У Махачева заберут пояс UFC, если он откажется биться с Топурией? В это верится с трудом

А какие еще варианты есть у Ислама?

Российский чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев может лишиться пояса. Как сообщает ABC, это случится, если 33-летний россиянин откажется от боя против Илии Топурии, грузино-испанского обладателя титула UFC в полулегком дивизионе.

По информации ABC, в UFC настаивают на проведении боя между Махачевым и Топурией, потому что запланированный на турнир UFC 317 титульный поединок в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым рискует сорваться из-за травмы южноафриканца. В руководстве UFC хотят, чтобы поединок Махачева и Топурии возглавил кард 28 июня в Вегасе, а если Ислам отклонит предложение, то его якобы лишат пояса. По словам автора новости Альваро Кольменеро, в таком случае Топурия будет биться за вакантный титул, а его соперником может стать экс-чемпион Чарльз Оливейра.

Важно отметить, что верить Кольменеро на слово не стоит, к его инсайдам лучше относиться скептически. Ранее в этом году он писал, что Илия Топурия может дать реванш Алексу Волкановски уже в апреле. Сейчас мы понимаем, что это невозможно: Топурия окончательно покинул полулегкий дивизион, а австралиец уже подрался за вакантный пояс. Также Кольменеро писал, что Махачев планирует дождаться исхода боя между Белалом Мухаммадом и Джеком Деллой Маддаленой, после чего примет решение о переходе в 77 кг. Этот инсайд быстро опроверг менеджер Махачева Али Абдель-Азиз.

Хотя такой исход событий вполне реален: Ислам побил рекорд по защитам в легком весе и уже давно нацелился на титульный поединок в полусреднем весе. Биться против Мухаммада Махачев не хочет, так как бойцы много тренировались вместе и находятся в хороших отношениях. Поэтому вариант дождаться титульного поединка Мухаммада с Маддаленой нельзя исключать просто исходя из логики. Бой состоится 10 мая, и если Маддалена станет новым чемпионом, Махачев сможет подняться и попытаться забрать у него пояс.

Фото Global Look Press

Нежелание Махачева биться именно с Топурией объясняется тем, что Илия пока не провел ни одного поединка в легком весе. Грузинский боец отлично проявил себя в 66 кг, когда нокаутировал двух величайших бойцов этой категории — Алекса Волкановски и Макса Холлоуэя, однако в категории выше он себя пока никак не проявил.

Поэтому Махачев хочет, чтобы Топурия провел «разминочный» бой против одного из топов легкого веса, а в случае победы уже претендовал на пояс. При этом Ислам уже давал шансы чемпиону из категории ниже, когда сначала победил Алекса Волкановски единогласным решением, а затем нокаутировал австралийца. Правда, на реванш Волкановски вышел на 10-дневном уведомлении.

Помимо Топурии и перехода в полусредний вес у Махачева есть еще несколько возможных соперников, бой с которыми не стоит исключать. Одним из основных вариантов считается Джастин Гэтжи. Как и Махачев, он работает с Али Абдель-Азизом, который, по информации медиа, якобы настаивал на том, чтобы в титульнике Ислам сошелся именно с Гэтжи, то есть чтобы за пояс сразились два его клиента.

Другой возможный вариант — это Чарльз Оливейра. С бразильцем Махачев бился в октябре 2022-го — тогда он победил без шансов для соперника и впервые надел пояс на талию. Судя по всему, такой поединок в ближайшее время возможен только в том случае, если новости об ультиматуме от UFC окажутся неправдивыми.

Илия Топурия. Фото Global Look Press

Третий, не лишенный логики вариант для Махачева — это бой против Армана Царукяна, сорвавшийся в начале этого года по вине российско-армянского бойца. Тогда за сутки до турнира Царукян повредил спину во время весогонки, из-за чего Махачеву пришлось биться с бразильцем Ренато Мойкано, который планировал выступить в том же карде. Однако, судя по риторике Даны Уайта, в ближайшее время Царукян не станет соперником Махачева. Друг и спарринг-партнер Армана Эдуард Вартанян полагает, что таким образом в UFC хотят проучить бойца за сорванный поединок.

Если все-таки верить испанскому инсайдеру, остается два действительно реалистичных развития событий: либо Махачев соглашается на поединок против Топурии, либо бьется с Маддаленой в случае его победы. Другими словами, в легком весе Махачев может подраться только с Топурией.

Иначе Ислама лишат пояса, но если брать именно легкий вес, то в категоричный и принципиальный отказ россиянина от боя против Топурии верится с трудом. Достаточно вспомнить цитату Ислама, размещенную на стене в тренировочном центре UFC PI по прямому распоряжению Даны Уайта: «Что означает этот титул? Он означает, что ты лучший в мире, а если ты лучший, то не имеет значения, кто стоит напротив тебя. Что мне сказать? «Нет»? Никогда. Давайте сделаем это. Вперед!»