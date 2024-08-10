Исраэль Адесанья: биография экс-чемпиона UFC в среднем весе

История одного из лучших бойцов мира.

Исраэль Адесанья

Полное имя: Исраиль Моболаджи Темитайо Одунайо Олувафеми Оволаби Адесанья

Прозвище: The Last Stylebender (Последний повелитель стиля).

Дата рождения: 22 июля 1989 года.

Место рождения: Лагос, Нигерия.

Гражданство: Новая Зеландия, Нигерия.

Место проживания: Окленд, Новая Зеландия.

Рост: 193 см.

Вид спорта: ММА.

Весовая категория: средний вес, полутяжелый вес.

Начало карьеры: 2009 год.

Детство Адесаньи

Исраиль Адесанья родился в Лагосе — крупнейшем городе Нигерии. Он был первым из пяти детей в семье. Его родители — бухгалтер и медсестра — имели хороший по меркам страны доход. На родине мальчик посещал секцию по тхэквондо, но позже мама забрала его из-за травмы руки. Также Адесанья занимался танцами.

Когда будущей звезде MMA было 10 лет, он вместе с семьей переехал в Новую Зеландию. В старшей школе он подвергался травле со стороны одноклассников. Трудности побудили Исраэля возобновить занятия единоборствами. После окончания школы Адесанья поступил на обучение графическому дизайну, но позже бросил учебу и переехал в Окленд, где дебютировал в профессиональных единоборствах.

Исраэль активно критикует систему школьного образования и считает, что знания, которые он получил во время учебы, практически не пригодились ему во взрослой жизни. Адесанья хочет, чтобы его будущие дети получали образование дома.

«Я планирую, что, когда у меня будут дети, я найму репетитора, который будет заниматься с ними с самого раннего возраста — дома, скажем, с 9 утра до часу дня. И у них будет час на выполнение домашнего задания, а в остальное время мы просто будем развлекаться.



Но потом они будут заниматься физкультурой. Потому что я хочу убедиться, что они знают свое тело. Будут заниматься джиу-джитсу, чтобы они общались с другими детьми и не были социально зажатыми. Вы же не хотите вырастить каких-то чертовых бездельников, у которых нет никаких социальных навыков? Но я хочу убедиться, что у них есть такие навыки, взаимодействуя с другими детьми через физкультуру, джиу-джитсу или другие виды деятельности. И они будут заниматься этим каждый день», — сказал Адесанья в интервью Bloody Elbows.

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Карьера Адесаньи в единоборствах

Свой первый профессиональный бой Адесанья провел против Джеймса Гриффитса на турнире Supremacy Fighting Championship 9 в марте 2012 года в Окленде. Поединок закончился победой Исраэля. До прихода в UFC боец выступал в боксе и кикбоксинге, а также получил пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Владение разнообразными боевыми искусствами позволило Исраэлю создать неповторимый и непредсказуемый для соперников стиль.

В июле 2017 года Адесанья завоевал титул чемпиона Australia Fighting Championship в среднем весе, а в ноябре — титул Hex Fighting Series. Победа над австралийцем Стюартом Дейром стала для Исраэля 11-й подряд в профессиональных ММА. Успешные выступления бойца привлекли внимание UFC: организация дважды отправляла ему предложение о контракте, однако тот отказывался, считая, что пока не достиг должного уровня. В декабре 2017 года соглашение было подписано.

Бои Адесаньи в UFC

Адесанья стартовал в UFC 11 февраля 2018 года с победы над австралийцем Робом Уилкинсоном техническим нокаутом и получил бонус за лучшее выступление вечера. Далее последовали победы в поединках с итальянцем Марвином Веттори, американцами Брэдом Таваресом и Дереком Брансоном, бразильцем Андерсоном Силвой.

В апреле 2019 года Адесанья завоевал титул временного чемпиона UFC в среднем весе, единогласным решением судей победив американца Келвина Гастелума на UFC 236, а в ноябре нокаутировал австралийца Роберта Уиттакера в титульном поединке на UFC 243.

