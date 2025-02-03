Махачев хочет через пару-тройку боев уходить, а зря. С его борьбой он может бить топов до 38-40 лет

Нужно оставаться.

Ни разу в истории UFC мы не видели примера, чтобы боец после обрыва сверхдлинной победной серии (12+ побед подряд) снова вышел на серию в 4 и больше побед подряд.

Как правило, после обрыва такой серии бойцы начинают проигрывать серийно, особенно бойцы возрастные.

Но я знаю человека, кому под силу после обрыва сверхдлинной серии снова выиграть 4-5 боев подряд. Ислам Махачев. Сейчас он идет на 15 победах подряд, в октябре ему будет 34. Предположим, он бьет Царукяна или Топурию, а потом проигрывает в полусреднем весе. Так вот, я убежден, что он не посыпется, даже в 35 лет и снова начнет выигрывать серийно.

Ислам Махачев. Фото Getty Images

Прежде чем объясню, почему так думаю, давайте посмотрим, как сыпались возрастные бойцы после обрыва серии в 12+ побед подряд.

Израэль Адесанья, 35 лет, 3 поражения подряд, 1-4 после 12 побед подряд в среднем весе

Тони Фергюсон, 37 лет, 8 поражений подряд после 12 побед кряду

Андерсон Сильва, 38 лет, 4 поражения подряд, 1-7 после победной серии

Камару Усман, 35 лет, 3 поражения подряд

Александр Волкановски, 35 лет, пока 2 поражения, но мало сомнений, что в апреле будет от Топурии 3-е

Тренируюсь с кучей молодых парней, если я почувствую, что они меня нагоняют, что они меня превосходят, то тогда зачем мне издеваться над собой? В таком случае я остановлюсь. Но до такого пока еще не дошло. И мне вообще кажется, что сейчас я на подъеме.

У меня нет мыслей завершать карьеру. Я хочу защитить пояс в легком весе, а затем завоевать второй пояс. Когда я почувствую, что я уже не тот, я подумаю об этом. Но сейчас я все еще молод, все еще голоден и все еще хочу быть номером один. Ислам Махачев чемпион UFC в легком весе

Бывает, что после обрыва длинной победной серии боец снова побеждает серийно, но непременным условием этого является молодость. Холлоуэю, когда ему оборвали 13 побед подряд, было 27 лет. Альдо (15 побед подряд в WEC/UFC) — 29 лет, Уиттакеру (9 побед подряд) — 29. Но все равно, никто из них не выигрывал после обрыва 4 раза подряд, все выигрывали по 3 раза. 4 — это уже слом закономерности, который пока никому не удался.

Когда же серия ломается в 34-35 лет, то тут люди просто начинают разваливаться. Да, есть Аманда Нуньес, она проиграла в 33 и потом два раза выиграла, закончила карьеру, но, во-первых, между 33 и 35 в маленьких весах большая разница, во-вторых, быстро закончила, две победы кряду — еще не ломающая закономерность серия.

Почему же Махачев будет исключением, если он захочет после поражения продолжать карьеру еще 4-5 боев?

Борьба. Борьба — лучший гарант достойной старости. Все, кто терял сверхдлинные победные серии, не имели такой борьбы, даже Камару Усман.

То, как борьба помогает старикам, можно увидеть на примере Гловера Тейшеры. Человек в 39 лет начал строить победную серию, пройдя свой физический пик, утратив скорость. В итоге одержал 6 побед подряд и взял пояс. 5 побед, в том числе титульная, были добыты в борьбе. Да и у Крылова он бы без борьбы и грэпплинга не выиграл.

Есть одна вещь: не знаю, когда это случится, но я не покину этот спорт без второго пояса. Мне он нужен. Уже после этого я смогу рассуждать, величайший я или нет. Прямо сейчас моя цель — стать двойным чемпионом.

Да, я тоже могу стать чемпионом в трех дивизионах. Просто дайте мне шанс. Я подерусь с Дю Плесси. Клянусь, если Дана пришлет контракт, я выйду в клетку против него Ислам Махачев чемпион UFC в легком весе

У Махачева такая борьба, что он может бороть 98% топов до 38-40 лет:

— Он практически не зависит от скорости прохода. Половина его тейкдаунов в UFC не на скоростных проходах. Вот, например, Чимаев сильно зависит от скорости первого прохода.

— Его борьба не зависит от темпа, прессинга и запредельного функционала, как у Мераба Двалишвили. Он может проводить тейкдауны и сабмитить людей, когда кардио село на 15-20%, как в 5-м раунде с Порье.

— У него очень высокая проходимость тейкдаунов — 53%. То есть каждый второй тейкдаун успешный. Если бы у Дэмьена Майи был такой же процент проходимости, он был бы неоднократным чемпионом UFC. Но у Майи проходило только 20% тейкдаунов. Немыслимо, чтобы Махачев показал ноль тейкдаунов из 21 попытки, как Майя с Вудли.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

— Физическая мощь Махачева никуда не денется до 38-40 лет, его огромная спина и его хваты останутся на том же уровне.

— Навыки сабмишенов Махачева стали такими, что он уже не просто позиционный грэпплер, который долго мнет, контролирует, изматывает, ждет ошибки — он уже вполне может быть агрессивным джитсером-оппортунистом, который практически сразу идет за приемом, как в бою с Мойкано.

— Махачев силен в контроле изо всех позиций — он может держать Волкановски весь раунд из фул-бэк-маунта, может лежать на Царукяне весь раунд сверху из гарда, может работать из бокового контроля и хаф-гарда, может вязать в клинче и так далее. 7 из 11 его последних соперников не смогли из-под него встать ни разу после тейкдауна.

Поэтому убежден, что, даже если у Ислама упадет скорость и рефлексы, даже если он проиграет и потеряет часть уверенности в себе, он сможет драться на топ-уровне до 38-40 лет и построить новую победную серию в 4-5 боев. Вижу его заканчивающего карьеру либо с серией 17-18 побед подряд, либо с общим UFC-рекордом 20-2 или 21-2.

Единственное, что Исламу может помешать, — это здоровье. Сможет ли он делать интенсивные борцовские кэмпы после 35 лет, вот в чем загвоздка.