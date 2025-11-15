Махачев может стать первым двойным чемпионом UFC из России. Все указывает на его победу

Ислам выглядит более универсальным бойцом, чем Маддалена.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

Утром 16 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден» состоится турнир UFC 322, в главном событии которого Ислам Махачев встретится с Джеком Деллой Маддаленой. После четырех защит пояса в 70 кг российский чемпион поднимается в полусредний вес, где сразу сразится за титул.

Перед этим поединком болельщики разделились на два лагеря: в одном считают, что россиянин без проблем переедет Маддалену, во втором говорят о Джеке как о самом сложном сопернике в карьере Махачева. Букмекеры примкнули скорее к первому лагерю, потому что коэффициент на победу Ислама слишком уж низкий: всего 1,28 против 3,85 у австралийца.

Безусловно, Ислама вполне справедливо считать фаворитом: он занимает второе место в рейтинге вне весовых категорий, не проигрывает больше 10 лет, а в случае победы повторит легендарный рекорд Андерсона Силвы. Но и Маддалена не вчера дебютировал в UFC — он уже прошел несколько серьезных испытаний, прежде чем надеть пояс.

Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов.

Кто будет лучше в партере?

Аргументов в пользу Махачева несравнимо больше, чем в пользу Маддалены. В первую очередь нужно говорить о навыках Ислама в партере. В UFC нет и никогда не было бойца с таким высоким уровне грэпплинга — сравниться с ним может разве что Чимаев, но Хамзат все-таки не так разнообразен в партере. Махачев же за карьеру в UFC побеждал четырьмя разными сабмишенами: удушение сзади (дважды), рычаг локтя, удушение ручным треугольником (дважды), кимура и удушение Д'Арсе (дважды).

Принято считать, что россиянину будет сложно, так как он поднимается в весовой категории, но здесь нужно учитывать, что он целенаправленно набирал мышечную массу к этому поединку. Маддалена же не самый большой для своей категории — он примерно одного роста с Исламом, и на дуэли взглядов вообще не было заметно разницы в габаритах.

Махачев по-прежнему невероятно силен физически, поэтому удерживать Маддалену в партере вряд ли будет для него проблемой. Ранее Джек уже испытывал трудности с тем, чтобы встать из-под Гилберта Бернса. Бразилец бился с Маддаленой, уже находясь на спаде, но без проблем валял соперника, и это несмотря на то, что раньше он выступал в легком дивизионе. Спарринг-партнер Ислама Мухамед Берхамов много тренировался с Бернсом и считает, что Махачев сильнее бразильца во всем — это он прочувствовал на себе. Даже дебютант Бассил Хафез, о котором никто не знал до боя с Маддаленой, контролировал Джека почти 7 из 15 минут боя.

Джек Делла Маддалена.

Может возникнуть логичная мысль, что для того, чтобы контролировать Маддалену в партере, надо его сначала перевести. Но защита Джека от тейкдаунов далека от идеальной. Белал Мухаммед перевел его три раза из девяти, а тот же Бернс — семь раз из 11. Махачев же смог перевести 13 из 16 соперников в UFC. Без успешных тейкдаунов обошлось в боях с Адриано Мартинсом и Глейсоном Тибау, но там и попыток не было, так как оба поединка закончились на первой минуте. Также ни одного тейкдауна не случилось в поединке с топовым джитсером Дави Рамосом, но и без этого Махачев контролировал соперника почти пять минут.

В общем, если бой перейдет в партер, проблем у Махачева возникнуть не должно. Но что, если Маддалена все-таки избежит переводов и навяжет работу в стойке? Можно не сомневаться, что функциональной готовности у россиянина хватит и в этом случае. Конечно, Ислам немного просел в чемпионских раундах поединка против Дастина Порье, но все равно нашел в себе силы и задушил оппонента.

Кто будет лучше в стойке?

Не стоит недооценивать стойку Махачева. После поражения нокаутом на старте карьеры в UFC он отточил ударную технику практически до идеала. Махачев силен и в клинче, и на дистанции. Он вырубал Алекса Волкановски, что до него не удавалось никому в UFC. Он давал очень конкурентные раунды тому же Порье и был лучше по проценту точных ударов в каждой пятиминутке.

Александр Волкановски и Джек Делла Маддалена.

Но недооценивать Маддалену будет глупо. Австралиец давно никого не нокаутировал, но удар у него довольно тяжелый. Лучший удар Джека — левый хук, он отправлял им в нокаут соперников и в UFC, и до попадания в промоушен. Если Ислам на секунду потеряет бдительность, этот панч вполне может дойти до цели. Кроме того, Маддалена очень плотно и тяжело бьет по корпусу, что ощутил на себе крепкий Рамазан Эмеев. Но вряд ли австралийцу удастся пробить печень Махачева, чей атлетизм на совсем другом уровне.

Все выглядит так, что бой с Маддаленой получится для Махачева легче многих его поединков. Но то же самое думали об Алексе Волкановски, а соотечественник Джека, который, кстати, помогал ему в подготовке, дал россиянину самый тяжелый бой в карьере.