Емельяненко, Хабиб или Махачев: кто наш самый великий боец в истории?

Ислам Махачев стал двойным чемпионом UFC, и снова возник неизбежный в единоборствах вопрос, кто же самый великий российский боец ММА.
Вариантов три. Федор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев.
Федор был чемпионом Pride, лучшим бойцом 2000-х, не проигрывал почти 10 лет. И всегда давал людям яркие бои. Наш легендарный Последний Император. Когда дрался Федор — будто вся Россия дралась.
Хабиб ушел непобежденным, с рекордом 29-0 в ММА и 13-0 в UFC, а главное — ни в одном поединке не получил хотя бы сколько-нибудь значимого урона, никто не нашел противоядия против его ММА-борьбы. Если мы говорим о слабых сторонах какого угодно бойца, то вспоминаем случаи, когда его ловили на приемы, бороли, перебивали, забивали, локтями рассекали, роняли и т. д. Когда же мы говорим о слабых сторонах Хабиба, то вспоминаем какие-то одиночные пропущенные удары — как в бою с Джонсоном, и гильотину Порье, и ничего из этого не нанесло ему ущерба. Была еще равная схватка с Тибау, и там Хабиб тоже ущерба не принял. Просто поразительная прочность. Даже у Джона Джонса не было такой и нет.
У Ислама тоже нет такой прочности, как у Хабиба. Он проиграл нокаутом Адриану Мартинсу (хотя остановка была спорной), падал в поединке с Алексом Волкановски, уходил из октагона с разбитым лицом. Но, в отличие от Хабиба, поднялся на вес выше и стал там чемпионом, первым в истории России двойным чемпионом UFC. И пояс в легком весе взял, досрочно победив человека, который шел на серии из 11 побед (10 — досрочные): Ислам сначала отправил Чарльза Оливейру в нокдаун, а затем задушил. Потом у Махачева был бой с первым номером p4p Волкановски, и Ислам снова выиграл — пусть и не без проблем. В реванше же наш дагестанец быстро прибил австралийца хай-киком. Понятно, что Волкановски полулегковес, а на реванш вышел на недельном уведомлении. Но давайте честно: Алексу, этому бойцу от Бога, на тот момент был по силам любой легковес. Он и любому полусредневесу смог бы дать конкурентный поединок.
В Нью-Йорке же против Ислама вышел человек, который ниже полусреднего веса не опускался. Итог: Махачев в стойке Маддалену перебил, легко переводил его вниз и подолгу удерживал. Ожидалось, конечно, что Ислам постарается контролировать Джека на земле, но не настолько же долго! За пять раундов набралось аж 19 минут. Причем Махачев сделал лишь четыре попытки тейкдауна — прошли все. И контроль Ислама — это не вялое залеживание, а постоянный поиск удушающего/болевого. Вот и с Маддаленой он, только повалив соперника, сразу попробовал исполнить удушающий Д'Арсе. Затем еще пару раз хотел выйти на этот прием, и тут надо выразить уважение Джеку — за то, что смог защититься от коронки Махачева. Но больше Маддалена ничем не удивил. А вот Ислам сумел — калф-киками отбил австралийцу ногу, не дал выйти на подходящую дистанцию.
Что важно: Ислам в габаритах ничуть не уступал Маддалене, значит, набрал вес правильно — так, что смог восстановить его к бою, набрать за 40 часов после взвешивания 8-10 килограммов. Также Махачев подтвердил аксиому, что если боец переходит на вес выше, то и выносливость у него как минимум хуже не становится — в пятом раунде он дышал так же, как в первом.
Есть люди, которые обвиняют Махачева в незрелищности. Обвиняют в незрелищности бойца, который сделал в UFC 11 досрочек, шесть из которых — в первом раунде. Таким, по-моему, вообще не следует смотреть ММА, и уж тем более бокс или борьбу — только кулачку или вообще пощечины. ММА, не говоря уж о боксе и борьбе, — это уже давно про мастерство, это уже давно спорт высших достижений, где есть особая подготовка, особые методики, диеты, школы и т. д. А переводы Махачева, его борьба в партере — это спортивное мастерство высшей пробы.
