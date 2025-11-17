Видео
UFC. Статьи
Сегодня, 08:00

Емельяненко, Хабиб или Махачев: кто наш самый великий боец в истории?

Махачев победил Делла Маддалену и стал двойным чемпионом UFC
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Ислам Махачев — обладатель двух поясов UFC.
Фото Global Look Press
Илья Андреев рассуждает о вечном вопросе.
ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

Ислам Махачев стал двойным чемпионом UFC, и снова возник неизбежный в единоборствах вопрос, кто же самый великий российский боец ММА.

Вариантов три. Федор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев.

Федор был чемпионом Pride, лучшим бойцом 2000-х, не проигрывал почти 10 лет. И всегда давал людям яркие бои. Наш легендарный Последний Император. Когда дрался Федор — будто вся Россия дралась.

Хабиб ушел непобежденным, с рекордом 29-0 в ММА и 13-0 в UFC, а главное — ни в одном поединке не получил хотя бы сколько-нибудь значимого урона, никто не нашел противоядия против его ММА-борьбы. Если мы говорим о слабых сторонах какого угодно бойца, то вспоминаем случаи, когда его ловили на приемы, бороли, перебивали, забивали, локтями рассекали, роняли и т. д. Когда же мы говорим о слабых сторонах Хабиба, то вспоминаем какие-то одиночные пропущенные удары — как в бою с Джонсоном, и гильотину Порье, и ничего из этого не нанесло ему ущерба. Была еще равная схватка с Тибау, и там Хабиб тоже ущерба не принял. Просто поразительная прочность. Даже у Джона Джонса не было такой и нет.

Ислам Махачев и&nbsp;Джек Делла Маддалена.Махачев показал высочайший класс. Держал Маддалену внизу без особых усилий, с трех лоу-киков разбил икру в хлам

У Ислама тоже нет такой прочности, как у Хабиба. Он проиграл нокаутом Адриану Мартинсу (хотя остановка была спорной), падал в поединке с Алексом Волкановски, уходил из октагона с разбитым лицом. Но, в отличие от Хабиба, поднялся на вес выше и стал там чемпионом, первым в истории России двойным чемпионом UFC. И пояс в легком весе взял, досрочно победив человека, который шел на серии из 11 побед (10 — досрочные): Ислам сначала отправил Чарльза Оливейру в нокдаун, а затем задушил. Потом у Махачева был бой с первым номером p4p Волкановски, и Ислам снова выиграл — пусть и не без проблем. В реванше же наш дагестанец быстро прибил австралийца хай-киком. Понятно, что Волкановски полулегковес, а на реванш вышел на недельном уведомлении. Но давайте честно: Алексу, этому бойцу от Бога, на тот момент был по силам любой легковес. Он и любому полусредневесу смог бы дать конкурентный поединок.

В Нью-Йорке же против Ислама вышел человек, который ниже полусреднего веса не опускался. Итог: Махачев в стойке Маддалену перебил, легко переводил его вниз и подолгу удерживал. Ожидалось, конечно, что Ислам постарается контролировать Джека на земле, но не настолько же долго! За пять раундов набралось аж 19 минут. Причем Махачев сделал лишь четыре попытки тейкдауна — прошли все. И контроль Ислама — это не вялое залеживание, а постоянный поиск удушающего/болевого. Вот и с Маддаленой он, только повалив соперника, сразу попробовал исполнить удушающий Д'Арсе. Затем еще пару раз хотел выйти на этот прием, и тут надо выразить уважение Джеку — за то, что смог защититься от коронки Махачева. Но больше Маддалена ничем не удивил. А вот Ислам сумел — калф-киками отбил австралийцу ногу, не дал выйти на подходящую дистанцию.

Что важно: Ислам в габаритах ничуть не уступал Маддалене, значит, набрал вес правильно — так, что смог восстановить его к бою, набрать за 40 часов после взвешивания 8-10 килограммов. Также Махачев подтвердил аксиому, что если боец переходит на вес выше, то и выносливость у него как минимум хуже не становится — в пятом раунде он дышал так же, как в первом.

