Емельяненко, Хабиб или Махачев: кто наш самый великий боец в истории?

Илья Андреев рассуждает о вечном вопросе.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

Ислам Махачев стал двойным чемпионом UFC, и снова возник неизбежный в единоборствах вопрос, кто же самый великий российский боец ММА.

Вариантов три. Федор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев.

Федор был чемпионом Pride, лучшим бойцом 2000-х, не проигрывал почти 10 лет. И всегда давал людям яркие бои. Наш легендарный Последний Император. Когда дрался Федор — будто вся Россия дралась.

Хабиб ушел непобежденным, с рекордом 29-0 в ММА и 13-0 в UFC, а главное — ни в одном поединке не получил хотя бы сколько-нибудь значимого урона, никто не нашел противоядия против его ММА-борьбы. Если мы говорим о слабых сторонах какого угодно бойца, то вспоминаем случаи, когда его ловили на приемы, бороли, перебивали, забивали, локтями рассекали, роняли и т. д. Когда же мы говорим о слабых сторонах Хабиба, то вспоминаем какие-то одиночные пропущенные удары — как в бою с Джонсоном, и гильотину Порье, и ничего из этого не нанесло ему ущерба. Была еще равная схватка с Тибау, и там Хабиб тоже ущерба не принял. Просто поразительная прочность. Даже у Джона Джонса не было такой и нет.

У Ислама тоже нет такой прочности, как у Хабиба. Он проиграл нокаутом Адриану Мартинсу (хотя остановка была спорной), падал в поединке с Алексом Волкановски, уходил из октагона с разбитым лицом. Но, в отличие от Хабиба, поднялся на вес выше и стал там чемпионом, первым в истории России двойным чемпионом UFC. И пояс в легком весе взял, досрочно победив человека, который шел на серии из 11 побед (10 — досрочные): Ислам сначала отправил Чарльза Оливейру в нокдаун, а затем задушил. Потом у Махачева был бой с первым номером p4p Волкановски, и Ислам снова выиграл — пусть и не без проблем. В реванше же наш дагестанец быстро прибил австралийца хай-киком. Понятно, что Волкановски полулегковес, а на реванш вышел на недельном уведомлении. Но давайте честно: Алексу, этому бойцу от Бога, на тот момент был по силам любой легковес. Он и любому полусредневесу смог бы дать конкурентный поединок.

В Нью-Йорке же против Ислама вышел человек, который ниже полусреднего веса не опускался. Итог: Махачев в стойке Маддалену перебил, легко переводил его вниз и подолгу удерживал. Ожидалось, конечно, что Ислам постарается контролировать Джека на земле, но не настолько же долго! За пять раундов набралось аж 19 минут. Причем Махачев сделал лишь четыре попытки тейкдауна — прошли все. И контроль Ислама — это не вялое залеживание, а постоянный поиск удушающего/болевого. Вот и с Маддаленой он, только повалив соперника, сразу попробовал исполнить удушающий Д'Арсе. Затем еще пару раз хотел выйти на этот прием, и тут надо выразить уважение Джеку — за то, что смог защититься от коронки Махачева. Но больше Маддалена ничем не удивил. А вот Ислам сумел — калф-киками отбил австралийцу ногу, не дал выйти на подходящую дистанцию.

Что важно: Ислам в габаритах ничуть не уступал Маддалене, значит, набрал вес правильно — так, что смог восстановить его к бою, набрать за 40 часов после взвешивания 8-10 килограммов. Также Махачев подтвердил аксиому, что если боец переходит на вес выше, то и выносливость у него как минимум хуже не становится — в пятом раунде он дышал так же, как в первом.

Есть люди, которые обвиняют Махачева в незрелищности. Обвиняют в незрелищности бойца, который сделал в UFC 11 досрочек, шесть из которых — в первом раунде. Таким, по-моему, вообще не следует смотреть ММА, и уж тем более бокс или борьбу — только кулачку или вообще пощечины. ММА, не говоря уж о боксе и борьбе, — это уже давно про мастерство, это уже давно спорт высших достижений, где есть особая подготовка, особые методики, диеты, школы и т. д. А переводы Махачева, его борьба в партере — это спортивное мастерство высшей пробы.