Возвращаясь к вопросу, кто самый великий. Тема, конечно, ребяческая. Очевидно, что у каждого спортсмена своя эпоха. Но мы пишем о спорте, где спорить насчет того, кто самый великий, будут всегда и везде — в любом виде, особенно когда это единоборства.
Так вот, если взять исключительно спортивную составляющую, вполне логично утверждать, что величайший российский боец — Махачев. Более того, он вполне может претендовать и на топ-5 величайших вообще.
Ислам уже обогнал Хабиба по достижениям. Кто сильнее как боец, то есть кто выиграл бы в очном противостоянии? Все же оба выступали в легком весе. Тут аргументы найдутся и в пользу того, и в пользу другого. Нурмагомедов — это монстр ММА, уникальный боец. Но достижений у Махачева уже больше, это сомнению не подлежит.
Больше ли у Ислама достижений, чем у Федора? Вопрос дискуссионный. У Емельяненко перед поражением от Фабрисиу Вердума был рекорд 31-1, он не проигрывал 10 лет. У Ислама сейчас рекорд 28-1, и он тоже не проигрывает 10 лет. Во времена Федора ММА были не так развиты, как сейчас, а среди тяжей качественных бойцов всегда было и будет меньше, чем среди легковесов. С другой стороны, самые физически сильные — это именно тяжи. Тут выше риск улететь в нокаут. Тут сложнее не проигрывать 10 лет. Несмотря на вечный недобор бойцов высокого класса, тяжелый вес — самая элитная категория, что в ММА, что в боксе.
Но Махачев будет продолжать биться. Федор после 32 стал регрессировать, Хабиб в 32 вообще завязал с боями, а Махачеву сейчас 34 — и он прогрессирует и умудряется удивлять калф-киками. Исходя из боя с Маддаленой, сложилось ощущение, что такой уровень Ислам сможет показывать еще минимум года два.
Возможно, боссы UFC видят его следующим соперником Илию Топурию, чемпиона в легком весе, еще и чтобы они подрались на лужайке у Белого дома. Но Илия, поднявшийся в легкий из полулегкого, слишком уступает Махачеву в габаритах. Грузин, безусловно, опасен, но не настолько, как полусредневесы Шавкат Рахмонов и Майкл Моралес. Именно кто-то из них, по справедливости, должен биться с Махачевым. И ведь Ислам настолько уверенно выиграл у Маддалены, что его шансы даже против чемпиона в среднем весе Хамзата Чимаева представляются солидными. Побороть себя Махачев не позволит, а если и позволит — то опасно сконтрит, в стойке даст бой. Самые большие вызовы у Ислама еще впереди, свою значимость в истории ММА он может только укрепить.
В этом году в UFC было уже пять титульных боев с участием россиян — Махачев (две победы), Умар Нурмагодедов (поражение), Магомед Анкалаев (победа и поражение). Если считать за российского бойца Чимаева, то и вовсе шесть (Хамзат победил). А 6 декабря Петр Ян попробует взять реванш у Мераба Двалишвили и вернуть пояс в легчайшем весе.
За последние три года российский спорт забанили почти везде, а вот ММА не тронули. И успехи в ММА у нас серьезные. Нельзя сказать, что смешанные единоборства стали в стране флагманским видом спорта, тем более в последние лет 10 лучших бойцов поставляет в основном Северный Кавказ, тогда как многие другие не дают их совсем. Но мало где российские спортсмены постоянно на виду, как в ММА, мало где, как в ММА, они по-настоящему популярны — причем во многих странах.
Как там сказал Махачев сразу после победы над Маддаленой? Простенько, но эмоционально, с надрывом, от души: «У нас самая сильная страна! Самая сильная республика! Самые лучшие бойцы!»
Симон Вирсаладзе
В смысле? Какая обезьяна самая жуткая в этом зоопарке?
