояс в легком весе. А спустя неделю в Дубае Усман Нурмагомедов решением большинства судей одолел Пола Хьюза, защитив пояс Bellator в третий раз. В понедельник бойцы прилетели в Дагестан, где ответили на вопросы журналистов.

Махачев: «У меня есть ключи к победе над Дю Плесси»

— Поделись, пожалуйста, впечатлениями от боя. Были ли мысли, что соперник поменяется?

— С самого начала, конечно, не было никаких мыслей, что соперник поменяется. Но в день взвешивания, когда я проснулся в 6 утра сгонять последние 2 килограмма, как раз Зубайра позвонил, Тухугов, и говорит: что, у тебя соперник сменился? Я говорю: нет, не слышал такие новости. И уже какие-то догадки у меня в голове пошли. Я об этом не думал, пошел сгонять 2 килограмма и пошел на взвешивание. В 9 часов утра взвешивался, в 9.30 менеджер пришел. Когда он зашел в комнату и сказал «мне надо с тобой поговорить», я уже понял, что что-то не так и соперник поменялся. И он сразу сказал, что соперник сменился, Мойкано, со вчерашнего дня его предупредили, он сделал чемпионский вес, 155 [фунтов], ну, 70 кг, и его ставят на замену, если мы согласны. Я сказал: конечно, согласен, главное — подраться. Ну, и все. Я был рад, что просто нашли соперника.

— А есть вероятность, что вы с Арманом еще встретитесь?

— Есть, конечно. Но точно не в следующем бою. Потому что Дана Уайт уже сказал в интервью, что он потерял свой шанс.

— Как раз насчет будущего. Ты всегда говоришь, что тебе неважно, кто перед тобой, за какое время. Недавно в интервью Хавьер Мендес сказал, что ему был бы интересен твой бой с Джастином Гейджи, который скоро подерется с Дэном Хукером. Как ты смотришь на эту идею?

— Мне нравится эта идея, потому что я с Джастином еще не дрался. Если посмотреть на другой список, то там и Оливейра, и Арман — уже я с ними дрался. И готовиться к одному и тому же сопернику — это не особо такая большая мотивация, скажем. Но, если Гейджи себя проявит хорошо в следующем бою, я думаю, мы можем встретиться.

— Если в погоне за вторым поясом ты одержишь победу, есть вероятность, что ты там задержишься и вообще оставишь дивизион текущий?

— На данный момент, смотря на свою весовую категорию, я не вижу много работы для себя. Практически я со всеми подрался или все друг друга перебили. Я думаю перейти на 77 кг — там можно и задержаться.

— Скоро будет бой — Белал с Шавкатом. Будет ли тебе интересно подраться с победителем?

— Ну, не знаю. Я не хочу громкие заявления пока делать, с кем из них буду драться. Посмотрим, как бой пройдет, что руководство скажет. Мы еще после боя не общались. Надо сесть и обсудить этот момент, что будет в будущем.

— Кто был бы фаворитом, если бы встретились Арман Царукян и Усман Нурмагомедов?

— Конечно, если бы Усман прошел с нами полный лагерь, то, я думаю, разницы нет, я или Усман, мы бы правильный ключ подобрали и смогли бы разобрать.

— Что нужно сделать Умару Нурмагомедову, чтобы победить Мераба, если вдруг состоится реванш?

— Много чего не надо менять, просто Умару надо пройти полноценный лагерь. Говоря про бой Умара, я в Америку поехал за 40 дней, но до этих 40 дней я два месяца готовился дома. Я был в Кисловодске, в горах на сборах. Прошел домашнюю подготовку. Ну, сделал три этапа полноценных и прилетел в Америку, а Умар еще не был тогда с нами. Он не планировал драться. Мы уже были в Америке — 40 дней до боя, и Умару дают бой, и он приезжает только тогда — с травмой руки уже. Он здесь был, ходил в лангете, в зале травмировался. Просто чтобы не упустить свой шанс, принял бой и вышел. Я думаю, показал достойный бой, очень близкий поединок. Просто Умару не хватило этих чемпионских раундов, опыта этого просто не хватило. Много чего менять не надо, ему нужен еще один шанс.

— Ты был с Усманом во время его чемпионского боя. Теперь ты понимаешь Хабиба, как это сложно, когда ты секундируешь, находишься со стороны?

— Если я буду рассказывать, я не смогу рассказать, насколько тяжело там сидеть, когда идет такой принципиальный бой кость в кость. Знаешь, ты особо ничем помочь не можешь и... очень тяжело эмоционально вообще, психологически это. Такой ты бываешь пустой после такого тяжелого поединка, когда твой одноклубник, твой близкий друг дерется. Вот я вчера ночью прошел в номер — даже не помню, как я уснул сразу.

— После того как Умар проиграл, ты был в следующем бою. Как удалось собраться?

— Я уже говорил Хабибу: я не хочу так больше бои принимать, чтобы кто-то дрался до меня из команды. Не получается же [сконцентрироваться]. Я стою в раздевалке, телевизор включен. Я знаю, что мне надо следующим выходить и тем временем мне еще надо разминаться на бой. Я посмотрел три раунда, я стою сухой, еще не разогрелся, надо попотеть. Еще Хабиб, Хавьер Мендес — они были у него угловыми. Ислам Мамедов, наш тренер, был со мной в раздевалке. Я его поставил аккуратно под телевизор, говорю: давай лапы будем бить, я буду заодно бой смотреть. И вот так как-то разогрелся и вышел на бой.

— Ты попал в топ самых медийных спортсменов страны, но ты на 17-м месте, а Овечкин — на первом. Как ты относишься к таким топам?

