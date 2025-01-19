«Я не покину этот спорт без второго пояса». Пресс-конференция Махачева после рекордной защиты титула

Махачев после рекордной защиты титула заявил, что не уйдет без второго пояса

Слово чемпиону.

В ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе состоялся первый номерной турнир UFC в 2025 году. Главным событием вечера стал поединок Ислама Махачева и Ренато Мойкано. Российский легковес одержал победу над бразильцем удушающим в первом раунде, оформив рекордную защиту титула. А затем спортсмен пришел на традиционную пресс-конференцию, где рассказал о подготовке к бою и планах на будущее, а также пожелал здоровья Арману Царукяну, который в последний момент снялся с ивента из-за травмы.

«Мне нужен второй пояс»

— Если честно, я видел только один бой Мойкано — против Джалина Тернера. Потому что он левша. Посмотрел его вчера вечером, и это все. Поскольку я знаю, что мне нужно делать.

Я был в Бразилии, когда Мойкано дрался с моим одноклубником — Зубайрой Тухуговым. Эту победу посвящаю ему. Тогда Зубайра проиграл, а сейчас я взял за него реванш.

— Вас уже можно считать величайшим легковесом всех времен. Думаете ли вы о переходе в полусредний вес?

— Есть одна вещь: не знаю, когда это случится, но я не покину этот спорт без второго пояса. Мне он нужен. Уже после этого я смогу рассуждать, величайший я или нет. Прямо сейчас моя цель — стать двойным чемпионом.

— Алекс Перейра хочет стать чемпионом в трех весах. Такое вас мотивирует?

— Да, я тоже могу стать чемпионом в трех дивизионах. Просто дайте мне шанс. Я подерусь с Дю Плесси. Клянусь, если Дана пришлет контракт, я выйду в клетку против него.

— Али Абдель-Азиз сказал, что вы можете стать чемпионом и в полутяжелом весе.

— Это уже перебор. (Смеется.) Мне для этого нужна диета DC (Даниэль Кормье — экс-чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом весе, друг команды Хабиба. — Прим «СЭ»). Он, кстати, 10 минут назад принес ко мне в раздевалку какую-то выпечку.

Фото Global Look Press

«Хабиб говорил, чтобы я был осторожен»

— Мойкано довольно дерзко начал бой. Ты ожидал от него такого начала?

— Да, я ожидал. Мы даже в раздевалке обсуждали, что Мокаев, ой... Мойкано начинает агрессивно с первых минут. Не спешит, чтобы был на чеку. Но он все бои так начинает. Старается давить вперед, (проводит) лоу-кики. Хабиб предупреждал, что он бьет лоу-кик, бьет джеб. Говорил, чтобы я был осторожен.

— Ты уже говорил иностранным коллегам, что у тебя было не лучшее состояние после того, как проиграл Умар. Как, по твоим ощущениям, чувствовал себя Хабиб?

— Хабиб тут с первого боя. В 12 часов дня он выехал и здесь находился на арене. Конечно, он был расстроен, но сразу зашел и сказал мне сфокусироваться на своем поединке и не думать об этом, что потом обсудим. И все, мы еще даже не разговаривали. Хабиб пришел после боя Умара в раздевалку, и мы вместе пошли к октагону. Наверное, потом он поехал к доктору вместе с Умаром.

«Сейчас я считаю себя чемпионом и лучшим бойцом»

— Ты готов пойти в другой дивизион. По мнению Илии Топурии, он сможет тебя финишировать, и это будет легко. Что ты ему можешь ответить на это?

— Не знаю. Столько соперников... И все хотят меня в первом или во втором раунде финишировать, говорят об этом. Но я же сказал, сделайте 70 килограмм, заходите в клетку, и посмотрим, кто кого финиширует.

— Теперь у тебя четыре защиты подряд. Дана Уайт, который был здесь ранее, сказал, что ты лучший легковес в истории. Ты себя считаешь таковым?

— Мне пока рано об этом думать. Это, наверное, после завершения карьеры я буду считать себя кем-то. Но сейчас я считаю себя чемпионом и лучшим бойцом.

Фото Global Look Press

«Желаю здоровья Арману»

— Твоя фраза: «Кое-кому повезло, что его здесь не было». Это про Армана?

— Да, эти слова направлены ему. Я к этому бою готовился очень сильно. Честно вам скажу, за три месяца мы начали лагерь в горах, в Махачкале. Я был готов к любому. Здесь многие удивляются, что я принял бой, хотя соперник за день поменялся. Я же вам говорю: я готовлюсь не только под какого-то соперника, а под бой. Я полностью выложился на всех этапах. У меня бывают не лучшие дни в клетке, случаются травмы, какие-то простуды... Сегодня я был готов на сто процентов.

— Есть ли какое-то спортивное сочувствие к Арману, поскольку он получил травму в последний момент?

— Конечно, я же человек. Плохо, что боец получает травму, тем более в такой момент. Знаю, он проходил такую же подготовку и потратил много сил. Желаю ему здоровья.