17.11.2025
Gordon
Естественно, Емельяненко. Как минимум потому, что эти оба не наши. А про Нурмагомедова, который закончил молодым, вообще говорить нечего. Если же сугубо про качества бойца речь, то Фёдор в разы универсальней.
17.11.2025
SPRAVEDLIVYI
Емельяненко--украинец, родился в Украине......два дагестанца--граждане бабайских стран.....где здесь наши??......наш Валуев, Поветкин, Лебедев...:grin::grin::grin:
17.11.2025
winvem
Конечно, Федор
17.11.2025
_Mike N_
Овечкин - лучший ! Он за час выпивает 3 литра чешского пива !
17.11.2025
_Mike N_
и в ванной с 10 мужчинами (как Хабиб) замечен не был ! :laughing::laughing::laughing:
17.11.2025
Stranger in the Night
Объясняю еще раз на пальцах: ПНХ.
17.11.2025
Исаев-Штирлиц
это было самое смешное и позорное, что было придумано в борьбе...кто первый разорвет захват....учитывая огромную жирную бочку Гарднера с туловищем баобаба - это был единственный шанс украсть золото у Карелина
17.11.2025
albou2
Блин, а нас в школе учили, что лучшие бойцы - это Матросов, Талалихин, Карбышев, Космодемьянская… А оказывается, это какие то бородачи потные….
17.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
"Чувак!" (из хф "Стиляги")
17.11.2025
Levbereg
Самый Великий это великий Александр Карелин. Нет пока никого, кто бы рядом стоял с ним по своему уровню и статусу. Каждый его бой был боем за престиж страны! Трёхкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион Мира. Двеннадцать раз побеждал Европу. Его боялись и уважали все соперники и в том числе профессионалы во всём Мире. Никогда не забуду бой с японцем Акирой Маедой.
17.11.2025
Робин из Локсли
Это Субуля.Он сбежал из Гей Хауса накануне свадьбы.
17.11.2025
Як Цидрак
Пересчитал бы среднее количество комментов на 1 статью отдела единоборств за год к примеру, да лениво, навскидку не наберется и 10. Че здесь вообще андреевская команда делает который год, если большинству адресатов это пофик, а половина из меньшинства не признают махачевых россиянами? Куда вообще идут мои налоги?:grin:
17.11.2025
Купер/Canadec/
ублюдок это Док....который ублюжает...
17.11.2025
Аргус
Да к большинство профессиональных спортсменов живет и тренируется зарубежом.
17.11.2025
Андрей П
А где Федор в голосовании? Указали двух бородатых арабов, не имеющих отношения к РОССИИ и довольны. Чему вы в СЭ все время радуетесь, когда публикуете статьи про этих ушлепков?
17.11.2025
Шевроле
У императора нет и не будет конкуренции, он всегда первый( а по отношению к соперникам тем более).
17.11.2025
Belousov
Когда хабиб и махачев стали нашими?!? Они граждане ОАЭ. Какое отношение они имеют к России? Да и уровень противников это конечно курам на смех, два весогонщика-яйценюха, против человека который выступал в супертяжах, где любой удар мог стать фатальным, где он вынес 7 будущих чемпионов этого самого UFC. Так что вопрос надо ставить иначе - у журналиста в мозгах насвай или плов?
17.11.2025
Чиполлино
"Если считать за российского бойца Чимаева, то и вовсе шесть". Алле, даный персонаж после победы восхвалял и благодарил ОАЭ и лично короля. Вы вообще не одупляете, как отлчить своих от чужих?
17.11.2025
Чиполлино
Тут из наших только Емельяненко, двое других только по рождению "наши", живут тренируются за границей, с флагом России замечаны не были.
17.11.2025
Кабанчик
Хабиб выступал ха ОАЭ, Емельяненко вовремя не ушел, получил под старость мандюлей и великим тоже не стал поэтому, пожалуй тогда Махачев лучший из них
17.11.2025
Аргус
Еще раз повторяю, учи мат. часть, что такое любительский спорт и, что такое профессиональный. Есть такая градация, насколько она верная, это просто демагогия. Да к вот Карелин выступал в любительском спорте!