— Я не знаю. Списки тоже не я составляю, я об этом не думаю, зачем мне об этом думать? Кто-то, может, любит эти вещи, но медийность... Там две стороны. Иногда просто хочется быть не то что медийным, просто хочется выйти, чтобы тебя никто не знал, погулять пройтись. Я за этим не гонюсь, не преследую эту цель — быть на первом месте.

— Магомед Анкалаев получил уже чемпионский бой, наконец-то. Ты часто говорил на этот счет. Но получил он его в марте, когда уже начинается для всех мусульман Рамадан. Не кажется ли тебе, что эта машина UFC, которая отличается своей противоречивостью, немножечко, но все-таки как-то подставляет отчасти нашего земляка?

— Ну, не сказать, что подставляет. Просто не дает ему права выбора. Есть моменты, чем недовольны UFC, конечно, со стороны Анкалаева. Но когда чемпионский бой... уже Анкалаеву предлагали, как я знаю. И практически все даты были неподходящие. Сейчас, наверное, какой-то ультиматум поставили, что надо было бой принять. Я знаю, что Анкалаев и вся его команда не сторонники драться в Рамадан, как и все мусульмане. Потому что тяжело же держать пост, а пост держать надо. И, я думаю, просто поставили перед фактом, что или надо бой принять, или опять затянется, и Магомед решил все-таки принять.

— А какой ты бы дал прогноз с учетом того, что против него очень сильный чемпион, который уже не раз защитил титул?

— Я вижу Анкалаева фаворитом, но небольшим, честно сказать. Потому что Перейра очень сильный спортсмен, любительская карьера огромная, прошел через огонь и воду, дрался в тяжелых боях, опыт колоссальный. Я думаю, Анкалаеву стоит не то что недооценивать его борьбу — все знают, что он ударник. Но стоит хорошо подготовиться к этому бою.

— Ваш предполагаемый бой с Гейджи ориентировочно в июне состоится?

— Да, скорее всего, будет International Fight Week (Международная бойцовская неделя. — Прим. «СЭ») в июле. Если UFC предложат, я думаю, я буду готов на июль.

— Ислам, по поводу перехода возможного в средний вес. Уже некоторые бойцы говорили, что тебе будет проблематично перейти, потому что габариты играют роль. Чимаев, Дю Плесси уже высказались. Что бы ты сказал по этому вопросу?

— Рост позволяет. Я думаю, физические данные тоже позволяют. Просто надо поработать со специалистами, набрать мышечную массу, чуть веса добавить. Думаю, можно попробовать. Я уже как говорил на пресс-конференции после боя: если мне предложат завтра, дадут время, чтобы набрать вес, я не откажусь — 100% я соглашусь подраться в среднем весе. Я не говорю, что у меня больше шансов, что я 100% могу финишировать Дю Плесси, но, смотря его бой, смотря его стиль, я думаю, у меня есть ключи к победе.

Хабиб и Усман Нурмагомедовы. Фото PFL

Усман: «Недооценка сыграла злую шутку»

— Ты сказал, что бой с Хьюзом получился тяжелым, так как в лагере не было Хабиба и Ислама Махачева. А как именно сказалось их отсутствие?

— Чтобы подготовиться к такому хорошему сопернику в титульном бою, нужны такие же мастера, которые дают тебе тяжелые и хорошие раунды в подготовке. К сожалению, в зале у нас все уехали, практически все уехали. Один-два человека остались, с кем я мог рубиться, но много факторов сказалось. Но, Альхамдулиллах, в следующий раз я постараюсь с ними проводить лагерь. Если нет, то перенесем бой.

— Твой основной спарринг-партнер — Амру Магомедов. Хавьер Мендес говорит, что у Амру есть чемпионский потенциал. В чем он хорош?

— Амру — один из выдающихся, подающий надежды в нашем зале. Он сейчас чемпион организации UAE Warriors. Он очень хороший крепкий парень, в будущем он заявит о себе.

— Ты видишь себя бойцом, который уже сейчас мог бы стать чемпионом UFC?

— После каждого боя как-то по-другому раскрываешься и смотришь на себя со стороны. Так как мне сейчас только 26 лет, я думаю, можно будет чуть-чуть подождать и поднабраться опыта. Хотя я делал последние четыре боя — по 25 минут я уже нахожусь в клетке. Все равно, я думаю, нужно еще чуть-чуть окрепнуть и набраться опыта.

— Усман, мы смотрели бой, и в раунде третьем уже функционалка у тебя подсела. Может быть, подготовка в горах лучше бы проходила?

— Нет, если вы пересмотрите мой бой с Александром Шаблием, вы увидите, что я его просто передышал, перебил и был во всех аспектах лучше, чем он. Просто в этом лагере было очень много факторов: то болезни, то второе... Я отсюда полетел за две недели в Дубай, и там у меня ангина воспалилась, и, получается, последнюю тяжелую неделю я так, просто бегал, легкие тренировки делал. Но опять-таки, результат есть результат, хоть тяжелый, но, Альхамдулиллах, в следующий раз посмотрим.

— Ты сказал после боя, что недооценил соперника. А в чем недооценил?

— Он намного крепче оказался. Я думал, что легче будет его повалить, легче будет его в клинче держать. Но это моя ошибка получилась. Я думал, что он сам устанет, потому что в бою с Эй Джеем Макки он уставал во втором-третьем раунде. Опять-таки недооценка — она почти что сыграла со мной злую шутку, но, Альхамдулиллах, справились, сердце тоже есть.