Российский чемпион UFC не приедет в ОАЭ?

Чемпион UFC Ислам Махачев поделился своими планами на ближайший год. Российский боец не просто рассказал о том, какого соперника он хотел бы видеть следующим — Ислам составил целое расписание, с кем и когда он намерен подраться.

«8 июня PPV-турнир с Гейджи, в ноябре на «Мэдисон-сквер-гарден» — с победителем боя между Чарльзом Оливейрой и Арманом Царукяном. Февраль-2025 — против любого. Иншаллах», — написал Махачев в соцсети Х (бывший Twitter).

Может возникнуть вопрос, почему Махачев собирается ждать еще целых полгода, если прошлый его поединок состоялся в октябре 2023-го. Недавно президент UFC Дана Уайт сообщил, что чемпион получил травму и выбыл до лета. Точно неизвестно — возможно, россиянин мог бы выйти в октагон и раньше, но он точно не выступит в период с 10 марта по 9 апреля из-за священного для мусульман праздника Рамадан. А так как после него Махачеву еще предстоит полноценный лагерь, возвращение через пару месяцев как раз выпадает на начало июня, о чем сам боец и сообщил..

Чарльз Оливейра и Ислам Махачев. Фото Соцсети

В ноябре Махачев планирует биться с победителем поединка Чарльза Оливейры и Армана Царукяна. Этот бой состоится на юбилейном турнире UFC 300 в апреле, так что с учетом восстановления после боя обогнать Джастина Гейджи в очереди у обоих не получится. С бразильцем Ислам должен был провести реванш в октябре на турнире UFC 294 в Абу-Даби, но Оливейра выбыл из-за рассечения на спарринге

Царукян нокаутировал Бенеила Дариуша за 64 секунды и тоже стал одним из лидеров в титульной гонке. С российско-армянским бойцом Махачева тоже ранее бился — Царукян выходил на коротком уведомлении в 2019 году. Это был дебют для Армана в UFC, и тогда он уступил единогласным решением судей.

Детали вероятного поединка в феврале 2025-го Махачев не разглашает, и вряд ли они есть. Не исключено, что в случае сохранения пояса в легком весе Ислам поднимется на категорию выше. При этом стоит заметить, что в 2024 году Махачев не выступит в арабских странах. Ни в Саудовской Аравии 2 марта, ни на традиционном номерном октябрьском ивенте в ОАЭ.