17.11.2025
Исаев-Штирлиц
не воняй, золупа, эта жирная пиндосская бочка никогда Карелина не укладывала...заглоти печеньку в клеточку и засохни
17.11.2025
АбАкУмоВ
Ты ещё раз сказал что Карелин любитель и он выступал в профессиональном спорте..Профессионалы это не те кто получает за это деньги это западный шаблон.. Когда супер серию по хоккею играли канадцы считали наших любителями а ты повторяешь туже ошибку ..Олимпиада и есть профессиональный спорт.. Любители это когда к примеру мы с тобой оденем перчатки и будем махать руками и ногами друг с другом
17.11.2025
Аргус
Гарднер
17.11.2025
Аргус
Не уложил, зачем глупости писать? А победил с разницей в один балл, не проведя при этом ни одного активного действия за бой!
17.11.2025
Исаев-Штирлиц
тебе кто разрешил снять никаб, пихва чернильная?
17.11.2025
Maxim Feduskin
Объясняю ещё раз на пальцах. Не надо верить в 80-90% прохода от всяких телега-каналов, пабликов и т.д. Есть же давно проверенный сервис. 13 лет работает. Найти его легко в любом поиске по фразе: «stavka-prognoz.ru». Гарантии!
17.11.2025
Аргус
Что значит он бился с оппозицией самого высокого уровня? Вес реальный Хабиба под 90 кг выступал он в категории 70 кг, гоняя по 20 кг. Бьюсь об заклад , что оппозиции достойного уровня ему подобрать еще можно было очень много. Федор достиг уровня, но при этом выступал в разных промоушеннах с разными бойцами. У которых разные вес был и антропромитрические данные, зачастую во много раз превосходившие данные самого Федора. При таком раскладе не проигрывать 10 лет, это великое достижение. Я могу точно так же вопрос задать , а кому интересно было смотреть как Хабиб перебарывал комфортных для себя ударников легковесов?
17.11.2025
dinela
У верблюда два горба,потому что жизнь-борьба!
17.11.2025
Иван
Поддубный. а из перечисленных в заголовке, боец один. и двое бородатых любителей поваляться с мужиками в обнимку
17.11.2025
Fedor
Самый великий, безусловно, Емельяненко. Он не гонял вес, чтобы драться в категории минус 10-15 кг, и как настоящий мужик не боялся выходить против соперников, которые на 10-20 кг тяжелее его, и даже на 50 (!!!) кг /как Хон Ман Чой/. А ещё он скромен, не орал, что он самый лучший, моё наследие /"моя прелесть" :rofl::rofl::rofl:/. И не устраивал обезьяньи драки в зале за пределами ринга. Ну и дрался с топами, типа Крокопа + ещё 7 чемпионов UFC победил. У Хабиба и Ислама такой оппозиции и близко не было.
17.11.2025
Аргус
Видимо флагов Эмиратов много было?
17.11.2025
Mv Mv
Если сделать голосование, бородачи даже в балете выиграют и шахматах
17.11.2025
Mv Mv
Так и есть. Сейчас там одни животные выступают
17.11.2025
Топотун
Любишь нюхать пердок ?
17.11.2025
Топотун
Доброе утро, Господин.
17.11.2025
vas.umar
на закате карьеры.как фамилия того пиндоса?правильно-никак)фартануло раз и исчез из спорта
17.11.2025
Аргус
Я не писал, что Карелин не профессиональный спортсмен , а написал, что он не выступал в профессиональном спорте, а это две большие разницы. Да к вот тот спорт в котором выступал Карелин называется любительским, и это не я придумал.
17.11.2025
vas.umar
все просто-чемпиона красит его оппозиция.фамилию маддалена никто через месяц не вспомнит,он случайный чемпион,а крокоп, силва,кутюр,ранделмен помнят спустя десятилетия)как бы ответ на вопрос в заголовке очевиден
17.11.2025
МаратХ
Техника называется-яйценюхство
17.11.2025
АбАкУмоВ
Карелин и есть профессиональный спортсмен ..А ты судишь по канадским и западным меркам где профессионалом считают того кто получает за это деньги.. Поэтому ты глупость сказал..
