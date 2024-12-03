Ответил на вопросы во время сборов.

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев дал большое интервью matchtv.ru, в котором рассказал о своем самом тяжелом поединке в карьере, треш-токе, Илие Топурии, Армане Царукяне и Хабибе Нурмагомедове.

Самый тяжелый бой в карьере

«Наверное, самый тяжелый бой в карьере — первый поединок с Волкановски. За пять раундов мы ни секунды не стояли, постоянно работали. Хороший интенсивный бой. Пульс за 200. Пересматриваю ли я его? Да, конечно. Отмечаю свои ошибки в первую очередь. Отмечаю, где-то недоработал, где-то что-то сделал не так. Это и помогает расти».

О прогрессе Царукяна за последние пять лет

«Я тоже не стою на месте. Я подхожу, наверное, [к этому бою] в своей лучше форме. Начал готовиться за три месяца. Думаю, это максимум, чтобы подойти в стопроцентной форме. Перед предыдущим боем с Порье у меня было два месяца. Я не был в форме, находился в разъездах. Когда узнал о бое, вообще был в Саудовской Аравии, был месяц Рамадан. Вообще у меня были другие планы. Пришлось перестроиться, поменять.

Согласен ли, когда говорят, что Царукян — стойка, а Махачев — борьба? Нет. Махачев на данный момент лучший боец в мире, и у лучшего бойца в мире не может быть только борьба. Я считаю, что у меня и бокс на уровне, и борьба, и грэпплинг. Во всех аспектах я стараюсь довести свою технику до совершенства».

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев. Фото соцсети

Последний разговор с Хабибом

«Здесь [в Кисловодске] на сборах говорили. Он звонил, планировал приехать. Хотел на неделю приехать. Я ответил, что здесь около 500 человек на базе. И он решил поменять планы. Пацаны выдохнули, что он не приехал? Как раз на прошлых сборах мы здесь были, было очень тяжело. Сборы начинаются с адаптации, акклиматизации, прогулки. А когда мы приехали с Хабибом, то все, сразу пошла борьба. И весь сбор получился тяжелым».

Треш-ток Топурии

«Я считаю, что в нашем виде спорта спортсмен должен разговаривать. У нас есть наглядные примеры, когда люди просто выигрывают бои, и у них очень тяжело складывается карьера. Часть карьеры ты должен продавать бои...

Топурия? Ничего такого выходящего за рамки он не говорит, честь не задевает. Это часть игры. Он чемпион, он должен говорить. У нас 100% будет с ним какой-то разговор. Он постоянно говорит про меня. Что-то хочет, наверное, донести. Я не понимаю, что именно. Выйдем и поговорим. Хочет драться? Подеремся, если нужно. Если говорить о моих боях, то мы с ним не пересекаемся. Он представляет другой вес. Я его побью, и что мне это даст?! Я не выиграю пояс. Но если люди хотят увидеть, как он проиграет, то можно и так».

Фото Global Look Press

Усман Нурмагомедов перерос Bellator

«У него уже конкуренции мало там. Если Усман потихоньку зайдет в UFC, как раз к тому времени, когда я буду освобождать пояс, идти к новому, он может забрать его. Планируем передавать [пояс] друг другу? Конечно. В UFC 70 килограммов — это наш вес. И у нас в зале очень много крепких ребят, кто может еще долго удерживать пояс».

О своем хобби

«Лошади. Я покупаю их. Сейчас в Америке купил лошадь. Она будет сейчас месяц на карантине. Потом приедет. Планирую выставлять ее на высшем уровне у нас в стране. Ипподром в Махачкале разобрали? Да. У меня на этом ипподроме стояли лошади. Сейчас они стоят в сарае...

Как в Дагестане не может быть лошадей? Не знаю. Это очень хороший вопрос. Нет ипподрома, чтобы проводить нормальные скачки. Это традиции, все умеют кататься на лошадях, наши предки на них ездили. Сейчас мало уже ты найдешь таких ребят. Может, в горах только. А если бы был у нас хороший ипподром в Махачкале, можно было бы каждые выходные проводить скачки, развивать эту любовь к лошадям, любовь к нашей культуре. Но, увы! Сейчас строят дома, дома, даже деревьев не осталось. Не то что ипподромов и стадионов!»

Фото Global Look Press

О возрасте

«Есть ли цифра в рекорде или возрастной порог, на котором я остановлюсь? Нет. Я с этим не связываю ничего. Бетербиеву 39 лет, а он лучший боксер в мире. Годы — это не предел. У меня нет вообще никаких цифр. Я тренируюсь с большим количеством молодых ребят в зале. Если я буду видеть, что не тяну уже, что они меня догоняют, перегоняют, то зачем мне себя мучить? Я остановлюсь. Но пока такого нет. Чувствую, что у меня пока прет.

В профессиональном плане [пожелаю себе] не сбавлять оборотов. Потому что в первый раз, когда я так говорил, такой конкуренции, таких желаний у людей отобрать мой пояс не было. Сейчас все хотят его отобрать. Нельзя сбавлять».