Сегодня, 14:30

Все так ждали боя Махачев — Топурия, но теперь интереса мало. Ислам просто раздавит Илию

Махачев хочет провести бой с Топурией
Никита Горшенин
Корреспондент
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press
Неожиданные итоги титульного боя UFC 322.
ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

Мы все хотели победы Ислама Махачева над Джеком Деллой Маддаленой еще и потому, чтобы не сорвался бой с Илией Топурией.

Топурия и Махачев — две главные звезды UFC, два первых номера PFP, они связаны между собой историей. Все только и говорили об этом бое, но теперь это не то, что сводит с ума.

Настолько сильно выступил Ислам в новой весовой, настолько туда влился, что непонятно, где теперь проводить бой с Топурией.

Ислам Махачев.Махачев раскатал Маддалену и завоевал второй пояс UFC! Ислам стал первым россиянином, кому это удалось

Спускаться Исламу в 70 кг — как вы себе это представляете? На один бой, к следующему лету, а потом обратно набирать в 77, защищать пояс? Это полное разрушение организма, формы, всех циклов восстановления. Провести защиту в 77 и спуститься к следующему ноябрю-декабрю? После полутора лет в новом весе согнать обратно будет почти невозможно, там на бой выйдет полутруп.

Подниматься Топурии в 77? Ислам не дал боксерской дистанции Маддалене с ростом 180 см и ричем 185, а тут будет 170 см и 175. У Топурии очень многое строится на правом лоу-кике в левую ногу правше. Махачев левша, и этот лоу-кик не работает. Бить его внутрь в правую ногу — это не то.

Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена.
Фото Global Look Press

Стоять перед Топурией, как Оливейра, Махачев не будет, он будет уходить, сбрасывать с линии, как сегодня сбросил в первом раунде Маддалену, когда тот попробовал сделать комбинационный блиц (а еще раз — встретил его левым боковым). Будет бросать кики, а если Топурия подойдет совсем близко — переведет. Абсолютно точно Махачев его посадит и в одну ногу — он умеет закрутить и вывести из равновесия, он сделает это лучше Митчелла, который Топурию посадил, — и в две на подрыв. В клинче Илии будет очень неудобно по антропометрии, его прогнут, слишком физушный Махачев в этом весе, чтобы с ним в клинче бодаться. Махачев не Оливейра — делая зашагивание, он так не накроется, как накрылся Чарльз. Он вообще позицию в борьбе теряет крайне редко.

В партере Илии будет очень тяжело. Так, как грузит сверху Махачев, так, как он блокирует свипы и не дает пространства — ну никто больше так не работает в легком и полусреднем. Ну может, разок Илия что-то супертехничное сделает, пролежав пару минут, но второй раз это уже не пройдет, и сил будет гораздо меньше. А бросать свои комбинации, когда полежал пару раундов под плитой — будет тяжело, забьются руки. И ведь снова потом повалят. А мощи и габаритов, чтобы любыми ударами как угодно брошенными доставать, чтобы сталкивать, проламывать — у Илии нет. Ему именно нужно бросать технично, четко, быстро, в своем ритме, а этого ритма у него не будет, как не было ни на секунду его у Маддалены.

Ислам Махачев и&nbsp;Джек Делла Маддалена.Махачев показал высочайший класс. Держал Маддалену внизу без особых усилий, с трех лоу-киков разбил икру в хлам

Гораздо интереснее в этом смысле бой Ислама с Чимаевым. У него больше шансов против Чимаева в 84, чем у Топурии против Ислама в 77. Но сначала — страшно хотелось бы увидеть бой Ислама против Рахмонова/Моралеса. Моралес — редчайший атлет для 77 кг. Огромный, мощный боец с размахом рук 201 см (как в полутяжелом весе) и динамитом в каждой руке. Он бросает панчи с дистанции киков! Посмотрите бой с Бернсом — то, откуда доставал Моралес руками, в этой весовой достают только ногами. И настолько он крупный, тяжелый, что из любой борьбы выходит легко, его не могут держать.

Илия Топурия.
Фото Global Look Press

Брейди, лучший борец полусреднего веса, шел фаворитом, он действительно очень хорошо борется, физически сильный, но Моралес не дал ему ни единого входа для тейкдауна. Центр тяжести перенес очень низко, чтобы встречать проходы, и начал бросать бомбы длиннющими руками. Брейди просто некуда было бежать. Конечно, Махачев борется еще сильнее Брейди, он гораздо лучше и умнее в стойке, но Моралес не тот, с кем кикбоксируют на очки. С ним многие варианты защиты не будут работать, тут придется форсированно бороть, и вопрос — как долго Ислам сможет держать его внизу.

Если Моралес — самый опасный соперник, то Рахмонов — самый сложный. Он тяжело бьет с рук и ног, габаритный, отлично борется, из самых непредсказуемых позиций закрывает удушающие. Есть и Пратес, который становится звездой, есть Гэрри — все эти ребята под 190 см и выше, очень мощные и неудобные. Маддалена был трудным испытанием, но он небольшой полусредневес, в котором нет этой стихийной мощи. Рахмонов, Моралес, Пратес, Гэрри — гигантские. С ними Исламу придется пройти через новый уровень опасности.

6

  • Роман Морковкин

    С Камшотом - без шансов. Вообще прям никаких. Как клопа разделает Чимай Махача. Но они вряд ли будут драться.

    16.11.2025

  • Роман Морковкин

    Топурия - далеко не Маддалена. С Илюшиным таймингом и подачей может и щёлкнуть раздавителя на первом сближении. Но, согласен, Махач будет фаворитом за счёт борьбы и габаритов.

    16.11.2025

  • Тор-1

    Все точно так. Махачев в легкий вес уже не вернется. А Топурия и для лёгкого веса мелковат - куда ему в полусредний! Так что их бой никогда уже не состоится.

    16.11.2025

  • h r

    Если делаете cтавки -> infostavki.ru

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Удачи Исламу! Главное - без травм.

    16.11.2025

  • За спорт!

    У него и с Чимаевым шансы будут за третий пояс. А с Топурией пусть Царукян дер?тся.

    16.11.2025

    Джек Делла Маддалена
    Илия Топурия
    Ислам Махачев
    UFC
    UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
