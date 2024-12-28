Ислам Махачев vs Арман Царукян: основная информация о главном бое UFC 311

Что нужно знать о титульном поединке в легком весе.

Бой чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева и претендента на титул Армана Царукяна возглавит первый номерной турнир промоушена в 2025 году. Отвечаем на основные вопросы о главном событии UFC 311.

Дата и место проведения турнира UFC 311

Турнир UFC 311 состоится в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Шоу пройдет в ночь с 18 на 19 января 2025 года по московскому времени. Начало турнира — в 2.00 мск.

Вечер UFC 311 примет Intuit Dome. Сооружение является домашней ареной клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» и было открыто в августе 2024 года. Строительство длилось три года и обошлось в два миллиарда долларов. Вместимость стадиона — 18 тысяч зрителей.

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Махачев vs Царукян: данные и статистика соперников

Российский боец Ислам Махачев родился 27 октября 1991 года (возраст — 33 года) в Махачкале (Дагестан, Россия). Махачев провел в профессиональных ММА 27 боев, одержал 26 побед и потерпел 1 поражение. Рост Ислама составляет 178 см, размах рук — 179 см.

Армяно-российский боец Арман Царукян родился 11 октября 1996 года (возраст — 28 лет) в Ахалкалаки (Самцхе-Джавахети, Грузия). Царукян провел в профессиональных ММА 25 боев, одержал 22 победы и потерпел 3 поражения. Рост Армана составляет 170 см, размах рук — 184 см.

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Махачев: рекорд и последние бои

Махачев (рекорд в ММА — 26-1) провел в UFC 15 поединков, одержал 14 побед и потерпел одно поражение. В 2022 году Ислам взял чемпионский титул в легком весе после победы над экс-чемпионом бразильцем Чарльзом Оливейрой, а затем трижды успешно защитил пояс против австралийца Александра Волкановски (дважды) и американца Дастина Порье.

Ислам Махачев: результаты последних боев

Дата Соперник Результат Раунд / время Рекорд 2 июня 2024 Дастин Порье (30-9-0-1) Победа, SBM 5 / 2.42 26-1 21 октября 2023 Александр Волкановски (26-4) Победа, TKO 1 / 3.06 11 февраля 2023 Александр Волкановски (26-4) Победа, UD 5 / 5.00 22 октября 2022 Чарльз Оливейра (35-10-0-1) Победа, SBM 2 / 3.16 26 февраля 2022 Бобби Грин (32-16-1-1) Победа, KO/TKO 1 / 3.23

Арман Царукян. Фото Getty Images

Царукян: рекорд и последние бои

Царукян (рекорд в ММА — 22-3) провел в UFC 11 боев, одержал девять побед и потерпел два поражения. В 2023 году Арман одолел бразильца Жоакима Силву и иранца Беннела Дариуша, а в 2024-м — бразильца Чарльза Оливейру.

Арман Царукян: результаты последних боев

Дата Соперник Результат Раунд / время Рекорд 14 апреля 2024 Чарльз Оливейра (35-10-0-1) Победа, SD Победа, 3 / 5.00 22-3 3 декабря 2023 Бенэил Дариуш (22-6-1) Победа, KO Победа, 1 / 1.04 18 июня 2023 Йоахим Силва (14-5) Победа, TKO Победа, 3 / 3.25 17 декабря 2022 Дамир Исмагулов (24-3) Победа, UD Победа, 3 / 5.00 25 июня 2022 Матеуш Гамрот (24-3-0-1) Поражение, UD Поражение, 5 / 5.00

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Махачев vs Царукян: история противостояния

Махачев и Царукян на UFC 311 проведут реванш. Первый бой между Исламом и Арманом состоялся на турнире UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года в Санкт-Петербурге на арене спорткомплекса «Юбилейный». Тогда Махачев выиграл единогласным решением судей после трех раундов. Поединок был дебютным для Царукяна в UFC.

Теперь соперники проведут пятираундовый поединок. Если победитель не определится досрочно (нокаут, технический нокаут, сабмишен, сдача или дисквалификация одного из соперников), то его назовут судьи (единогласным или раздельным решением).

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Махачев vs Царукян: что говорят соперники о бое

Чемпион верит в досрочную победу и приводит в качестве аргумента поединок претендента с бывшим обладателем пояса Оливейрой.

«Смогу ли я финишировать Армана? Я думаю, да. Чарльз в каждом раунде почти финишировал его. Делал гильотину, треугольник, был очень близок к этому. Но, я думаю, у меня больше шансов», — приводит ESPN MMA слова Махачева.

Претендент называет желание забрать пояс одной из главных мотиваций перед боем и считает себя способным остановить чемпиона.

«Я умею очень хорошо бороться. Я молод и голоден, у меня еще не было пояса, так что это — огромная мотивация, это придает мне сил для тренировок. Верю, что именно я побью Махачева», — сказал Царукян в интервью UFC Eurasia.

Фото Global Look Press

Махачев vs Царукян: мнение экспертов и коэффициенты букмекеров

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев отдает небольшое предпочтение Махачеву в противостоянии с Царукяном.

«Царукян по большому счету победил всех остальных, кроме Гамрота. Но там было близкое решение. У Армана есть ударная мощь, борьба, он атлетичный, выносливый, агрессивный. Но нет ни одного аспекта, в котором мы бы могли точно сказать, что он превосходит Махачева. В стойке Ислам, считаю, более техничный, плюс он рослый и габаритный. Ислам не позволит навязывать против себя борьбу, с выносливостью у него не было проблем. Махачев — фаворит. В процентном соотношении — 60 на 40. Но Арман может удивить», — цитирует RT слова Бадаева.

Бывший чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов считает чемпиона более очевидным фаворитом, чем Бадаев.

«Махачев — фаворит однозначно. Ислам — чемпион, пока он идет безошибочно. Махачев выиграл первый бой. Пусть это был достаточно сложный поединок, но тем не менее победа за ним. Поэтому он должен забрать», — сказал Борисов в комментарии MMA.Metaratings.ru.

Махачев считается явным фаворитом у букмекеров. В конце декабря 2024 года коэффициент на его победу составляет 1.18, на победу Царукяна — 5.10, на ничью — 67.00.

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Время начала и где смотреть трансляцию боя UFC 311 Махачев vs Царукян

Главный бой турнира UFC 311 Махачев vs Царкуян ожидается около 8.00 19 января 2025 года по московскому времени.

Вечер единоборств в полном объеме должны показать онлайн-платформа UFC Fight Pass и телеканал «Матч Боец», шоу начнется с прелимов в 2.00 мск. Главные карды турниров UFC обычно бесплатно в прямом эфире транслируют федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru, в данном случае основные бои вечера начнутся в 6.00 мск.

Точное расписание в программе трансляции появится за неделю до турнира UFC 311.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных боев и основных событий UFC 311. Изучать последние новости, расписание и результаты поединков UFC 311 можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.