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Сегодня, 08:30

Адесанья снова лишился пояса UFC. Его избил боец, которому не давали ни единого шанса

Стрикленд победил Адесанью на турнире UFC 293
Отдел единоборств «СЭ»
Шон Стрикленд победил Исраэля Адесанью.
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Шон Стрикленд — новый чемпион!

В ночь на 10 сентября в Сиднее, Австралия, состоялся турнир UFC 293, в главном событии которого Исраэль Адесанья встретился с Шоном Стриклендом в поединке за чемпионский пояс в среднем дивизионе.

Для Адесаньи защита против Стрикленда стала уже 11-м титульным поединком подряд, в котором он принимает участие, а в случае победы Иззи проведет седьмую защиту. В прошлом поединке он находился в статусе претендента, когда вернул пояс, нокаутировав Алекса Перейру во втором раунде.

Исраэль Адесанья и Шон Стрикленд.
Фото Соцсети

Стрикленд получил бой за титул благодаря обстоятельствам. Изначально Адесанья должен был защищать пояс от посягательств Дрюкуса Дю Плесси, но южноафриканец, который вышел на серию из шести побед подряд в UFC, получил травму. Не выступить в Австралии Адесанья не мог, а на замену призвали Стрикленда. В последних поединках американец победил Насрудина Имавова, узнав об этом бое за четыре дня, а затем нокаутировал Абусупьяна Магомедова уже во втором раунде. Шон, конечно, не выглядел полноценным претендентом, но более адекватных вариантов у промоушена не было.

В начале поединка Стрикленд работал первым номером, но при этом не наносил ударов, осторожно уклоняясь от всех атак Адесаньи. К середине первого раунда американец немного освоился, но оба бойца почти не наносили ударов. Но за 15 секунд до конца чемпион едва не сменился: Стрикленд отправил соперника в жесткий нокдаун комбинацией из левого и правого джебов в челюсть, после чего долго пытался добить. Рефери бой не остановил, и Исраэлю удалось выбраться, но благодаря этому эпизоду Стрикленд забрал раунд.

Во втором раунде претендент стал действовать активнее, поджимать Адесанью, пытаться повторить успех, но Исраэль продолжал осторожно перебивать Шона. Второй отрезок точно забрал новозеландец, хотя и у Стрикленда были мини-моменты. В третьей пятиминутке чемпион продолжал действовать осторожно, но пытался выманивать Стрикленда и заставлять его открываться, из-за чего сам пропускал больше ударов.

В четвертом раунде Шон пошел в размен, откуда выходил победителем. Стрикленд доносил до головы соперника больше акцентированных ударов — Адесанья иногда просто не понимал, как ему действовать. Если прессинг от Шона был слишком высок, чемпион уходил в глубокий блок и таким образом выбирался из опасного для себя положения. Четвертый отрезок точно остался за Стриклендом — это читалось по Адесанье: он выглядел растерянно, а на лице появлялось все больше гематом.

Исраэль Адесанья, Шон Стрикланд, Александр Волков, Тай Туиваса. Волков — Туиваса и Адесанья — Стрикланд: онлайн трансляция UFC 293

Финальный отрезок не особо отличался от других в плане того, как действовал Адесанья. Он убегал от Стрикленда, стараясь пропустить как можно меньше ударов. Сам Иззи изредка попадал, но любой выстрел Шона выглядел увесистее и значительнее. За полторы минуты до сирены, после одного из очередных попаданий Стрикленда в челюсть, Адесанью повело — было видно, что переломить ход боя он не сможет. Когда поединок завершился, Стрикленд закричал и пробежался по октагону — он не сомневался, что ему отдадут победу судьи. Так и получилось: все трое судей отдали Шону четыре раунда из пяти.

«Что это? Это чертов сон? Кто-нибудь, разбудите меня, — сказал Стрикленд сразу после боя. — В жизни бы не подумал, что буду сейчас здесь. Я не из тех, кто плачет, но еле держусь сейчас. Иззи — жесткий пацан с коллекцией нокаутов, он побил большинство моих друзей без труда. Спасибо фанам из Австралии, вы мотивировали меня. Когда я выходил на бой, я слышал вас, в четвертом раунде я слышал вас, спасибо вам. Я пахал так сильно, я отдал столько мозговых клеток. Это первый раз, когда у меня нет слов. Хочу сказать, то, как вы живете эту жизнь каждый день — важнее любого титула».

Исраэль Адесанья
Шон Стрикленд
UFC
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