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Сегодня, 07:40

«Петру надо было его ударить». Махачев: стердаун Макгрегора и Яна, Царукян, когда завершит карьеру

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Ислам Махачев.
Фото AFP
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Интервью с чемпионом UFC в легком весе на турнире Международной ассоциации бокса (IBA).

9 декабря в Дубае состоялся турнир «Ночь чемпионов IBA», где в двух главных боях бились олимпийские чемпионы Евгений Тищенко и Альберт Батыргазиев. Оба свои поединки выиграли. Почетных гостей съехалось немало. Это и именитые боксеры — Костя Цзю, Александр Поветкин, Денис Лебедев. Это и звезды UFC — Ислам Махачев, Петр Ян и даже Конор Макгрегор. Отношения между Махачевым и Макгрегором плохие, поэтому их рассадили подальше друг от друга. Причем Макгрегор сидел рядом с президентом IBA Умаром Кремлевым и Яном.

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Конор интервью не дал, а вот Махачев уделил журналистам 5 минут — в перерыве между боями.

— Как тебе вечер бокса?

— Честно сказать, очень интересные бои, скорости вообще... Не так, как по телевизору. Вживую совсем по-другому.

— Любишь смотреть бокс?

— Люблю. Не скажу, что слежу за всеми боями, но большие бои не пропускаю.

— Судя по соцсетям, недавно ты был на Мальдивах.

— Ну, я ездил отдыхать. Это было две-три недели назад. А сюда я из дома прилетел. Завтра уже улетаю в Америку.

— Чтобы подготовиться к следующему бою?

— Нет. Увижусь с руководством [UFC], побуду на турнире, который пройдет 16 декабря. И там есть чуть планы.

— На Мальдивах сильно дорого?

— Ха, могу себе позволить уже (улыбается).

— Твое внимание на UFC 296 будет приковано к главному бою (Колби Ковингтон vs Леон Эдвардс)?

— Честно: мне интересно этот бой посмотреть. Не буду врать, еду именно посмотреть этот бой. Еще в карде дерется наш одноклубник, Тагир Уланбеков, буду его поддерживать.

— Кто тебе интересен из участников главного боя?

— Думаю, если победит Колби Ковингтон, будет поинтереснее. Если он изъявлял желание со мной подраться, этот бой станет еще реальнее.

— А ты готов к тому, что тебя после этого боя позовут в клетку, чтобы движ создать?

— Думаю, к этому не надо готовиться. Если позовут — выйду в клетку, и там уже можно будет провести еще один поединок (улыбается).

— Как тебе нокаут в исполнении Армана Царукяна? Какие эмоции испытал?

— Честно сказать, хороший нокаут. Он громко заявил о себе после этого боя, выиграл у топа. Думаю, он уже приближается к титульной гонке.

— Он заявил, что мог бы нокаутировать тебя в первом раунде.

— У него уже был шанс нокаутировать меня, но он ничего не смог сделать (в апреле 2019 года Махачев победил Царукяна единогласным решением судей. — Прим. «СЭ»). Ни один раунд не смог выиграть. Пусть тренируется еще, пусть подрастет.

— Как ты думаешь, увидишься с ним еще раз в клетке?

— Если он проведет еще один уверенный бой, если руководство даст, то почему бы и нет?

— Интереснее было бы провести реванш с Царукяном или с Оливейрой?

— Мне не так интересно проводить именно реванши. Если хочешь иметь послужной список, кого ты победил, то должен добавлять новые имена. Есть Гейджи, который заслужил бой. С ним было бы интересно подраться.

— Когда возможен этот бой?

— В марте, может быть. Скорее всего, на турнире в Майами (9 марта, UFC 299. — Прим. «СЭ»).

— Какой у тебя бой мечты?

— Второй пояс. Я бы не выбирал соперника. Это бой мечты. То, что меня мотивирует на данный момент.

— А каким видишь идеальное завершение карьеры?

— Защитить два пояса. Если будет какая-то новая мотивация... сейчас для меня это высшая ступенька.

— Выступал бы до 40 лет?

— Нет. Еще пару лет, может быть.

Затем Ислам отправился в зал — продолжать смотреть бои.

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Перед соглавным событием вечера Конор Макгрегор и Петр Ян провели дуэль взглядов — прямо в ринге. Между ними стоял президент IBA Умар Кремлев. Бойцы вышли на нее как на бой — т.е. с представлением, по специальной дорожке. Когда Макгрегор зашел в ринг, друг Ислама — Муслим Амирасланов — выкрикнул: «Петр, неждани его!»

А вот что сказал Махачев — когда уже покидал арену (с улыбкой): «Петру надо было дать ему один раз».

Бой Ислама Махачева и Конора Макгрегора сейчас кажется малореальным. Но если Конор победит Майкла Чендлера, и зная любовь UFC к ирландцу (никто не продает столько PPV)... в случае с Макгрегором нет ничего невозможного.

Ислам Махачев
Конор Макгрегор
Петр Ян
UFC
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