Возвращаясь к вопросу, кто самый великий. Тема, конечно, ребяческая. Очевидно, что у каждого спортсмена своя эпоха. Но мы пишем о спорте, где спорить насчет того, кто самый великий, будут всегда и везде — в любом виде, особенно когда это единоборства.

Так вот, если взять исключительно спортивную составляющую, вполне логично утверждать, что величайший российский боец — Махачев. Более того, он вполне может претендовать и на топ-5 величайших вообще.

Ислам уже обогнал Хабиба по достижениям. Кто сильнее как боец, то есть кто выиграл бы в очном противостоянии? Все же оба выступали в легком весе. Тут аргументы найдутся и в пользу того, и в пользу другого. Нурмагомедов — это монстр ММА, уникальный боец. Но достижений у Махачева уже больше, это сомнению не подлежит.

Больше ли у Ислама достижений, чем у Федора? Вопрос дискуссионный. У Емельяненко перед поражением от Фабрисиу Вердума был рекорд 31-1, он не проигрывал 10 лет. У Ислама сейчас рекорд 28-1, и он тоже не проигрывает 10 лет. Во времена Федора ММА были не так развиты, как сейчас, а среди тяжей качественных бойцов всегда было и будет меньше, чем среди легковесов. С другой стороны, самые физически сильные — это именно тяжи. Тут выше риск улететь в нокаут. Тут сложнее не проигрывать 10 лет. Несмотря на вечный недобор бойцов высокого класса, тяжелый вес — самая элитная категория, что в ММА, что в боксе.

Но Махачев будет продолжать биться. Федор после 32 стал регрессировать, Хабиб в 32 вообще завязал с боями, а Махачеву сейчас 34 — и он прогрессирует и умудряется удивлять калф-киками. Исходя из боя с Маддаленой, сложилось ощущение, что такой уровень Ислам сможет показывать еще минимум года два.

Возможно, боссы UFC видят его следующим соперником Илию Топурию, чемпиона в легком весе, еще и чтобы они подрались на лужайке у Белого дома. Но Илия, поднявшийся в легкий из полулегкого, слишком уступает Махачеву в габаритах. Грузин, безусловно, опасен, но не настолько, как полусредневесы Шавкат Рахмонов и Майкл Моралес. Именно кто-то из них, по справедливости, должен биться с Махачевым. И ведь Ислам настолько уверенно выиграл у Маддалены, что его шансы даже против чемпиона в среднем весе Хамзата Чимаева представляются солидными. Побороть себя Махачев не позволит, а если и позволит — то опасно сконтрит, в стойке даст бой. Самые большие вызовы у Ислама еще впереди, свою значимость в истории ММА он может только укрепить.

В этом году в UFC было уже пять титульных боев с участием россиян — Махачев (две победы), Умар Нурмагодедов (поражение), Магомед Анкалаев (победа и поражение). Если считать за российского бойца Чимаева, то и вовсе шесть (Хамзат победил). А 6 декабря Петр Ян попробует взять реванш у Мераба Двалишвили и вернуть пояс в легчайшем весе.

За последние три года российский спорт забанили почти везде, а вот ММА не тронули. И успехи в ММА у нас серьезные. Нельзя сказать, что смешанные единоборства стали в стране флагманским видом спорта, тем более в последние лет 10 лучших бойцов поставляет в основном Северный Кавказ, тогда как многие другие не дают их совсем. Но мало где российские спортсмены постоянно на виду, как в ММА, мало где, как в ММА, они по-настоящему популярны — причем во многих странах.

Как там сказал Махачев сразу после победы над Маддаленой? Простенько, но эмоционально, с надрывом, от души: «У нас самая сильная страна! Самая сильная республика! Самые лучшие бойцы!»