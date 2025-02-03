Махачев хочет через пару-тройку боев уходить, а зря. С его борьбой он может бить топов до 38-40 лет

Нужно оставаться.

Ни разу в истории UFC мы не видели примера, чтобы боец после обрыва сверхдлинной победной серии (12+ побед подряд) снова вышел на серию в 4 и больше побед подряд.

Как правило, после обрыва такой серии бойцы начинают проигрывать серийно, особенно бойцы возрастные.

Но я знаю человека, кому под силу после обрыва сверхдлинной серии снова выиграть 4-5 боев подряд. Ислам Махачев. Сейчас он идет на 15 победах подряд, в октябре ему будет 34. Предположим, он бьет Царукяна или Топурию, а потом проигрывает в полусреднем весе. Так вот, я убежден, что он не посыпется, даже в 35 лет и снова начнет выигрывать серийно.

Прежде чем объясню, почему так думаю, давайте посмотрим, как сыпались возрастные бойцы после обрыва серии в 12+ побед подряд.

Израэль Адесанья, 35 лет, 3 поражения подряд, 1-4 после 12 побед подряд в среднем весе

Тони Фергюсон, 37 лет, 8 поражений подряд после 12 побед кряду

Андерсон Сильва, 38 лет, 4 поражения подряд, 1-7 после победной серии

Камару Усман, 35 лет, 3 поражения подряд

Александр Волкановски, 35 лет, пока 2 поражения, но мало сомнений, что в апреле будет от Топурии 3-е

Бывает, что после обрыва длинной победной серии боец снова побеждает серийно, но непременным условием этого является молодость. Холлоуэю, когда ему оборвали 13 побед подряд, было 27 лет. Альдо (15 побед подряд в WEC/UFC) — 29 лет, Уиттакеру (9 побед подряд) — 29. Но все равно, никто из них не выигрывал после обрыва 4 раза подряд, все выигрывали по 3 раза. 4 — это уже слом закономерности, который пока никому не удался.

Когда же серия ломается в 34-35 лет, то тут люди просто начинают разваливаться. Да, есть Аманда Нуньес, она проиграла в 33 и потом два раза выиграла, закончила карьеру, но, во-первых, между 33 и 35 в маленьких весах большая разница, во-вторых, быстро закончила, две победы кряду — еще не ломающая закономерность серия.

Почему же Махачев будет исключением, если он захочет после поражения продолжать карьеру еще 4-5 боев?

Борьба. Борьба — лучший гарант достойной старости. Все, кто терял сверхдлинные победные серии, не имели такой борьбы, даже Камару Усман.

То, как борьба помогает старикам, можно увидеть на примере Гловера Тейшеры. Человек в 39 лет начал строить победную серию, пройдя свой физический пик, утратив скорость. В итоге одержал 6 побед подряд и взял пояс. 5 побед, в том числе титульная, были добыты в борьбе. Да и у Крылова он бы без борьбы и грэпплинга не выиграл.

У Махачева такая борьба, что он может бороть 98% топов до 38-40 лет:

— Он практически не зависит от скорости прохода. Половина его тейкдаунов в UFC не на скоростных проходах. Вот, например, Чимаев сильно зависит от скорости первого прохода.

— Его борьба не зависит от темпа, прессинга и запредельного функционала, как у Мераба Двалишвили. Он может проводить тейкдауны и сабмитить людей, когда кардио село на 15-20%, как в 5-м раунде с Порье.

— У него очень высокая проходимость тейкдаунов — 53%. То есть каждый второй тейкдаун успешный. Если бы у Дэмьена Майи был такой же процент проходимости, он был бы неоднократным чемпионом UFC. Но у Майи проходило только 20% тейкдаунов. Немыслимо, чтобы Махачев показал ноль тейкдаунов из 21 попытки, как Майя с Вудли.

— Физическая мощь Махачева никуда не денется до 38-40 лет, его огромная спина и его хваты останутся на том же уровне.

— Навыки сабмишенов Махачева стали такими, что он уже не просто позиционный грэпплер, который долго мнет, контролирует, изматывает, ждет ошибки — он уже вполне может быть агрессивным джитсером-оппортунистом, который практически сразу идет за приемом, как в бою с Мойкано.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

— Махачев силен в контроле изо всех позиций — он может держать Волкановски весь раунд из фул-бэк-маунта, может лежать на Царукяне весь раунд сверху из гарда, может работать из бокового контроля и хаф-гарда, может вязать в клинче и так далее. 7 из 11 его последних соперников не смогли из-под него встать ни разу после тейкдауна.

Поэтому убежден, что, даже если у Ислама упадет скорость и рефлексы, даже если он проиграет и потеряет часть уверенности в себе, он сможет драться на топ-уровне до 38-40 лет и построить новую победную серию в 4-5 боев. Вижу его заканчивающего карьеру либо с серией 17-18 побед подряд, либо с общим UFC-рекордом 20-2 или 21-2.

Единственное, что Исламу может помешать, — это здоровье. Сможет ли он делать интенсивные борцовские кэмпы после 35 лет, вот в чем загвоздка.