Есть люди, которые обвиняют Махачева в незрелищности. Обвиняют в незрелищности бойца, который сделал в UFC 11 досрочек, шесть из которых — в первом раунде. Таким, по-моему, вообще не следует смотреть ММА, и уж тем более бокс или борьбу — только кулачку или вообще пощечины. ММА, не говоря уж о боксе и борьбе, — это уже давно про мастерство, это уже давно спорт высших достижений, где есть особая подготовка, особые методики, диеты, школы и т. д. А переводы Махачева, его борьба в партере — это спортивное мастерство высшей пробы.

Ислам Махачев и&nbsp;Джек Делла Маддалена.«Кто следующий соперник? Я готов». Слова Махачева после исторической победы в полусреднем весе

Возвращаясь к вопросу, кто самый великий. Тема, конечно, ребяческая. Очевидно, что у каждого спортсмена своя эпоха. Но мы пишем о спорте, где спорить насчет того, кто самый великий, будут всегда и везде — в любом виде, особенно когда это единоборства.

Так вот, если взять исключительно спортивную составляющую, вполне логично утверждать, что величайший российский боец — Махачев. Более того, он вполне может претендовать и на топ-5 величайших вообще.

Ислам уже обогнал Хабиба по достижениям. Кто сильнее как боец, то есть кто выиграл бы в очном противостоянии? Все же оба выступали в легком весе. Тут аргументы найдутся и в пользу того, и в пользу другого. Нурмагомедов — это монстр ММА, уникальный боец. Но достижений у Махачева уже больше, это сомнению не подлежит.

Больше ли у Ислама достижений, чем у Федора? Вопрос дискуссионный. У Емельяненко перед поражением от Фабрисиу Вердума был рекорд 31-1, он не проигрывал 10 лет. У Ислама сейчас рекорд 28-1, и он тоже не проигрывает 10 лет. Во времена Федора ММА были не так развиты, как сейчас, а среди тяжей качественных бойцов всегда было и будет меньше, чем среди легковесов. С другой стороны, самые физически сильные — это именно тяжи. Тут выше риск улететь в нокаут. Тут сложнее не проигрывать 10 лет. Несмотря на вечный недобор бойцов высокого класса, тяжелый вес — самая элитная категория, что в ММА, что в боксе.

Но Махачев будет продолжать биться. Федор после 32 стал регрессировать, Хабиб в 32 вообще завязал с боями, а Махачеву сейчас 34 — и он прогрессирует и умудряется удивлять калф-киками. Исходя из боя с Маддаленой, сложилось ощущение, что такой уровень Ислам сможет показывать еще минимум года два.

Ислам Махачев.Все так ждали боя Махачев — Топурия, но теперь интереса мало. Ислам просто раздавит Илию

Возможно, боссы UFC видят его следующим соперником Илию Топурию, чемпиона в легком весе, еще и чтобы они подрались на лужайке у Белого дома. Но Илия, поднявшийся в легкий из полулегкого, слишком уступает Махачеву в габаритах. Грузин, безусловно, опасен, но не настолько, как полусредневесы Шавкат Рахмонов и Майкл Моралес. Именно кто-то из них, по справедливости, должен биться с Махачевым. И ведь Ислам настолько уверенно выиграл у Маддалены, что его шансы даже против чемпиона в среднем весе Хамзата Чимаева представляются солидными. Побороть себя Махачев не позволит, а если и позволит — то опасно сконтрит, в стойке даст бой. Самые большие вызовы у Ислама еще впереди, свою значимость в истории ММА он может только укрепить.

В этом году в UFC было уже пять титульных боев с участием россиян — Махачев (две победы), Умар Нурмагодедов (поражение), Магомед Анкалаев (победа и поражение). Если считать за российского бойца Чимаева, то и вовсе шесть (Хамзат победил). А 6 декабря Петр Ян попробует взять реванш у Мераба Двалишвили и вернуть пояс в легчайшем весе.

За последние три года российский спорт забанили почти везде, а вот ММА не тронули. И успехи в ММА у нас серьезные. Нельзя сказать, что смешанные единоборства стали в стране флагманским видом спорта, тем более в последние лет 10 лучших бойцов поставляет в основном Северный Кавказ, тогда как многие другие не дают их совсем. Но мало где российские спортсмены постоянно на виду, как в ММА, мало где, как в ММА, они по-настоящему популярны — причем во многих странах.

Как там сказал Махачев сразу после победы над Маддаленой? Простенько, но эмоционально, с надрывом, от души: «У нас самая сильная страна! Самая сильная республика! Самые лучшие бойцы!»

