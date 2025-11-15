Махачев может стать первым двойным чемпионом UFC из России. Все указывает на его победу

Сегодня, 11:30
Утром 16 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден» состоится турнир UFC 322, в главном событии которого Ислам Махачев встретится с Джеком Деллой Маддаленой. После четырех защит пояса в 70 кг российский чемпион поднимается в полусредний вес, где сразу сразится за титул.
Перед этим поединком болельщики разделились на два лагеря: в одном считают, что россиянин без проблем переедет Маддалену, во втором говорят о Джеке как о самом сложном сопернике в карьере Махачева. Букмекеры примкнули скорее к первому лагерю, потому что коэффициент на победу Ислама слишком уж низкий: всего 1,28 против 3,85 у австралийца.
Безусловно, Ислама вполне справедливо считать фаворитом: он занимает второе место в рейтинге вне весовых категорий, не проигрывает больше 10 лет, а в случае победы повторит легендарный рекорд Андерсона Силвы. Но и Маддалена не вчера дебютировал в UFC — он уже прошел несколько серьезных испытаний, прежде чем надеть пояс.
Аргументов в пользу Махачева несравнимо больше, чем в пользу Маддалены. В первую очередь нужно говорить о навыках Ислама в партере. В UFC нет и никогда не было бойца с таким высоким уровне грэпплинга — сравниться с ним может разве что Чимаев, но Хамзат все-таки не так разнообразен в партере. Махачев же за карьеру в UFC побеждал четырьмя разными сабмишенами: удушение сзади (дважды), рычаг локтя, удушение ручным треугольником (дважды), кимура и удушение Д'Арсе (дважды).
Принято считать, что россиянину будет сложно, так как он поднимается в весовой категории, но здесь нужно учитывать, что он целенаправленно набирал мышечную массу к этому поединку. Маддалена же не самый большой для своей категории — он примерно одного роста с Исламом, и на дуэли взглядов вообще не было заметно разницы в габаритах.
Махачев по-прежнему невероятно силен физически, поэтому удерживать Маддалену в партере вряд ли будет для него проблемой. Ранее Джек уже испытывал трудности с тем, чтобы встать из-под Гилберта Бернса. Бразилец бился с Маддаленой, уже находясь на спаде, но без проблем валял соперника, и это несмотря на то, что раньше он выступал в легком дивизионе. Спарринг-партнер Ислама Мухамед Берхамов много тренировался с Бернсом и считает, что Махачев сильнее бразильца во всем — это он прочувствовал на себе. Даже дебютант Бассил Хафез, о котором никто не знал до боя с Маддаленой, контролировал Джека почти 7 из 15 минут боя.
Может возникнуть логичная мысль, что для того, чтобы контролировать Маддалену в партере, надо его сначала перевести. Но защита Джека от тейкдаунов далека от идеальной. Белал Мухаммед перевел его три раза из девяти, а тот же Бернс — семь раз из 11. Махачев же смог перевести 13 из 16 соперников в UFC. Без успешных тейкдаунов обошлось в боях с Адриано Мартинсом и Глейсоном Тибау, но там и попыток не было, так как оба поединка закончились на первой минуте. Также ни одного тейкдауна не случилось в поединке с топовым джитсером Дави Рамосом, но и без этого Махачев контролировал соперника почти пять минут.
В общем, если бой перейдет в партер, проблем у Махачева возникнуть не должно. Но что, если Маддалена все-таки избежит переводов и навяжет работу в стойке? Можно не сомневаться, что функциональной готовности у россиянина хватит и в этом случае. Конечно, Ислам немного просел в чемпионских раундах поединка против Дастина Порье, но все равно нашел в себе силы и задушил оппонента.
Не стоит недооценивать стойку Махачева. После поражения нокаутом на старте карьеры в UFC он отточил ударную технику практически до идеала. Махачев силен и в клинче, и на дистанции. Он вырубал Алекса Волкановски, что до него не удавалось никому в UFC. Он давал очень конкурентные раунды тому же Порье и был лучше по проценту точных ударов в каждой пятиминутке.
Но недооценивать Маддалену будет глупо. Австралиец давно никого не нокаутировал, но удар у него довольно тяжелый. Лучший удар Джека — левый хук, он отправлял им в нокаут соперников и в UFC, и до попадания в промоушен. Если Ислам на секунду потеряет бдительность, этот панч вполне может дойти до цели. Кроме того, Маддалена очень плотно и тяжело бьет по корпусу, что ощутил на себе крепкий Рамазан Эмеев. Но вряд ли австралийцу удастся пробить печень Махачева, чей атлетизм на совсем другом уровне.
Все выглядит так, что бой с Маддаленой получится для Махачева легче многих его поединков. Но то же самое думали об Алексе Волкановски, а соотечественник Джека, который, кстати, помогал ему в подготовке, дал россиянину самый тяжелый бой в карьере.
Den Tarasov
В этом весе только Шафкат Рахмонов может выиграть у Махачева.
15.11.2025
genry2012
А махачев на ваххабита, да?
15.11.2025
genry2012
А не всяких ваххабитов с бородами запрещёнными законодательно даже по всей Средней Азии!
15.11.2025
Friend of Misery
Будьте добры, выкладывайте фотографии спортменов России с флагом России в руках.
15.11.2025
ANDREY GUSEV
Курочка в гнезде, яичко в пи.де а они уже яичницу жарят! Исламу, конечно же победы! Время покажет.
15.11.2025
Алексей Переверзев
простой австралийский работяга
15.11.2025
Алексей Переверзев
Вот вот, у Маддалены тоже шансы весьма неплохие. Скиллы для победы у него точно есть, а как пойдет бой, будет понятно только на практике
15.11.2025
Алексей Переверзев
По поводу двойного чемпиона "на бумаге" - это чистая формальность. Реальным двойным ни Сехудо, ни Конор никогда не были. Оба никогда не возвращались в вес, где был взят первый пояс, чтобы его защищать. Равно как и Кормье - никогда больше не дрался в полутяжелом после титульника в тяжах. История показывает, что обратный спуск для защиты пояса в более легкой категории для двойного чемпа не имеет смысла, поэтому ЮФС и забирает теперь пояса сразу, чтобы дивизион не простаивал. Поэтому те, кто пытается сказать, что Топурия, или Ислам в случае победы - "не настоящие" двойные чемпионы, определенно неправы
15.11.2025
Pavel Grechko
Куда вы бежите перед паровозом??? На "двойное" чемпионство Ислама может указывать только свершившийся факт его победы над Маддаленой. (И даже тогда мы помним, что двойной чемпион - это обладатель двух поясов ОДНОВРЕМЕННО. Как Конор или Сехудо, например, когда-то давно)
14.11.2025
Unsafed
Маддалена на бомжа похож
14.11.2025
Sergejs Stanevics
Любимые циклы статей «Снимать шкуру с неубитого медведя».
14.11.2025