17.11.2025
АбАкУмоВ
Только в голове автора можно этих троих сравнивать.. Дешёвая форма хайпа.. Что бы сравнить бойцов нужно что бы они бились друг против друга.. Если этого нет это демагагия..
17.11.2025
Овечкин
Овечкин!
17.11.2025
bm
Если про "наш", то это Емельяненко. А так .......... Емельяненко побеждал всех в тяжелом весе, гле нет весогонки. Современные бойцы мелких весов - это больше медицина, чем спорт.
17.11.2025
Топотун
Он бы и тебя побил, Бендера!
17.11.2025
Keep Calm And Carry On
Величие в том, что он бился с оппозицией самого высокого уровня в своей карьере, достиг самой вершины и сошел с нее непобежденным. Федор тоже достигал, но снова продолжал зачем-то туда карабкаться, а порох в пороховницах уже отсырел )) Грустное зрелище это Федор в конце карьеры, которого хватало максимум на 1 раунд и который падал как подкошенный от одного удара - сколько таких моментов было, посчитайте... И кому это надо на такое смотреть? Если только чтобы увидеть Федора, то повесьте его портрет на стену и молитесь ему хоть каждый день ))
17.11.2025
_Mike N_
а чего красивого в том, что бородатый чурбан лежит 25 минут на сопернике, часто лицом в его заднице и вдыхая пердеж ???
17.11.2025
Аргус
И там он был без флага. Просто странные сравнения любительского спорта, где действительно выступают за страну, с профессиональным, где главное бабло.
17.11.2025
_Mike N_
так Махачев тоже гражданин Эмиратов, поэтому не было никаких российских флагов !
17.11.2025
_Mike N_
Самый лучший боец лилипут Хасбик - он побил кота ! :laughing::laughing::laughing:
17.11.2025
ToLkUnet
Самый великий тот, чьи бои хочется пересмотреть
17.11.2025
МаратХ
Гражданина ОАЭ Хабиба не надо трогать, также как и Чимаева
17.11.2025
Топотун
Да, прикольный видосик:)
17.11.2025
1~18
Слава Дацик ) А если серьезно, ну не заходит зрителю в РФ вид спорта в котором место действия называется клеткой. Клетка это больше про зоопарк или цирк.
17.11.2025
Топотун
Пиндос потом его уложил :(
17.11.2025
Топотун
А Купэ Ублюдок....
17.11.2025
DaviT MosKv
самый великий боец в истории? сколько лет этой истории самой, чтобы в ней были великие?
17.11.2025
Аргус
И в чем величие трястись за свой ноль в графе поражений выступая только там где тебе комфортно? Федор и в ринге бился и в клетку мог выйти, а это две большие разницы.
17.11.2025
Купер/Canadec/
Один раз японца какого то опрокинул...
17.11.2025
Купер/Canadec/
Махачев молот...
17.11.2025
Аргус
Карелин вообще в профессиональном спорте не выступал.
17.11.2025
Friend of Misery
Самый великий- это Карелин. Он фотографировался с флагом России, поэтому при его победах была гордость за нашу страну.
17.11.2025
Александр Золотов
Заголовок статьи позволяет нам выбрать лучшего из трёх бойцов. В голосовании Федор почему то не участвует.
17.11.2025
Keep Calm And Carry On
Если бы Емельяненко вовремя ушел, то однозначно был бы он, потому что видеть как бьют пенсионера это такое себе для восприятия его величия ) Мачев однозначно лучший из наших ММА бойцов, Хабиб второй
17.11.2025
Бергкамп 10
к тебя спрашивают за мма умник
17.11.2025
рustot
Самый великий борец - это Карелин
17.11.2025
Топотун
Топа за зверян ессно !
17.11.2025
Висячка
Олег Тактаров.
17.11.2025