69

  • Симон Вирсаладзе

    В смысле? Какая обезьяна самая жуткая в этом зоопарке?

    17.11.2025

  • Gordon

    Естественно, Емельяненко. Как минимум потому, что эти оба не наши. А про Нурмагомедова, который закончил молодым, вообще говорить нечего. Если же сугубо про качества бойца речь, то Фёдор в разы универсальней.

    17.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Емельяненко--украинец, родился в Украине......два дагестанца--граждане бабайских стран.....где здесь наши??......наш Валуев, Поветкин, Лебедев...:grin::grin::grin:

    17.11.2025

  • winvem

    Конечно, Федор

    17.11.2025

  • _Mike N_

    Овечкин - лучший ! Он за час выпивает 3 литра чешского пива !

    17.11.2025

  • _Mike N_

    и в ванной с 10 мужчинами (как Хабиб) замечен не был ! :laughing::laughing::laughing:

    17.11.2025

  • Stranger in the Night

    Объясняю еще раз на пальцах: ПНХ.

    17.11.2025

  • Исаев-Штирлиц

    это было самое смешное и позорное, что было придумано в борьбе...кто первый разорвет захват....учитывая огромную жирную бочку Гарднера с туловищем баобаба - это был единственный шанс украсть золото у Карелина

    17.11.2025

  • albou2

    Блин, а нас в школе учили, что лучшие бойцы - это Матросов, Талалихин, Карбышев, Космодемьянская… А оказывается, это какие то бородачи потные….

    17.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    "Чувак!" (из хф "Стиляги")

    17.11.2025

  • Levbereg

    Самый Великий это великий Александр Карелин. Нет пока никого, кто бы рядом стоял с ним по своему уровню и статусу. Каждый его бой был боем за престиж страны! Трёхкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион Мира. Двеннадцать раз побеждал Европу. Его боялись и уважали все соперники и в том числе профессионалы во всём Мире. Никогда не забуду бой с японцем Акирой Маедой.

    17.11.2025

  • Робин из Локсли

    Это Субуля.Он сбежал из Гей Хауса накануне свадьбы.

    17.11.2025

  • Як Цидрак

    Пересчитал бы среднее количество комментов на 1 статью отдела единоборств за год к примеру, да лениво, навскидку не наберется и 10. Че здесь вообще андреевская команда делает который год, если большинству адресатов это пофик, а половина из меньшинства не признают махачевых россиянами? Куда вообще идут мои налоги?:grin:

    17.11.2025

  • Купер/Canadec/

    ублюдок это Док....который ублюжает...

    17.11.2025

  • Аргус

    Да к большинство профессиональных спортсменов живет и тренируется зарубежом.

    17.11.2025

  • Андрей П

    А где Федор в голосовании? Указали двух бородатых арабов, не имеющих отношения к РОССИИ и довольны. Чему вы в СЭ все время радуетесь, когда публикуете статьи про этих ушлепков?

    17.11.2025

  • Шевроле

    У императора нет и не будет конкуренции, он всегда первый( а по отношению к соперникам тем более).

    17.11.2025

  • Belousov

    Когда хабиб и махачев стали нашими?!? Они граждане ОАЭ. Какое отношение они имеют к России? Да и уровень противников это конечно курам на смех, два весогонщика-яйценюха, против человека который выступал в супертяжах, где любой удар мог стать фатальным, где он вынес 7 будущих чемпионов этого самого UFC. Так что вопрос надо ставить иначе - у журналиста в мозгах насвай или плов?

    17.11.2025

  • Чиполлино

    "Если считать за российского бойца Чимаева, то и вовсе шесть". Алле, даный персонаж после победы восхвалял и благодарил ОАЭ и лично короля. Вы вообще не одупляете, как отлчить своих от чужих?

    17.11.2025

  • Чиполлино

    Тут из наших только Емельяненко, двое других только по рождению "наши", живут тренируются за границей, с флагом России замечаны не были.

    17.11.2025

  • Кабанчик

    Хабиб выступал ха ОАЭ, Емельяненко вовремя не ушел, получил под старость мандюлей и великим тоже не стал поэтому, пожалуй тогда Махачев лучший из них

    17.11.2025

  • Аргус

    Еще раз повторяю, учи мат. часть, что такое любительский спорт и, что такое профессиональный. Есть такая градация, насколько она верная, это просто демагогия. Да к вот Карелин выступал в любительском спорте!

