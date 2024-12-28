Ислам Махачев vs Арман Царукян: основная информация о главном бое UFC 311

Что нужно знать о титульном поединке в легком весе.
Бой чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева и претендента на титул Армана Царукяна возглавит первый номерной турнир промоушена в 2025 году. Отвечаем на основные вопросы о главном событии UFC 311.
Турнир UFC 311 состоится в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Шоу пройдет в ночь с 18 на 19 января 2025 года по московскому времени. Начало турнира — в 2.00 мск.
Вечер UFC 311 примет Intuit Dome. Сооружение является домашней ареной клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» и было открыто в августе 2024 года. Строительство длилось три года и обошлось в два миллиарда долларов. Вместимость стадиона — 18 тысяч зрителей.
Российский боец Ислам Махачев родился 27 октября 1991 года (возраст — 33 года) в Махачкале (Дагестан, Россия). Махачев провел в профессиональных ММА 27 боев, одержал 26 побед и потерпел 1 поражение. Рост Ислама составляет 178 см, размах рук — 179 см.
Армяно-российский боец Арман Царукян родился 11 октября 1996 года (возраст — 28 лет) в Ахалкалаки (Самцхе-Джавахети, Грузия). Царукян провел в профессиональных ММА 25 боев, одержал 22 победы и потерпел 3 поражения. Рост Армана составляет 170 см, размах рук — 184 см.
Махачев (рекорд в ММА — 26-1) провел в UFC 15 поединков, одержал 14 побед и потерпел одно поражение. В 2022 году Ислам взял чемпионский титул в легком весе после победы над экс-чемпионом бразильцем Чарльзом Оливейрой, а затем трижды успешно защитил пояс против австралийца Александра Волкановски (дважды) и американца Дастина Порье.
|
Дата
|
Соперник
|
Результат
|
Раунд / время
|
Рекорд
|
2 июня 2024
|
Дастин Порье (30-9-0-1)
|
Победа, SBM
|
5 / 2.42
|
26-1
|
21 октября 2023
|
Александр Волкановски (26-4)
|
Победа, TKO
|
1 / 3.06
|
11 февраля 2023
|
Александр Волкановски (26-4)
|
Победа, UD
|
5 / 5.00
|
22 октября 2022
|
Чарльз Оливейра (35-10-0-1)
|
Победа, SBM
|
2 / 3.16
|
26 февраля 2022
|
Бобби Грин (32-16-1-1)
|
Победа, KO/TKO
|
1 / 3.23
Царукян (рекорд в ММА — 22-3) провел в UFC 11 боев, одержал девять побед и потерпел два поражения. В 2023 году Арман одолел бразильца Жоакима Силву и иранца Беннела Дариуша, а в 2024-м — бразильца Чарльза Оливейру.
|
Дата
|
Соперник
|
Результат
|
Раунд / время
|
Рекорд
|
14 апреля 2024
|
Чарльз Оливейра (35-10-0-1)
|
Победа, SD
|
Победа, 3 / 5.00
|
22-3
|
3 декабря 2023
|
Бенэил Дариуш (22-6-1)
|
Победа, KO
|
Победа, 1 / 1.04
|
18 июня 2023
|
Йоахим Силва (14-5)
|
Победа, TKO
|
Победа, 3 / 3.25
|
17 декабря 2022
|
Дамир Исмагулов (24-3)
|
Победа, UD
|
Победа, 3 / 5.00
|
25 июня 2022
|
Матеуш Гамрот (24-3-0-1)
|
Поражение, UD
|
Поражение, 5 / 5.00
Махачев и Царукян на UFC 311 проведут реванш. Первый бой между Исламом и Арманом состоялся на турнире UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года в Санкт-Петербурге на арене спорткомплекса «Юбилейный». Тогда Махачев выиграл единогласным решением судей после трех раундов. Поединок был дебютным для Царукяна в UFC.
Теперь соперники проведут пятираундовый поединок. Если победитель не определится досрочно (нокаут, технический нокаут, сабмишен, сдача или дисквалификация одного из соперников), то его назовут судьи (единогласным или раздельным решением).
Чемпион верит в досрочную победу и приводит в качестве аргумента поединок претендента с бывшим обладателем пояса Оливейрой.
«Смогу ли я финишировать Армана? Я думаю, да. Чарльз в каждом раунде почти финишировал его. Делал гильотину, треугольник, был очень близок к этому. Но, я думаю, у меня больше шансов», — приводит ESPN MMA слова Махачева.
Претендент называет желание забрать пояс одной из главных мотиваций перед боем и считает себя способным остановить чемпиона.
«Я умею очень хорошо бороться. Я молод и голоден, у меня еще не было пояса, так что это — огромная мотивация, это придает мне сил для тренировок. Верю, что именно я побью Махачева», — сказал Царукян в интервью UFC Eurasia.
Вице-президент АСА Асланбек Бадаев отдает небольшое предпочтение Махачеву в противостоянии с Царукяном.
«Царукян по большому счету победил всех остальных, кроме Гамрота. Но там было близкое решение. У Армана есть ударная мощь, борьба, он атлетичный, выносливый, агрессивный. Но нет ни одного аспекта, в котором мы бы могли точно сказать, что он превосходит Махачева. В стойке Ислам, считаю, более техничный, плюс он рослый и габаритный. Ислам не позволит навязывать против себя борьбу, с выносливостью у него не было проблем. Махачев — фаворит. В процентном соотношении — 60 на 40. Но Арман может удивить», — цитирует RT слова Бадаева.
Бывший чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов считает чемпиона более очевидным фаворитом, чем Бадаев.
«Махачев — фаворит однозначно. Ислам — чемпион, пока он идет безошибочно. Махачев выиграл первый бой. Пусть это был достаточно сложный поединок, но тем не менее победа за ним. Поэтому он должен забрать», — сказал Борисов в комментарии MMA.Metaratings.ru.
Махачев считается явным фаворитом у букмекеров. В конце декабря 2024 года коэффициент на его победу составляет 1.18, на победу Царукяна — 5.10, на ничью — 67.00.
Главный бой турнира UFC 311 Махачев vs Царкуян ожидается около 8.00 19 января 2025 года по московскому времени.
Вечер единоборств в полном объеме должны показать онлайн-платформа UFC Fight Pass и телеканал «Матч Боец», шоу начнется с прелимов в 2.00 мск. Главные карды турниров UFC обычно бесплатно в прямом эфире транслируют федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru, в данном случае основные бои вечера начнутся в 6.00 мск.
Точное расписание в программе трансляции появится за неделю до турнира UFC 311.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных боев и основных событий UFC 311. Изучать последние новости, расписание и результаты поединков UFC 311 можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.