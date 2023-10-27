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27 октября, 18:45

Ислам Махачев оплатил обед тренеру Волкановски, хотя тот называл самбо фейком

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Алекс Волкановски и Ислам Махачев
Алекс Волкановски и Ислам Махачев.
Фото AFP
Ислам Махачев и Алекс Волкановски
Ислам Махачев и Алекс Волкановски.
Фото Соцсети
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Благородно.

Тренер Александра Волкановски по джиу-джитсу, один из лучших грэпплеров мира Крейг Джонс — самый ярый критик самбо и дагестанской школы ММА-грэпплинга.

 
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Перед первым боем Махачева с Волкановски он говорил, что у Брайана Ортеги сабмишены лучше, чем у Ислама, и что самбо — это фейк и устаревшая ерунда, а перед реваншем и вовсе заявил, что Алекс финиширует дагестанца сложным Багги-чоуком или рычагом колена. Результат оказался совсем другим — Махачев нокаутировал оппонента хайкиком в первом раунде и закрыл противостояние со счетом 2-0 в свою пользу.

Джонс сразу после боя никаких комментариев не давал, но сегодня выпустил эпизод на своем подкасте B-Team Jiu Jitsu, где рассказал о неожиданной встрече с Исламом после боя в Абу-Даби. Махачев не только ничего не сказал ему по поводу ругани самбо, но и оплатил ему и всей его компании обед.

Ислам Махачев и Алекс Волкановски
Ислам Махачев и Алекс Волкановски.
Фото Соцсети

«Ты же видел эту фотку, которая разлетелась, где Ислам и Волк после боя? Там такая ситуация была. У нас была встреча с людьми из ОАЭ, мы обсуждали ADXС, новый турнир по грэпплингу, и еще один проект. Мой товарищ Тарик помог организовать эту встречу в кофейне.

И туда пришла команда Волка. А человек на этой встрече, который рулит UJJ, хотел еще повидаться с Исламом, пока тот не улетел. И Ислам, получается, тоже пришел в кофейню. Мы обедали, и тут смотрим в окно — идет Ислам со своей командой (смеется).

 
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Они зашли, сели за другой стол, заказали еды. И в итоге Ислам оплатил весь наш счет, что суперлюбезно с его стороны. Мы это только потом узнали. И потом уже Ислам и Волк сфоткались, появилась эта фотка. И все эти ребята из самбо, я уверен, они видели, что я говорил о самбо до боя (смеется). Но все они и Ислам вообще не запарились из-за этого. Я много стебал самбо... да, в этот раз самбо победило, но победило за счет хайкика из муай-тай. То есть опять заимствованная техника, самбо тут не при делах».

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
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