    17.11.2025

  • Исаев-Штирлиц

    не воняй, золупа, эта жирная пиндосская бочка никогда Карелина не укладывала...заглоти печеньку в клеточку и засохни

    17.11.2025

  • АбАкУмоВ

    Ты ещё раз сказал что Карелин любитель и он выступал в профессиональном спорте..Профессионалы это не те кто получает за это деньги это западный шаблон.. Когда супер серию по хоккею играли канадцы считали наших любителями а ты повторяешь туже ошибку ..Олимпиада и есть профессиональный спорт.. Любители это когда к примеру мы с тобой оденем перчатки и будем махать руками и ногами друг с другом

    17.11.2025

  • Аргус

    Гарднер

    17.11.2025

  • Аргус

    Не уложил, зачем глупости писать? А победил с разницей в один балл, не проведя при этом ни одного активного действия за бой!

    17.11.2025

  • Исаев-Штирлиц

    тебе кто разрешил снять никаб, пихва чернильная?

    17.11.2025

  • Maxim Feduskin

    Объясняю ещё раз на пальцах. Не надо верить в 80-90% прохода от всяких телега-каналов, пабликов и т.д. Есть же давно проверенный сервис. 13 лет работает. Найти его легко в любом поиске по фразе: «stavka-prognoz.ru». Гарантии!

    17.11.2025

  • Аргус

    Что значит он бился с оппозицией самого высокого уровня? Вес реальный Хабиба под 90 кг выступал он в категории 70 кг, гоняя по 20 кг. Бьюсь об заклад , что оппозиции достойного уровня ему подобрать еще можно было очень много. Федор достиг уровня, но при этом выступал в разных промоушеннах с разными бойцами. У которых разные вес был и антропромитрические данные, зачастую во много раз превосходившие данные самого Федора. При таком раскладе не проигрывать 10 лет, это великое достижение. Я могу точно так же вопрос задать , а кому интересно было смотреть как Хабиб перебарывал комфортных для себя ударников легковесов?

    17.11.2025

  • dinela

    У верблюда два горба,потому что жизнь-борьба!

    17.11.2025

  • Иван

    Поддубный. а из перечисленных в заголовке, боец один. и двое бородатых любителей поваляться с мужиками в обнимку

    17.11.2025

  • Fedor

    Самый великий, безусловно, Емельяненко. Он не гонял вес, чтобы драться в категории минус 10-15 кг, и как настоящий мужик не боялся выходить против соперников, которые на 10-20 кг тяжелее его, и даже на 50 (!!!) кг /как Хон Ман Чой/. А ещё он скромен, не орал, что он самый лучший, моё наследие /"моя прелесть" :rofl::rofl::rofl:/. И не устраивал обезьяньи драки в зале за пределами ринга. Ну и дрался с топами, типа Крокопа + ещё 7 чемпионов UFC победил. У Хабиба и Ислама такой оппозиции и близко не было.

    17.11.2025

  • Аргус

    Видимо флагов Эмиратов много было?

    17.11.2025

  • Mv Mv

    Если сделать голосование, бородачи даже в балете выиграют и шахматах

    17.11.2025

  • Mv Mv

    Так и есть. Сейчас там одни животные выступают

    17.11.2025

  • Топотун

    Любишь нюхать пердок ?

    17.11.2025

  • Топотун

    Доброе утро, Господин.

    17.11.2025

  • vas.umar

    на закате карьеры.как фамилия того пиндоса?правильно-никак)фартануло раз и исчез из спорта

    17.11.2025

  • Аргус

    Я не писал, что Карелин не профессиональный спортсмен , а написал, что он не выступал в профессиональном спорте, а это две большие разницы. Да к вот тот спорт в котором выступал Карелин называется любительским, и это не я придумал.

    17.11.2025

  • vas.umar

    все просто-чемпиона красит его оппозиция.фамилию маддалена никто через месяц не вспомнит,он случайный чемпион,а крокоп, силва,кутюр,ранделмен помнят спустя десятилетия)как бы ответ на вопрос в заголовке очевиден

    17.11.2025

  • МаратХ

    Техника называется-яйценюхство

    17.11.2025

  • АбАкУмоВ

    Карелин и есть профессиональный спортсмен ..А ты судишь по канадским и западным меркам где профессионалом считают того кто получает за это деньги.. Поэтому ты глупость сказал..

