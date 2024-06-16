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Сегодня, 08:00

Махачев выше классом, чем Эдвардс: он провел 12 боев в UFC без проигранных раундов, а Леон всего 4

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Ислам Махачев.
Фото USA Today Sports
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Важный момент.

Выигранные раунды — важнейший показатель уровня в ММА, потому что он говорит о среднем качестве боя и общем количестве выигрываемого времени.

Чтобы держать поединок под контролем большую часть времени, недостаточно высококлассной борьбы и ударки. Нужно быть выносливым, умным стратегом, способным на сверхконцентрацию все 25 минут и умеющим крепко и хладнокровно держаться под давлением соперника, когда тот ловит кураж.

В сегодняшнем UFС ближе всего к соединению в себе всех этих качеств Ислам Махачев, чемпион легкого веса и первый номер PFP. Он провел 12 боев в организации без единого проигранного раунда, он почти никогда не проигрывает раунды вчистую и он 85-90 процентов времени тотально контролирует ход боя.

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По количеству выигрываемого времени мы решили сравнить его с чемпионом полусреднего веса Леоном Эдвардсом, чей пояс он так хочет отобрать.

Ислам Махачев / проиграл 6 раундов в 16 боях UFC

Леон Эдвардс / проиграл 16 раундов в 16 боях UFC

Мы решили вычесть из UFC-рекорда Эдвардса поединок с Белялом Мухаммадом, который продлился полтора раунда и был объявлен несостоявшимся из-за тычка в глаз. Таким образом, бой с Колби Ковингтоном, формально 17-й для Эдвардса в UFC, у нас будет считаться 16-м.

Бои в UFC, в которых Махачев не проиграл ни одного раунда / 12 боев!

Бои в UFC, в которых Леон Эдвардс не проиграл ни одного раунда / 4 боя

На мой взгляд, таких боев у Махачева даже 13, с Порье он, по сути, не проиграл ни одного раунда. Да, американец здорово уперся, остановил много тейкдаунов, хорошо рассек в 4-м раунде, но и в 2-м и в 4-м раундах, которые ему отдавали двое судей, он был начисто перебоксирован и проиграл часть времени в клинче и борьбе на земле.

Фото USA Today Sports

Проигранные раунды Махачева, в которых все 3 судьи отдавали победу его сопернику / 2 (первый раунд в бою с Уэйдом и пятый раунд в бою с Волкановски)

Проигранные раунды Эдвардса, в которых все 3 судьи отдавали победу его сопернику / 13!

Очень интересный и важный показатель. Если двое судей отдают сопернику, один отдает тебе — значит, раунд близкий. Если все трое судей отдают раунд твоему сопернику, значит, ты без вопросов был переигран. Таких раундов у Ислама всего два — причем, не сказать, что Уэйд и Волкановски в этих отрезках его тотально переиграли. Волкановски вообще выиграл только последние 1,5 минуты раунда, пусть и выиграл смачно — с нокдауном и ярким ГНП.

Фото USA Today Sports

Как видим, Махачев выигрывает значительную большую часть времени боя по сравнению с Эдвардсом. Он почти всегда переводит соперника, когда хочет, и у него гораздо меньше спадов в боях по сравнению с Леоном. Британец сбавлял в 5-м раунде и с РДА, Серроне, Колби и даже с Диазом, где его едва не нокаутировали. Он провалил три раунда в выигранном реванше с Усманом, он падал в нокдаун с Барбареной. Он проиграл раунды Нельсону, Туменову, Люке, Сильве, Усману во всех трех боях. Он не может контролировать ход поединка так всеохватно, как Махачев, и он часто теряет концентрацию.

Ислам Махачев
Леон Эдвардс
UFC
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