Махачев победил Порье и обновил несколько рекордов

Невероятно.

Ислам Махачев задушил Дастина Порье в 5-м раунде и обновил целый ряд исторических рекордов.

Фиксируем их в нашей традиционной сводке «В цифрах».

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Самая длинная победная серия в истории легкого веса UFC — 14 побед подряд (одна — в промежуточном весе)

Четвертая самая длинная победная серия в истории всех весов — после Джона Джонса (19), Андерсона Сильвы (16) и Камару Усмана (15)

Вторая самая длинная победная серия в истории всех весов среди тех, кто никогда не сдавал положительный допинг-тест, — после Усмана (15)

Делит первое место по количеству защит титула подряд в истории легкого веса — по 3 защиты у Махачева, Хабиба, Эдгара, Пенна и Хендерсона

Вторая самая длинная победная серия раундов в истории легкого веса — 25 выигранных раундов подряд. Длиннее серия из раундов была только у Хабиба — 31 выигранный раунд подряд

Единственный боец в истории UFC, кто побеждал сабмишеном в каждом раунде — с 1-го по 5-й:

В 1-м раунде — засабмитил Хукера и Джонсона

Во 2-м раунде — засабмитил Кунтца и Оливейру

В 3-м раунде — засабмитил Добера

В 4-м раунде — засабмитил Мойзеса

В 5-м раунде — засабмитил Порье

Побеждал 5 разными видами сабмишенов. Один из шести бойцов в истории, кому удалось такое разнообразие. Махачев выигрывал кимурой, удушением сзади, удушением Д'Арс, ручным треугольником, армбаром

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Самый поздний финиш в истории легкого веса UFC. Задушил Порье на 22:42. Любопытно, что у Махачева самый поздний финиш в титульниках легкого веса и второй самый ранний — Волкановски он вырубил на 03:06

Махачев — единственный боец в истории UFC, кто был букмекерским фаворитом в первых 16 боях в организации. Нет сомнений, что будет и в 17-м.