    17.11.2025

  • АбАкУмоВ

    Только в голове автора можно этих троих сравнивать.. Дешёвая форма хайпа.. Что бы сравнить бойцов нужно что бы они бились друг против друга.. Если этого нет это демагагия..

    17.11.2025

  • Овечкин

    Овечкин!

    17.11.2025

  • bm

    Если про "наш", то это Емельяненко. А так .......... Емельяненко побеждал всех в тяжелом весе, гле нет весогонки. Современные бойцы мелких весов - это больше медицина, чем спорт.

    17.11.2025

  • Топотун

    Он бы и тебя побил, Бендера!

    17.11.2025

  • Keep Calm And Carry On

    Величие в том, что он бился с оппозицией самого высокого уровня в своей карьере, достиг самой вершины и сошел с нее непобежденным. Федор тоже достигал, но снова продолжал зачем-то туда карабкаться, а порох в пороховницах уже отсырел )) Грустное зрелище это Федор в конце карьеры, которого хватало максимум на 1 раунд и который падал как подкошенный от одного удара - сколько таких моментов было, посчитайте... И кому это надо на такое смотреть? Если только чтобы увидеть Федора, то повесьте его портрет на стену и молитесь ему хоть каждый день ))

    17.11.2025

  • _Mike N_

    а чего красивого в том, что бородатый чурбан лежит 25 минут на сопернике, часто лицом в его заднице и вдыхая пердеж ???

    17.11.2025

  • Аргус

    И там он был без флага. Просто странные сравнения любительского спорта, где действительно выступают за страну, с профессиональным, где главное бабло.

    17.11.2025

  • _Mike N_

    так Махачев тоже гражданин Эмиратов, поэтому не было никаких российских флагов !

    17.11.2025

  • _Mike N_

    Самый лучший боец лилипут Хасбик - он побил кота ! :laughing::laughing::laughing:

    17.11.2025

  • ToLkUnet

    Самый великий тот, чьи бои хочется пересмотреть

    17.11.2025

  • МаратХ

    Гражданина ОАЭ Хабиба не надо трогать, также как и Чимаева

    17.11.2025

  • Топотун

    Да, прикольный видосик:)

    17.11.2025

  • 1~18

    Слава Дацик ) А если серьезно, ну не заходит зрителю в РФ вид спорта в котором место действия называется клеткой. Клетка это больше про зоопарк или цирк.

    17.11.2025

  • Топотун

    Пиндос потом его уложил :(

    17.11.2025

  • Топотун

    А Купэ Ублюдок....

    17.11.2025

  • DaviT MosKv

    самый великий боец в истории? сколько лет этой истории самой, чтобы в ней были великие?

    17.11.2025

  • Аргус

    И в чем величие трястись за свой ноль в графе поражений выступая только там где тебе комфортно? Федор и в ринге бился и в клетку мог выйти, а это две большие разницы.

    17.11.2025

  • Купер/Canadec/

    Один раз японца какого то опрокинул...

    17.11.2025

  • Купер/Canadec/

    Махачев молот...

    17.11.2025

  • Аргус

    Карелин вообще в профессиональном спорте не выступал.

    17.11.2025

  • Friend of Misery

    Самый великий- это Карелин. Он фотографировался с флагом России, поэтому при его победах была гордость за нашу страну.

    17.11.2025

  • Александр Золотов

    Заголовок статьи позволяет нам выбрать лучшего из трёх бойцов. В голосовании Федор почему то не участвует.

    17.11.2025

  • Keep Calm And Carry On

    Если бы Емельяненко вовремя ушел, то однозначно был бы он, потому что видеть как бьют пенсионера это такое себе для восприятия его величия ) Мачев однозначно лучший из наших ММА бойцов, Хабиб второй

    17.11.2025

  • Бергкамп 10

    к тебя спрашивают за мма умник

    17.11.2025

  • рustot

    Самый великий борец - это Карелин

    17.11.2025

  • Топотун

    Топа за зверян ессно !

    17.11.2025

  • Висячка

    Олег Тактаров.

    17.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Ислам Махачев
    Федор Емельяненко
    Хабиб Нурмагомедов
    UFC
    UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