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Далее Исраэль пять раз успешно защищал чемпионский пояс с марта 2020-го по июль 2022-го в боях с Йоэлем Ромеро, Паулу Костой, Марвином Веттори, Робертом Уиттакером и Джаредом Канонье. В период чемпионства Адесанья межу поединками с Костой и Веттори попытался также выиграть титул в полутяжелом весе, выйдя против Яна Блаховича в марте 2021 года на UFC 259. По итогам пяти раундов судьи единогласно отдали победу Яну, а Исраэль потерпел первое поражение на профессиональном уровне (до этого он одержал 20 побед подряд).

12 ноября 2022 года на UFC 281 Адесанья проиграл бразильцу Алексу Перейре техническим нокаутом в пятом раунде и утратил титул чемпиона UFC. Спустя полгода в апреле 2023-го на UFC 287 состоялся реванш, в котором Исраэль уверенно вернул себе чемпионский пояс, нокаутировав оппонента во втором раунде.

Защищать вновь выигранный титул Адесанье предстояло в сентябре на UFC 293 в бою против Шона Стрикленда, который заменил травмированного Дрикуса дю Плесси. Исраэль считался явным фаворитом: букмекеры предлагали на его победу коэффициент 1.15. Однако Стрикленд сумел найти ключ к Исраэлю: отправил соперника в нокдаун в первом раунде, уверенно провел поединок и одержал победу единогласным решением судей.

«Что это? Это безумный сон? Кто-нибудь, разбудите меня! — сказал Стрикленд сразу после боя. — В жизни бы не подумал, что буду сейчас здесь. Я не из тех, кто плачет, но еле держусь сейчас. Иззи — жесткий пацан с коллекцией нокаутов, он побил большинство моих друзей без труда. Спасибо фанам из Австралии, вы мотивировали меня. Когда я выходил на бой, я слышал вас, в четвертом раунде я слышал вас, спасибо вам. Я пахал так сильно, я отдал столько мозговых клеток. Это первый раз, когда у меня нет слов. Хочу сказать: то, как вы живете эту жизнь каждый день — важнее любого титула».

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Адесанья вне октагона

Исраэль Адесанья не женат и не имеет детей. По собственному признанию, боец почувствовал себя взрослым только в 28 лет.

Адесанья заявлял, что употребляет марихуану. Запрет каннабиса является предметом дискуссий в Новой Зеландии: в 2020 году вопрос легализации был даже вынесен на референдум, но в итоге чуть более половины граждан проголосовали против.

Адесанья увлекается просмотром аниме. Он нанес себе татуировки с изображением персонажей мультфильмов, а также дал своему автомобилю «Макларен» имя «Курама» — в честь лисицы из «Наруто». Прозвище бойца «Повелитель стиля» является отсылкой к мультфильму «Аватар. Легенда об Аанге».

В 2023 году Адесанья был задержан за вождение в нетрезвом виде. Ему грозило тюремное заключение сроком до трех месяцев. Исраэль признал себя виновным, и суд вынес решение оштрафовать спортсмена на 1500 новозеландских долларов, а также лишить его водительских прав на полгода.

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Сколько зарабатывает Адесанья

За свой первый бой в UFC Адесанья получил 100 тысяч долларов. На старте карьеры он получал бонусы за победы, однако сейчас его гонорары не зависят от результата боя. Второй поединок с Перейрой принес Исраэлю 3,18 миллиона долларов, а бой со Стриклендом — 3,54 миллиона.

Боец инвестирует в недвижимость и получает доходы от спонсорских контрактов и своего YouTube-канала, на который подписаны более миллиона человек. В 2020 году он заключил спонсорское соглашение с Puma.

Достижения Исраэля Адесаньи

чемпион UFC в среднем весе (дважды, пять успешных защит)

временный чемпион UFC в среднем весе

обладатель бонуса за лучшее выступление вечера в UFC (шесть раз)

обладатель бонуса за лучший бой вечера в UFC (два раза)

чемпион Australian Fighting Championship в среднем весе

чемпион Hex Fighting Series Middleweight в среднем весе

Фото скриншот из трансляции

Социальные сети Адесаньи