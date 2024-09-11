Израильский боец оскорбил брата Хабиба. И написал его имя на боевом снаряде

Все из-за Газы.

Что случилось

Израильский боец ММА Хаим Гозали в социальных сетях обратился к чемпиону Bellator Усману Нурмагомедову, двоюродному брату Хабиба Нурмагомедова. 51-летний израильтянин разместил фотографию, на которой он держит в руках боевой снаряд. На нем написано «Usman Nurmagomedov **** you», что цензурно можно перевести как «Усман Нурмагомедов, пошел ты». Примечательно, что надпись, судя по всему, сделана в графическом редакторе.

Снимок Гозали сопроводил оскорблением. «Очередной дагестанский мусор Усман Нурмагомедов после защиты титула в Bellator рассказывает о страданиях жителей сектора Газа. Меня тошнит от него», — написал израильтянин.

Кто такой Гозали

Хаим служил в Армии обороны Израиля, а профессиональную карьеру в единоборствах начал в 1998 году. Позднее он сотрудничал с Bellator (как боец и как промоутер), организовывал ивенты на родине.

Гозали завершил профессиональную ММА-карьеру в 2019 году, уйдя на пенсию с рекордом 15 — 6. После пандемии коронавируса Хаим возобновил карьеру, перейдя в бои на голых кулаках. Также у Гозали есть сын Авив, который выступает в Bellator. Он тоже неоднократно задевал семью Нурмагомедовых в социальных сетях.

Хаим Гозали. Фото Соцсети

Это не первая выходка Хаима

В 2023 году Гозали уже обращался к российским бойцам — тогда он опубликовал в соцсетях фотографию снаряда, на котором фломастером было написано: «Х. Нурмагомедов, Б. Мухаммад, И. Махачев, Х. Чимаев. Это для вас от Хаима Гозали, ИЗРАИЛЬ».

Вероятно, дело в позиции этих бойцов по ситуации в Газе. И Хабиб Нурмагомедов, и остальные упомянутые выше атлеты неоднократно выступали с критикой Израиля и поддерживают Палестину в конфликте с ним. В сентябре 2023 года Гозали даже вызывал Хамзата Чимаева на поединок без перчаток.

В июне этого года Гозали заявил о получении угроз убийства. «С тех пор как я опубликовал список мусульманских бойцов UFC с антисемитскими взглядами, я получил несколько десятков тысяч угроз убийством. Есть множество знаменитостей, которые могут подослать за мной киллера», — написал Хаим в соцсетях.

«Хамзат Чимаев прислал мне открытую угрозу убийством в личные сообщения. Джек Шилдс — открытый антисемит. Хабиб Нурмагомедов и 40 дагестанцев, которые относятся к его команде и окружению, угрожали мне. И даже карлик Хасбулла Магомедов», — добавлял израильтянин.

Усман Нурмагомедов — действующий чемпион Bellator в легком весе. В начале сентября он защитил пояс в битве против другого россиянина — Александра Шаблия. Профессиональный рекорд Усмана составляет 18 побед и ни одного поражения, а один бой был признан несостоявшимся.